கோலியின் வீடியோவால் கூடிய ரசிகர்கள்... அசம்பாவிதத்திற்கு ஆர்சிபியே காரணம் - அரசின் முழு ரிப்போர்ட்

Bengaluru Stampede RCB: நடந்து முடிந்த ஐபிஎல் தொடரில் 18 ஆண்டுகள் கழித்து ஆர்சிபி முதல்முறையாக கோப்பையை வென்றது பல கோடி ரசிகர்களுக்கு பெரும் சந்தோஷத்தை கொடுத்த நிலையில், அந்த சந்தோஷம் ஒரு நாள் கூட முழுதாக நீடிக்கவில்லை எனலாம்.

ஜூன் 3ஆம் தேதி இரவு குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத் நகரில் நடந்த இறுதிப்போட்டியில் ஆர்சிபி கோப்பையை வெல்ல, ஜூலை 4ஆம் தேதி மாலை பெங்களூருவில் நடந்த ஆர்சிபியின் வெற்றிக் கொண்டாட்டத்தின்போது சின்னசாமி மைதானத்திற்கு வெளியே ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசல் காரணமாக 11 பேர் உயிரிழந்தது பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது.

Bengaluru Stampede RCB: விராட் கோலி பேசிய அந்த வீடியோ

இந்நிலையில் இந்த விவகாரம் குறித்து கர்நாடக அரசு, உயர் நீதிமன்றத்தில் நிலை அறிக்கை ஒன்றை தாக்கல் செய்தது. அதில், "ஆர்சிபி அணி நிர்வாகமும் அதன் நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு கூட்டாளியான டிஎன்ஏ நெட்வோர்க்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் மற்றும் கர்நாடக மாநில கிரிக்கெட் சங்கம் (KSCA) இணைந்து காவல்துறையினர் உடன் எவ்வித ஆலோசனை நடத்தாமலும், வெற்றிக் கொண்டாட்டங்களுக்குத் தேவையான அனுமதிகளை பெறாமலும் ஒருதலைப்பட்சமாக வெற்றி கொண்டாட்டத்தை நடத்த முடிவு செய்தது" என குறிப்பிட்டுள்ளது.

“I’m going to feel the real side of it when we get to Bengaluru tomorrow and celebrate this with the city”

King Kohli walks into the dressing room with ABD, talks about Rajat’s leadership, Jitesh’s smartness, and the team coming together to achieve this… pic.twitter.com/aqLY7LHvvE

— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) June 4, 2025