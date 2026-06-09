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நீர்த்தொட்டியில் மூழ்கி 18 மாத குழந்தை உயிரிழப்பு! உப்பில் புதைத்த பெற்றோர்..

பாகல்கோட்டில் சோகம்: நிலத்தடி நீர்த் தொட்டியில் மூழ்கி 18 மாத குழந்தை உயிரிழப்பு. உப்பில் புதைத்து உயிர்ப்பிக்க முயன்ற பெற்றோர். உண்மையில் நடந்தது என்ன? முழு விவரம்!

Written ByYuvashree
Published: Jun 09, 2026, 08:48 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 08:48 PM IST
நீர்த்தொட்டியில் மூழ்கி 18 மாத குழந்தை உயிரிழப்பு! உப்பில் புதைத்த பெற்றோர்..
Image Credit: Pagalkot kid death | File Photo from Zee

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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