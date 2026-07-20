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ஜிப்லைன் சென்ற இளைஞருக்கு நேர்ந்த கதி.. பதறவைக்கும் வீடியோ.. நடந்தது என்ன?

karnataka Zip Line Video: கர்நாடக மாநிலத்தில் தண்டேலியில் உள்ள தனியார்ரிசார்ட்டில் ஜிப்லைனில் இருந்த பாதுகாப்புப் பூட்டு அறுந்ததால் சுமார் 40 அடி உயரத்தில் இருந்து சுற்றுலா பயணி கீழே விழுந்துள்ளார். லேசான காயங்களுடன் இளைஞர் உயிர் தப்பியுள்ளார். இந்த சம்பவம் தொடர்பான வீடியோ பார்ப்போரை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கி உள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 20, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 03:17 PM IST
ஜிப்லைன் சென்ற இளைஞருக்கு நேர்ந்த கதி.. பதறவைக்கும் வீடியோ.. நடந்தது என்ன?
Image Credit: Karnataka Zip Line VideoSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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