உடலுறவுக்கு கட்டயாப்படுத்திய கணவன்..கொன்று போட்ட மனைவி! நடந்தது என்ன?

Karnataka Koppal Crime News : கர்நாடகாவில் உள்ள கொப்பல் நகரத்தில்தான் இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.
“நோ மீன்ஸ் நோ” என்பதை எத்தனை நடிகர்கள் வந்து திரையில் தோன்றி கூறினாலும், அதை பல ஆண்கள் பின்பற்றப்போவது இல்லை என்பது சில சம்பவங்கள் மூலம் தெள்ளத்தெளிவாக தெரிகிறது. அப்படிப்பட்ட சமயங்களில், வன்முறையை கையில் எடுத்தால்தான் நம்மை காப்பற்றிக்கொள்ள முடியும் என்கிற நிலைமையும் எழுகிறது. இப்போது, கர்நாடகாவில் இது போன்ற ஒரு சம்பவம்தான் நிகழ்ந்துள்ளது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.
நடந்தது என்ன?
கர்நாடகாவின் கொப்பல் என்கிற இடத்தில் ரமேஷ் என்ற 51 வயது நபர் தன் குடும்பத்தினருடன் வசித்து வந்துள்ளார். இவரது மனைவியின் பெயர், மகாதேவி. சம்பவம், கொப்பலில் உள்ள முனிராபாத் எனும் இடத்தில் நடந்திருக்கிறது. அப்போது, ரமேஷ் நன்றாக குடித்து விட்டு வீட்டிற்கு வந்ததாகவும், அவரது மனைவியை உடலுறவுக்காக வலுக்கட்டாயப்படுத்தியதாகவும் தெரிகிறது.
ரமேஷின் மனைவி இதற்கு சம்மதிக்காததை அடுத்து, ஆபாச வீடியோக்களை அவரிடம் காண்பித்து மீண்டும் உடலுறவுக்கு முயற்சித்து இருக்கிறார். பின்னர், ரமேஷுக்கும் அவரது மனைவிக்கும் விவாதம் எழுந்துள்ளது. இருவருக்குள்ளும் எழுந்த சண்டை கைகளப்பாக மாறியிருக்கிறது.
கோபத்தில், மஹாதேவி வீட்டில் சமையலுக்கு பயன்படுத்து, பூண்டு நசுக்கும் கல்லை எடுத்து ரமேஷின் தலையில் போட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, ரமேஷ் தாக்குதலுக்கு உள்ளான பின்பு மயங்கி விழுந்து, சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்ததாக கூறப்படுகிறது.
போலீஸார் விசாரணை!
ரமேஷை கொன்ற பின்பு, மஹாதேவியே முனிராபாத் காவல் நிலையத்திற்கு சென்று சரணடைந்துள்ளார். அங்கு காவல் துறையினரிடம் தன் கணவர் தன்னை பாலியல் ரீதியாக வன்புனர்வு செய்ய முயற்சி செய்ததாகவும், அவரை கொன்றதாகவும் வாக்குமூலம் கொடுத்துள்ளர். அதுமட்டுமன்றி, தன் மீது நிதி ஒடுக்குமுறையை வைத்து கொடுமை செய்ததாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார். இது குறித்து காவல் துறையினர் தற்போது விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
