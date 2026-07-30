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'ஜனநாயகன்' போஸ்டர் கிழிப்பு... விஜய்க்கு எதிர்ப்பு - கர்நாடகாவில் பரபரப்பு

Cauvery Dispute : கர்நாடகாவில் தமிழ்நாட்டுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில், விஜய் நடித்த 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் திரையிடப்பட்டுள்ள திரையரங்கில் கன்னட அமைப்பினர் போராட்டம் நடத்தி உள்ளனர்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 30, 2026, 02:11 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 02:56 PM IST
'ஜனநாயகன்' போஸ்டர் கிழிப்பு... விஜய்க்கு எதிர்ப்பு - கர்நாடகாவில் பரபரப்பு
Image Credit: Cauvery Dispute Protest In Karnataka | Image Source : X/@ANI - Screengrab

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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'ஜனநாயகன்' போஸ்டர் கிழிப்பு... விஜய்க்கு எதிர்ப்பு - கர்நாடகாவில் பரபரப்பு
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