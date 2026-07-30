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Explainer: கல்லூரி மாணவர்களுக்கு எச்.ஐ.வி பரிசோதனை கட்டாயமா? HIV விழிப்புணர்வு இயக்கம் -முழு விவரம்

Explained HIV Campaign: கர்நாடக மாநில எய்ட்ஸ் தடுப்பு சங்கம் (KSAPS), மாநிலம் முழுவதும் 8 மாதங்கள் நடைபெறும் Red Ribbon Campaign-ஐ தொடங்கியுள்ளது. கல்லூரிகள், பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் அரசு துறைகளில் HIV/AIDS குறித்த விழிப்புணர்வை அதிகரிப்பதே இதன் நோக்கம். HIV பரிசோதனை கட்டாயமல்ல என்றும், QR Code மூலம் Self Risk Assessment செய்து விருப்பமுள்ளவர்கள் மட்டுமே ICTC மையங்களில் பரிசோதனை செய்யலாம் என்றும் அரசு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 30, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 11:54 AM IST
Explainer: கல்லூரி மாணவர்களுக்கு எச்.ஐ.வி பரிசோதனை கட்டாயமா? HIV விழிப்புணர்வு இயக்கம் -முழு விவரம்
Image Credit: AI Generated | HIV Testing for College Students in Karnataka? Real Facts &amp; Red Ribbon Campaign

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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