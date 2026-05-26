/கர்நாடக முதல்வர் மாற்றமா? காங்கிரஸ் மேலிடம் சொன்ன தகவல்!

கர்நாடகாவில் முதலமைச்சர் மாற்றம் குறித்து காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் எந்தவிதமான விவாதமும் நடைபெறவில்லை என்று அக்கட்சியின் மேலிடம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. முதல்வர் சித்தராமையாவை மாற்றி துணை முதல்வர் டி.கே. சிவகுமாரை புதிய முதல்வராக நியமிக்கலாம் என்ற பரவிய ஊகங்களுக்கு இதன் மூலம் தற்காலிக முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது. கர்நாடக அரசியல் கடந்த சில நாட்களாக மீண்டும் பரபரப்பாக உள்ளது. சித்தராமையா தலைமையிலான காங்கிரஸ் அரசு இரண்டரை ஆண்டுகளை நெருங்கும் நிலையில், சுழற்சி முதல்வர் ஒப்பந்தம் குறித்து கட்சிக்குள் பேச்சு நடக்கிறது என்ற வதந்திகள் சமூக வலைதளங்களிலும் அரசியல் வட்டாரங்களிலும் பரவின. இதனால், ஆட்சியில் மாற்றம் வரப்போகிறதா என்ற கேள்வி எழுந்தது.
இந்த விவகாரம் குறித்து காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் கே.சி. வேணுகோபால், முதல்வர் மாற்றம் தொடர்பாக எந்த கூட்டத்திலும் விவாதிக்கப்படவில்லை என்று கூறியுள்ளார். சமீபத்திய ஆலோசனைகள் எல்லாம் ராஜ்யசபா தேர்தல், எம்எல்சி தேர்தல் மற்றும் கட்சி அமைப்பு தொடர்பாகவே நடைபெற்றதாக அவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார். இதன் மூலம் முதல்வர் பதவி மாற்றம் குறித்து எழுந்த செய்திகள் உண்மையல்ல என காங்கிரஸ் தரப்பு சொல்லியுள்ளது. கர்நாடக அரசியலில் டி.கே. சிவகுமாருக்கும் சித்தராமையாவுக்கும் இடையில் அதிகாரப் பகிர்வு குறித்து நீண்ட காலமாக ஊகங்கள் இருந்து வருகின்றன. 2025ல் கூட இதே வகையான பேச்சுகள் எழுந்தபோது, சித்தராமையா தானே முன்வந்து “முதல்வர் மாற்றம் இல்லை” என்று மறுத்திருந்தார். இருப்பினும், கட்சி மேலிடம் கர்நாடக தலைவர்களுடன் தொடர்ந்து ஆலோசனை நடத்துவது இந்த ஊகங்களை மீண்டும் உயிர்ப்பித்தது.
கர்நாடக காங்கிரஸ் தலைவர்கள் சிலர் டெல்லி சென்று மேலிடத்தை சந்தித்ததும், வதந்திகள் மேலும் வலுப்பெற்றன. அந்த சந்திப்புகளில் முதல்வர் பதவிக்கான மாற்றம் குறித்து பேசப்பட்டதா என செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினாலும், பலரும் நேரடியான பதில் அளிக்காமல் தவிர்த்தனர். இதனால், அரசியல் வட்டாரங்களில் ஏதோ நடக்கிறது என்ற உணர்வு உருவானது.
சித்தராமையா, 5 ஆண்டுகளும் தானே முதல்வராக தொடர்வேன் என்று முன்பே உறுதியாக தெரிவித்திருந்தார். கட்சி மேலிடம் சொல்வதையே தான் மற்றும் டி.கே. சிவகுமார் பின்பற்றுவோம் என்றும் அவர் கூறியிருந்தார். அதாவது, கட்சிக்குள் தனிப்பட்ட அதிகார போட்டி இருப்பதாக வெளியில் பேசப்பட்டாலும், அதிகாரப்பூர்வமாக இரு தலைவர்களும் மேலிட தீர்மானத்தையே ஏற்றுக்கொள்வதாக சொல்கின்றனர்.
முதல்வர் மாற்றம் குறித்த தகவல்களை காங்கிரஸ் தற்போது மறுத்திருந்தாலும், கர்நாடக அரசியலில் இந்த விவகாரம் முற்றிலும் முடிந்துவிட்டது என்று சொல்ல முடியாது. ஏனெனில், அமைச்சர் பதவிகள், அமைப்பு மாற்றங்கள் மற்றும் அடுத்த தேர்தல் கணக்குகள் ஆகியவை இனிவரும் நாட்களில் மீண்டும் விவாதத்தை தூண்டக்கூடும். தற்போது, கட்சி மேலிடம் முதல்வர் மாற்றம் குறித்து எந்த விவாதமும் இல்லை என்ற நிலைப்பாட்டில் உறுதியாக உள்ளது. மொத்தத்தில், கர்நாடக முதல்வர் மாற்ற வதந்திகளுக்கு காங்கிரஸ் மேலிடம் தற்காலிகமாக முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது. ஆனால், அரசியல் சூழல் நிலையற்றதாக இருப்பதால், இந்த விவகாரம் மீண்டும் எழுந்தாலும் ஆச்சரியப்பட வேண்டியதில்லை.