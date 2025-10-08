கொதிக்கும் எண்ணெயை கணவர் முகத்தில் ஊற்றிய மனைவி! அப்பறம் என்னாச்சு?

Woman Poured Boiling Oil On Husband : கர்நாடகாவை சேர்ந்த 57 வயதான நபரின் முகத்தில், அவரது மனைவி சூடான எண்ணெயை ஊற்றிய விவகாரம் குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
கணவன் முகத்தில் எண்ணெயை ஊற்றிய மனைவி!
கர்நாடகாவின் பெலகாவி எனும் இடத்தில்தான் இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கிறது. இதில் சம்பந்தப்பட்டிருக்கும் 57 வயது நபரின் பெயர், சுபாஷ் ஹனமாந்தா கௌடா பட்டீல். இவரது மனைவியின் பெயர், வைஷாலி சுபாஷ் பட்டீல். இவர்கள், கடந்த சில மாதங்களாகவே அதிகமாக சண்டை வர ஆரம்பித்திருக்கிறது. வைஷாலிக்கு, தனது கணவருக்கு வேறு ஒரு பெண்ணுடன் தொடர்பில் இருக்கிறாரோ என்கிற சந்தேகம் எழுந்திருக்கிறது. இதை வைத்து, அடிக்கடி சண்டை எழுந்துள்ளது.
அக்டோபர் 6ஆம் தேதி, 12.30 மணி அளவில், தனது வீட்டின் முற்றத்தில் அமர்ந்து கொண்டிருந்திருக்கிறார். அப்போது, இவருக்கும் அவரது மனைவிக்கும் சண்டை எழுந்துள்ளது. அப்போது ஒரு கட்டத்தில் அந்த சண்டை பெரிதாக முற்றியுள்ளது. இது குறித்த சிசிடிவி காட்சிகளிலும் அவர்கள் சண்டையிட்டு கொள்வது தெரிகிறது.
“உன் கதையை முடிக்கிறேன் பார்..” என்று கூறிய வைஷாலி, சமையலறைக்கு வேகமாக சென்று கொதிக்கும் எண்ணெயை கொண்டு வந்து தன் கணவர் மீது ஊற்றியிருக்கிறார். இதனால் அவருக்கு முகம், மார்பு, வயிறு, கை மற்றும் தொடை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
வழக்கு பதிவு!
அக்கம் பக்கத்தில் இருந்தவர்கள், அவரை மீட்டு உடனே மருத்துவமனையில் சேர்த்துள்ளனர். இப்போது அவருக்கு அங்கே சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இவர்கள் இருவருக்கும் மூன்று பெண் பிள்ளைகள் உள்ளனர். அதில் இரண்டு பேருக்கு திருமணம் நடந்து முடிந்து விட்டது.
இந்த சம்பவத்தை கொலை முயற்சி வழக்காக பெலகாவி போலீஸ் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். இதற்கு காரணம் திருமணத்தை தாண்டிய உறவு குறித்த சந்தேகம் என்று போலீஸார் குறிப்பிட்டுள்ளனர். இது குறித்த வழக்கு விசாரணை மேலும் நடந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.
