பல பெண்களிடம் சில்மிஷம் - ஐபிஎஸ் அதிகாரி சஸ்பெண்ட் - ஆபாச வீடியோவால் பரபரப்பு... முழு பின்னணி!

Karnataka DGP Officer Ramachandra Rao Suspended: கர்நாடக மாநிலத்தில் டிஜிபி அந்தஸ்து பெற்ற காவல்துறை ஐபிஎஸ் அதிகாரியான ராமசந்திரா ராவ், பல பெண்களிடம் சில்மிஷத்தில் ஈடுபடும் ஆபாச வீடியோ இணையத்தில் வெளியானது. இதைத் தொடர்ந்து அவரை இடைநீக்கம் செய்த கர்நாடக முதலமைச்சர் சித்தராமையா, அவர் மீதான விசாரணைக்கும் உத்தரிவிட்டுள்ளார்.
Ramachandra Rao: ஆபாச வீடியோவால் சஸ்பெண்ட்
ராமசந்திர ராவ், அவரது அலுவலகத்திலேயே காவல்துறை உடையில் பல பெண்களிடம் சில்மிஷத்தில் ஈடுபடும் காட்சிகள் இணையத்தில் வெளியாகி உள்ளன. அடையாளம் தெரியாத நபரால் இந்த வீடியோ இணையத்தில் கசியவிடப்பட்டுள்ளது. வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி உள்ளது, பலரும் அதை பகிர்ந்து, ராமசந்திர ராவை கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர். வீடியோக்கள் வைரலானதை தொடர்ந்து கர்நாடகா அரசு அவரை சஸ்பெண்ட் செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
Ramachandra Rao: ஆணையிட்ட அரசு...
இதுகுறித்து கர்நாடக அரசு வெளியிட்டுள்ள பணியிடை நீக்கம் ஆணையில், "ராமசந்திர ராவ் ஒரு அரசு ஊழியருக்கு பொருந்தாத, ஆபாசமான செயலில் ஈடுபட்டுள்ளார், மேலும் அரசிற்கு அவமானத்தையும் ஏற்படுத்தினார்" என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. நடத்தை விதிகளை ராமசந்திர ராவ் மீறியிருக்கிறார் என அரசு குறிப்பிட்டுள்ளது. சிவில் உரிமைகள் அமலாக்க இயக்குநரகத்தின் டிஜிபி கே. ராமச்சந்திர ராவ் மீதான விசாரணை நிலுவையில் உள்ள நிலையில், உடனடியாக இடைநீக்கம் செய்வது அவசியம் என்று முதற்கட்டமாக மாநில அரசு முடிவெடுத்துள்ளது" எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
ஆனால், இந்த அனைத்து குற்றச்சாட்டுகளையும் ராமசந்திர ராவ் மறுத்துள்ளார். மேலும் இவை அனைத்தும் ஜோடிக்கப்பட்டது என்றும் பொய் குற்றச்சாட்டுகள் என்றும் தெரிவித்துள்ளார். நேற்றைய தினம் இந்த வீடியோ திடீரென இணையத்தில் பரவி பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், ராமசந்திர ராவ் உடனடியாக கர்நாடக உள்துறை அமைச்சர் ஜி பரமேஷ்வராவை அவரது இல்லத்தில் சந்திக்க நேரில் சென்றார், ஆனால் அவர் அமைச்சரை சந்திக்கவில்லை.
Ramachandra Rao: குற்றச்சாட்டை மறுக்கும் ராமசந்திர ராவ்...
அமைச்சரின் வீட்டில் அவர் செய்தியாளர்களிடம் பதிலளிக்கையில், "நான் அதிர்ச்சியடைந்தேன். இவை அனைத்தும் ஜோடிக்கப்பட்டது மற்றும் பொய்யானது. அந்த வீடியோ அனைத்தும் போலியானது. எனக்கு அது குறித்து ஒன்றும் தெரியாது. அது எப்படி?, எப்போது நடந்தது?, யார் இதை செய்தார்கள்? என நானும் யோசித்துக்கொண்டிருக்கிறேன். இந்த காலத்தில் எது வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம். ஆனால் எதற்கு எதுவும் தெரியாது" என அனைத்து குற்றச்சாட்டுகளையும் மறுத்துள்ளார். அவை எல்லாம் பழைய வீடியோக்களா என்று கேட்டதற்கு ராமசந்திர ராவ், "பழையது என்றால் 8 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நான் பெல்காவியில் இருந்தபோது..." என தெரிவித்துள்ளார்.
Ramachandra Rao: தங்கத்தை கடத்திய ராமசந்திர ராவ் மகள்...
ராமசந்திர ராவ் இதற்கு முன்னரும் பல சர்ச்சைகளில் சிக்கியிருக்கிறார். அவரது வளர்ப்பு மகளும், நடிகையுமான ரன்யா ராவ் கடந்தாண்டு இந்தியாவுக்குள் தங்கத்தை கடத்தியதற்காக கைது செய்யப்பட்டார். அதில் தனது அதிகாரத்தை வைத்து சுங்கத்துறை மற்றும் போலீசார் சோதனையில் இருந்து ரன்யா ராவ் தப்பிக்க ராமசந்திர ராவ் உதவி செய்ததாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது.
கர்நாடக மாநில காவல்துறை வீட்டுவசதி மற்றும் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநராகப் பணியாற்றி வந்த ராமசந்திர ராவ், இந்த பிரச்னையை தொடர்ந்து கடந்தாண்டு மார்ச் மாதம் கட்டாய விடுப்பில் அனுப்பப்பட்டார். பின்னர் விசாரணைக்குப் பிறகு மாநில அரசால் அவர் மீண்டும் பணியமர்த்தப்பட்டு, கடந்தாண்டு ஆகஸ்ட் மாதம், சிவில் உரிமைகள் அமலாக்க இயக்குநரகத்திற்கான டிஜிபியாக நியமிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
(பின்குறிப்பு: ஆபாச காட்சிகள் காரணமாக இணையத்தில் வெளியான ராமசந்திரா ராவ் மீது குற்றஞ்சாட்டும் வீடியோ இங்கு இணைக்கப்படவில்லை. மேலும், அந்த ஆபாச வீடியோ இணையத்தில் அடையாளம் தெரியாத நபரால் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது, அந்த வீடியோவின் உண்மைத்தன்மையையும் Zee News உறுதிசெய்யவில்லை)
