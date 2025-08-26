வாயில் பட்டாசை வைத்து கொளுத்தி…காதலியை கொன்ற காதலன்! நடந்தது என்ன?

Man Kills Lover Explosive In Mouth : கர்நாடகாவில் இருக்கும் மைசூரு மாவட்டத்தில்தான் இந்த சம்பவம் நடத்திருக்கிறது. 20 வயதான அந்த பெண்ணை அவரது காதலனே கொலை செய்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.
வாயில் பட்டாசு வைத்து கொலை!
கர்நாட்காவின் மைசூரில் இருக்கும் ஒரு கிராமத்தில்தான் இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கிறது. கொலை செய்யப்பட்ட பெண்ணின் பெயர் ரக்ஷிதா. இவர், கேராசனாஹலி என்கிற கிராமத்தில் வசித்து வந்தார். இவர், கேரளாவை சேர்ந்த ஒருவரை சில வருடங்களுக்கு முன்பு திருமணம் செய்திருக்கிறார்.
ரக்ஷிதாவிற்கும் சித்தராஜு என்கிற அவரது உறவினர் ஒருவருடன் திருமணம் மீறிய உறவில் ஈடுபட்டிருக்கிறார். இவர்கள் யாருக்கும் தெரியாமல் காதலித்து வந்துள்ளனர்.
சித்தராஜூவும், ரக்ஷிதாவும் கிராமத்தில் இருக்கும் ஒரு லாட்ஜில் ரூம் எடுத்திருக்கின்றனர். அப்போது இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் எழுந்துள்ளது. பின்னர், அந்த வாக்குவாதம் சண்டையாக மாறியிருக்கிறது. பின்னர், அந்த நபர் குவாரிகளை வெடிக்க பயன்படுத்தும் ஜெலட்டின் குச்சிகளை அவரது வாயில் வைத்து வெடிக்க வைத்துள்ளார்.
போலீஸார் விசாரணை:
மறுநாள் காலை லாட்ஜ் ரூமை திறந்து பார்க்கும் போது, ரக்ஷிதா இறந்து கிடந்தார். இதையடுத்து போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து விசாரணை நடத்தியிருக்கின்றனர். அப்போது விசாரணைக்கு சிறிது ஒத்துழைக்காமல், சித்தராஜூ போக்கு காணாபித்துள்ளார். பிறரிடம் அவர் அந்த பெண் போன் வெடித்தது இறந்ததாக கூறியிருக்கிறார். பின்னர், அந்த இடத்திலிருந்து தப்பிக்க நினைத்திருக்கிறார். அப்போது அருகில் இருந்தவர்கள் அவரை பிடித்து போலீஸாரிடம் ஒப்படைத்திருக்கின்றனர்.
இவர், ஏன் அந்த பெண்ணை கொலை செய்தார், இவர்களின் காதல் விவகாரம் வேறு யாருக்கும் தெரியுமா என்கிற கோணத்தில் போலீஸார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
நாளுக்கு நாள், பெண்களுக்கு எதிரான வன்கொடுமைகள் எண்ணிலடங்காத வகையில் நடந்து வருகிறது. சமீபத்தில் கூட நொய்டாவை சேர்ந்த ஒரு பெண், தனது கணவர் வீட்டாரால் தீ வைத்து எரித்து கொலை செய்யப்பட்டார். தினந்தோறும் எங்கோ, ஏதோ ஒரு பெண் கொலை செய்யப்பட்டும், பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டும், துன்புறுத்தப்பட்டும் வருகிறார். இதற்கான சட்டங்களும் தண்டனைகளும் கடுமையாக்கப்பட்டால் மட்டுமே, இது போன்ற சம்பவங்களுக்கு பதில் கிடைக்கும் என்பது பலரது குரலாக இருக்கிறது.
மேலும் படிக்க | 100 கோடி சொத்து..வீட்டுக்கு வந்த ரெய்டு! பணத்தை எரித்து கழிவறையில் கொட்டிய வினோதம்..
மேலும் படிக்க | கர்ப்பிணி மனைவியை..துண்டு துண்டாக வெட்டிக்கொன்ற கணவன்! காரணம் என்ன?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ