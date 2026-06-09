/நீர்த்தொட்டியில் மூழ்கி 18 மாத குழந்தை உயிரிழப்பு! உப்பில் புதைத்த பெற்றோர்..

கர்நாடக மாநிலம் பாகல்கோட் நகரில் பரிதாப சம்பவம் ஒன்று அரங்கேறியுள்ளது. எதிர் வீட்டில் உள்ள நிலத்தடி நீர்த் தொட்டியில் தவறி விழுந்து மூழ்கிய 18 மாத பெண் குழந்தை அமீனா பாதான் உயிரிழந்தது.
பாகல்கோட் நகரின் செக்டர் 38 பகுதியில் நடைபெற்ற இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தகவலறிந்து சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்த நவநகர் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர். இதற்கிடையில், உயிரிழந்த குழந்தையை உப்பில் புதைத்து வைத்தால் மீண்டும் உயிர் பெறும் என்ற நம்பிக்கையின் அடிப்படையில், குழந்தையின் முகம் மட்டும் வெளியே தெரியுமாறு உடலை முழுவதும் உப்பில் புதைத்து பெற்றோர் வைத்திருந்தனர்.
மேலும், பாகல்கோட் மாவட்ட அரசு மருத்துவமனையின் பிணவறையிலும் குழந்தையின் உடலை உப்பில் வைத்து பாதுகாத்ததாக கூறப்படுகிறது. அதுமட்டுமின்றி, குழந்தை மீண்டும் உயிர் பெறும் என்ற நம்பிக்கையில், அதன் காதருகே செல்போனில் குர்ஆன் வசனங்களை ஒலிக்கச் செய்து உயிர்ப்பிக்க முயன்றதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். குழந்தையை இழந்த துயரத்தில் பெற்றோர் மேற்கொண்ட இந்த செயல் அப்பகுதியில் பரபரப்பையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
உப்பில் உடலைப் புதைத்து வைப்பதன் மூலம் இறந்த நபர் மீண்டும் உயிர் பெறுவார் என்பதற்கு எந்தவித அறிவியல் அல்லது மருத்துவ ஆதாரமும் இல்லை. உப்பு என்பது உடலின் ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சி, பாக்டீரியாக்கள் உருவாவதைத் தடுத்து, சடலம் அழுகிப்போகாமல் தற்காலிகமாகப் பாதுகாக்கும் ஒரு 'பதப்படுத்தும் காரணி' மட்டுமே. பண்டைய எகிப்தியர்கள் உடல்களை 'மம்மி'களாகப் பதப்படுத்த இந்த முறையைப் பயன்படுத்தினர். எனவே, இது உடலை அழுகாமல் வைக்குமே தவிர, நின்ற இதயத்தை மீண்டும் துடிக்க வைக்காது.
நீரில் மூழ்கிய குழந்தைக்கு உடனடியாகச் செய்ய வேண்டியது முதலுதவியும் (CPR), அவசர மருத்துவ சிகிச்சையுமே ஆகும். இலவசமாகத் தரப்படும் தவறான வாட்ஸ்அப் தகவல்களும், போலி நம்பிக்கைகளும் இதுபோன்ற இக்கட்டான சூழலில் மக்களின் அறியாமையை முதலீடாக்கிக் கொள்கின்றன. மருத்துவமனையின் பிணவறை வரை இந்த முயற்சி நீடித்தது என்பது, பாமர மக்கள் மட்டுமின்றி ஒட்டுமொத்த சமூகமும் இது போன்ற மூடநம்பிக்கைகளுக்கு எதிராக இன்னும் விழிப்புணர்வு பெற வேண்டும் என்பதை உணர்த்துகிறது. சட்டப்படி, இதுபோன்ற சம்பவங்களில் உடற்கூறாய்வு தாமதமாவது போலீஸ் விசாரணையையும் பாதிக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.