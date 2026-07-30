/'ஜனநாயகன்' போஸ்டர் கிழிப்பு... விஜய்க்கு எதிர்ப்பு - கர்நாடகாவில் பரபரப்பு

Cauvery Dispute Protest In Karnataka : கர்நாடகா மாநிலம் மாண்டியா மாவட்டத்தில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும், நடிகருமான விஜய் நடிப்பில் வெளியான ஜனநாயகன் திரைப்படம் திரையிடப்பட்டுள்ள குருஸ்ரீ திரையரங்கு முன்னர் கன்னட அமைப்பினர் போராட்டம் நடத்தி, படத்தின் போஸ்டரை கிழித்து விஜய்க்கு எதிராக கண்டன முழக்கங்களை எழுப்பினர்.
காவிரியில் தமிழ்நாட்டுக்கு தண்ணீர் திறப்பதை கண்டித்து கன்னடம் அமைப்பினர் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். விஜய சேனா என்ற கன்னட அமைப்பு காவிரி நீர் பிரச்னையை முன்வைத்து இந்த போராட்டத்தை முன்னெடுத்து வருகிறது. இந்த அமைப்பின் தலைவர் தீபக் போராட்டத்தை தலைமை தாங்கினார்.
#WATCH | Mandya, Karnataka: Amid rising tensions over the Cauvery issue, posters of Tamil Nadu CM Vijay’s film 'Jana Nayagan' were removed in Mandya.— ANI (@ANI) July 30, 2026
The film posters and banners of actor and Tamil Nadu CM Vijay’s movie that had been put up at Gurushree Theatre in Mandya were… pic.twitter.com/IkXvSMDAou
கர்நாடகாவில் தமிழ்நாட்டுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில், விஜய் நடித்த 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் திரையிடப்பட்டுள்ள திரையரங்கில் கன்னட அமைப்பினர் போராட்டம் நடத்தி உள்ளனர்.
போராட்டத்தின் போது, ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை திரையிடுவதை உடனே நிறுத்த வேண்டும் என திரையரங்கு நிர்வாகத்திடம் கோரிக்கை வைத்தனர். மேலும் அதுசார்ந்த கோரிக்கை கடிதத்தை அளித்தனர். போராட்டக்காரர்களுடன் திரையரங்க நிர்வாகத்தினர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். திரைப்படத்தின் திரையிடல் ரத்து செய்யப்படும் என உறுதியளித்த பின்னரே அந்த அமைப்பினர் போராட்டத்தை கைவிட்டனர்.
காவிரி நீர் ஒழுங்குமுறை குழு, காவிரி ஆற்றில் இருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு சுமார் 4.50 TMC நீரை திறந்துவிட கர்நாடகாவுக்கு பரிந்துரை செய்திருந்தது. இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தே கடும் போராட்டம் நடைபெற்றது.
வரும் ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி கர்நாடகாவுக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் வருகை தர உள்ளார். இந்தச் சூழலில், கன்னட அமைப்பினர் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அவர் நடித்த படத்தை திரையிடக்கூடாது என தெரிவித்துள்ளனர்.
இதனால் விஜய் நடிப்பில் கடந்த வாரம் வெளியான ஜனநாயகன் திரைப்படம் கர்நாடகாவில் திரையிடப்பட்டு வரும் திரையரங்குகளில் பதற்றம் அதிகமாகி உள்ளது. ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை கர்நாடகாவை மையமாக கொண்டு இயங்கும் KVN நிறுவனமே தயாரித்திருந்தது. மேலும், அந்த படத்தின் தயாரிப்பாளர் கே. வெங்கட நாராயணனும் பெங்களூருவை சேர்ந்தவர் ஆவார் என்பது கவனிக்கத்தக்கது.
மேலும், முதலமைச்சர் விஜய் கர்நாடக சுற்றுப்பயணத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என தமிழ்நாட்டில் இருந்து பாமக தலைவர் அன்புமணி, திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட பலரும் கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர். இதனால் விஜய் தனது பயணத்தை ரத்து செய்வாரா அல்லது தொடர்வாரா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
கடந்த ஜனவரி 9ஆம் தேதி ரிலீஸ் ஆக வேண்டிய ஜனநாயகன் திரைப்படம் நீண்ட போராட்டத்திற்கு பிறகு, தணிக்கை வாரியத்தின் கடும் கட்டுப்பாடுகள், திருத்தங்களுக்கு பின் A சான்றிதழ் உடன் உலகமெங்கும் கடந்த ஜூலை 23ஆம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. நடிகர் விஜய் முதலமைச்சராக தேர்வு செய்யப்பட்ட பின்னரே படம் வெளியானது.
இதுதான் விஜய்யின் கடைசி திரைப்படம் என்பதால் அவரது ரசிகர்கள் பெரும் உணர்ச்சிப் பெருக்குடன் இத்திரைப்படத்தை கண்டுகளித்து வருகின்றனர். கடந்த ஒரு வாரத்தில் இத்திரைப்படம் ரூ.200 கோடிக்கும் மேல் வசூலாகி உள்ளது.