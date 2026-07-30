/Explainer: கல்லூரி மாணவர்களுக்கு எச்.ஐ.வி பரிசோதனை கட்டாயமா? HIV விழிப்புணர்வு இயக்கம் -முழு விவரம்

Karnataka HIV Case: இந்தியாவில் HIV/AIDS குறித்து விழிப்புணர்வு கடந்த சில ஆண்டுகளில் அதிகரித்திருந்தாலும், இன்னும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் தாங்கள் HIV பாதிப்புடன் வாழ்கிறோம் என்பதே தெரியாமல் இருப்பதாக சுகாதாரத் துறை எச்சரித்து வருகிறது. இதையடுத்து கர்நாடக அரசு மற்றும் கர்நாடக மாநில எய்ட்ஸ் தடுப்பு சங்கம் (KSAPS) இணைந்து, 8 மாதங்கள் நீடிக்கும் "Red Ribbon Campaign" என்ற மிகப்பெரிய விழிப்புணர்வு இயக்கத்தை தொடங்கியுள்ளது.
சமூக வலைதளங்களில் "கல்லூரி மாணவர்களுக்கு கட்டாய HIV பரிசோதனை", "7,000 மாணவர்களுக்கு HIV பாதிப்பு" போன்ற தகவல்கள் வேகமாக பரவி வரும் நிலையில், அவற்றின் உண்மை நிலை என்ன? இந்த பிரச்சாரத்தின் நோக்கம் என்ன? மாணவர்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய முக்கிய தகவல்கள் என்ன? என்பதைக் காண்போம்.
கர்நாடக மாநில எய்ட்ஸ் தடுப்பு சங்கம் (KSAPS), Mobilisation for AIDS Suraksha (MAS) திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, மாநிலம் முழுவதும் கல்லூரி மாணவர்களை இலக்காகக் கொண்டு HIV விழிப்புணர்வு இயக்கத்தை ஆரம்பித்துள்ளது. இந்த திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம், இளைஞர்களிடம் பாதுகாப்பான வாழ்க்கை முறை, HIV பரவுவதற்கான காரணங்கள், தடுப்பு முறைகள் மற்றும் பரிசோதனையின் அவசியம் குறித்து தெளிவான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதாகும். இந்த பிரச்சாரம் தொடர்ந்து 8 மாதங்கள் நடைபெறவுள்ளது.
இல்லை. இதுதான் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் பரவி வரும் தவறான தகவல்களில் முக்கியமான ஒன்று. HIV and AIDS (Prevention and Control) Act, 2017 சட்டத்தின் கீழ், இந்தியாவில் யாரையும் கட்டாயப்படுத்தி HIV பரிசோதனை செய்ய முடியாது. கர்நாடக சுகாதார அதிகாரிகளும் இதை அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதி செய்துள்ளனர்.
சமூக வலைதளங்களில் பரவி வரும் "7,000 மாணவர்கள் HIV Positive" என்ற தகவல் தொடர்பாக அதிகாரப்பூர்வமான விரிவான தரவுகள் வெளியிடப்படவில்லை.
சில ஊடகங்களில் "சமீப ஆண்டுகளில் ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் HIV-ஆல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்" என்ற தகவல் வெளியாகியிருந்தாலும், மாநில அரசு இதுகுறித்து தனியாக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ புள்ளிவிவரத்தை வெளியிடவில்லை. எனவே இதுபோன்ற தகவல்களை உறுதிப்படுத்தப்பட்ட அரசு அறிக்கைகளுடன் மட்டுமே அணுகுவது அவசியம்.
National AIDS Control Organisation (NACO) மதிப்பீட்டின்படி, கர்நாடகாவில் சுமார் 56,000 பேர் தங்களுக்கு HIV இருப்பதே தெரியாமல் வாழ்ந்து வருகின்றனர். இவர்களில் பொதுமக்கள், அதிக ஆபத்து உள்ள குழுக்கள், இளைஞர்கள் என பலரும் அடங்குவர்.
ஒருவருக்கு HIV இருப்பது தெரியாமல் இருந்தால், மற்றவர்களுக்கு பரவும் அபாயம் அதிகரிக்கும். சிகிச்சை தாமதமாகும் மற்றும் உடல்நல பாதிப்புகள் அதிகரிக்கலாம். இதனால் முன்கூட்டியே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவது மிகவும் முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது.
KSAPS அறிமுகப்படுத்தியுள்ள Break Free India – HIV Self Risk Assessment Tool மூலம், பொதுமக்கள் QR Code ஸ்கேன் செய்யலாம். சில கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கலாம். தங்களின் HIV ஆபத்து அளவை மதிப்பிடலாம்.
இந்த மதிப்பீடு ஒரு மருத்துவ பரிசோதனை அல்ல. ஆபத்து இருப்பதாக தெரிந்தவர்களுக்கு மட்டுமே அருகிலுள்ள "Integrated Counselling and Testing Centre (ICTC)" மையத்தில் விருப்ப அடிப்படையில் HIV பரிசோதனை செய்ய பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
Red Ribbon Campaign-இன் கீழ் ஒவ்வொரு மாதமும்,
போன்ற பல நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட உள்ளன.
மேலும்
இந்த விழிப்புணர்வு இயக்கத்தில் பல அரசு துறைகள் இணைந்துள்ளன. அதில் குறிப்பாக,
ஆகியவை அடங்கும்.
இளைஞர்களை அதிகமாக சென்றடைவதற்காக, Dating Apps-களிலும் HIV தொடர்பான விளம்பரங்கள் வெளியிடப்படுகின்றன. இதன் நோக்கம் என்ன வென்றால்,
ஆகியவற்றை எளிதாக மக்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பதாகும்.
2004 முதல் கர்நாடகாவில் 2 லட்சத்திற்கும் அதிகமான HIV நோயாளிகள் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். அவர்களில் 39,028 பேர் 18 முதல் 35 வயதுக்குட்பட்ட இளைஞர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. சரியான நேரத்தில் கண்டறிந்து சிகிச்சை பெற்றால், HIV-உடன் நீண்ட காலம் ஆரோக்கியமாக வாழ முடியும் என்று மருத்துவ நிபுணர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.
HIV பொதுவாக,
போன்றவற்றால் HIV பரவாது.
கர்நாடக அரசின் Red Ribbon Campaign என்பது மாணவர்களை கட்டாயமாக HIV பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தும் திட்டம் அல்ல. மாறாக, HIV குறித்து விழிப்புணர்வை அதிகரித்து, தங்களுக்கு பாதிப்பு இருக்கலாம் என்று சந்தேகப்படுபவர்கள் தன்னார்வ அடிப்படையில் பரிசோதனை செய்து, ஆரம்ப கட்டத்திலேயே சிகிச்சை பெற உதவும் ஒரு பொது சுகாதார முயற்சியாகும்.
சமூக வலைதளங்களில் பரவும் தவறான தகவல்களை நம்பாமல், அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் மற்றும் மருத்துவ நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளை மட்டுமே பின்பற்றுவது மிகவும் அவசியம். HIV குறித்து சரியான விழிப்புணர்வே நோயை கட்டுப்படுத்தும் மிகப்பெரிய ஆயுதமாகும்.