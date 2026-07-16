/கொல்லப்பட்ட கணவன், கொடூரமாக தாக்கப்பட்ட மகன்: போலீஸ் பிடியில் மனைவி.... கர்நாடகாவில் கொடூரம்

தார்வார், கர்நாடகா: கர்நாடக மாநிலம் தார்வாடில் உள்ள தனது வீட்டில், புதன்கிழமை இரவு 45 வயதுடைய மருத்துவர் ஒருவர் கத்தியால் குத்தப்பட்டு படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. உயிரிழந்தவர் மயக்க மருந்து நிபுணரான டாக்டர் கிரண் ஹொன்னன்னவர் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார்.
கொலை செய்யப்பட்ட மருத்துவரின் 8 வயது மகனும் கத்திக்குத்து காயங்களுடன் கண்டெடுக்கப்பட்டான். மருத்துவரின் மனைவி இக்கொலையை செய்திருக்கக்கூடும் என்ற சந்தேகம் உள்ளது. பல புதிர்களைத் தாங்கியுள்ள இந்த சம்பவம் அந்த குடியிருப்பு பகுதி முழுவதையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
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தார்வாடில் உள்ள தனது குடியிருப்பில் 45 வயதுடைய மருத்துவர் ஒருவர் உயிரிழந்தது தொடர்பான விசாரணையில் புதிய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அந்தச் சம்பவத்திற்குப் பிறகு மருத்துவரின் மனைவி இன்சுலினைத் தானே செலுத்திக்கொண்டதாகவும், தற்போது அவர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
கொடூரமாக அந்த மருத்துவரை கொன்றது யார்? மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட அவரது எட்டு வயது மகன் தனியார் மருத்துவமனை ஒன்றில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறான். அந்த சிறுவனை தாக்கியது யார்? உயிரிழந்தவரின் மனைவியும் கண் மருத்துவருமான டாக்டர் பிரியங்காவிடம் மாநிலக் காவல்துறை விசாரணை நடத்தி வருவதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
#WATCH | Dharwad, Karnataka: Police Commissioner, Hubballi-Dharwad, N Shashikumar, says, “Yesterday, the police received information that a double murder had taken place…when we visited the spot, we realised that the husband, Kiran, who happens to be an anaesthetist, was found… https://t.co/eof7W9Ok64 pic.twitter.com/sp0e36K14A— ANI (@ANI) July 16, 2026
டாக்டர் கிரண் தனது மனைவி மற்றும் மகனுடன் வசித்து வந்த உயர் பாதுகாப்பு வசதிகள் கொண்ட அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பிலேயே இச்சம்பவம் நிகழ்ந்ததாகக் காவல்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
சம்பவத்தன்று கர்நாடகப் பல்கலைக்கழகச் சாலையில் உள்ள 'ரங்கா ஸ்டெல்லோ' அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பில் இருந்த அவரது வீட்டில் அவர் பலமுறை கத்தியால் குத்தப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டார்.
தகவல் கிடைத்து வந்த காவல்துறையினர் அவரை மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர்.
காவல் ஆணையர் என். சசிகுமார், "கொலை எப்போது நடந்தது என்பது தெளிவாகத் தெரியவில்லை. ரத்தக் குளத்தில் நிஹித் உயிருடன் இருப்பதைக் கண்டோம், உடனடியாக அவரை மருத்துவமனைக்கு மாற்றினோம்." என கூறியுள்ளார்.
காவல்துறையின் தகவலின்படி, இறந்த மருத்துவரின் தாய், தந்தை அவரை தொடர்ந்து தொலைபேசியில் அழைத்துக்கொண்டு இருந்தனர். ஆனால் அவர் போனை எடுக்கவில்லை. மாறாக, அவரது மனைவி பிரியங்கா முதலில் தனது கணவர் ஓய்வெடுப்பதாக மாமனார்-மாமியாரிடம் கூறினார்; பின்னர் அவர் வெளியே சென்றதாகத் தெரிவித்தார். இருப்பினும், மாலை வரை அவரைத் தொடர்புகொள்ள முடியாததால் குடும்பத்தினர் அவரது வீட்டிற்கே சென்றனர். அங்கு, ஒரு அறையில் டாக்டர் கிரண் ரத்த வெள்ளத்தில் சடலமாகக் கிடப்பதையும், மற்றொரு அறையில் அவரது மகன் காயங்களுடன் இருப்பதையும் கண்டனர்.
அதன் பிறகு காவல்துறைக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டது. காவல்துறையினர் உடனடியாகக் குழந்தையை மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு சென்றனர். டாக்டர் கிரணின் குடும்பத்தினர் அவரது மனைவி மீது கொலைக் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்; ஆனால், இதில் அவருக்குத் தொடர்பிருப்பதை காவல்துறை இன்னும் உறுதிப்படுத்தவில்லை. இது தொடர்பாக புறநகர் காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இச்சம்பவத்திற்கான காரணம் இன்னும் கண்டறியப்படவில்லை. தற்போது டாக்டர் பிரியங்கா அதிர்ச்சியில் உள்ளதாகவும், அவர் சற்று தெளிந்தவுடன் அவரிடம் விசாரணை நடத்தப்படும் என்றும் காவல்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
"நாங்கள் கொலை வழக்கு பதிவு செய்துள்ளோம். இக்குற்றத்தின் பின்னணியில் டாக்டர் பிரியங்கா இருப்பதாக டாக்டர் கிரணின் குடும்பத்தினர் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். நாங்கள் அவர்களிடம் இருந்து புகாரைப் பெற்றுக்கொள்வோம். அவரிடம் விசாரணை நடத்தப்படும்" என காவல் ஆணையர் தெரிவித்தார்.
டாக்டர் கிரண் தன் குடும்பத்துடன் வசித்து வந்த அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பு மிகவும் பாதுகாப்பான சூழலைக் கொண்டுள்ளது. ஒவ்வொரு வீட்டிலும் சிசிடிவி (CCTV) கண்காணிப்பு வசதி உள்ளது. அறிமுகமில்லாத நபர்கள் உள்ளே வருவதற்கான வாய்ப்பு மிகக் குறைவு.
அவருக்கு அண்டை வீட்டாருடன் எந்த மோதலும் ஏற்பட்டதாகத் தகவல் இல்லை. ஆகையால், அண்டை வீட்டாரோ அல்லது வெளியாட்களோ வந்து அவரை கொன்றிருப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் மிகக் குறைவு என காவல் துறையினர் கருதுகின்றனர்.
'பிரேதப் பரிசோதனைக்குப் பிறகே கொலையின் நேரத்தை உறுதிப்படுத்த முடியும்.' என காவல் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.