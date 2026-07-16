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கொல்லப்பட்ட கணவன், கொடூரமாக தாக்கப்பட்ட மகன்: போலீஸ் பிடியில் மனைவி.... கர்நாடகாவில் கொடூரம்

Dharwad Crime News: தார்வாடில் தனது வீட்டில் குத்திக் கொல்லப்பட்ட மருத்துவர்! கொலை செய்யப்பட்ட மருத்துவரின் 8 வயது மகனும் கத்திக்குத்து காயங்களுடன் கண்டெடுக்கப்பட்டான். மனைவி மீது வலுக்கும் சந்தேகம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 16, 2026, 03:23 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 03:38 PM IST
கொல்லப்பட்ட கணவன், கொடூரமாக தாக்கப்பட்ட மகன்: போலீஸ் பிடியில் மனைவி.... கர்நாடகாவில் கொடூரம்
Image Credit: Dharwad Crime News (Photo: Social Media)Source: Bureau

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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