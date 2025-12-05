English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • சொந்த கல்யாண ரிசப்ஷனில்... ஆன்லைன் மூலம் பங்கேற்ற மணமக்கள்... காரணம் Indigo-வாம்..!

சொந்த கல்யாண ரிசப்ஷனில்... ஆன்லைன் மூலம் பங்கேற்ற மணமக்கள்... காரணம் Indigo-வாம்..!

Indigo Flights Cancellation Issue: இண்டிகோ விமான சேவை ரத்து செய்யப்பட்டதன் காரணமாக தங்களின் சொந்த ரிசப்ஷன் நிகழ்ச்சியிலேயே புதுமண தம்பதி ஆன்லைன் மூலம் கலந்துகொண்ட சம்பவம் பெரும் வியப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 5, 2025, 05:10 PM IST
  • நேற்று மட்டும் 500க்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் ரத்து
  • நவம்பரில் 1,232 விமான சேவைகள் ரத்து
  • இண்டிகோ நிறுவனம் இதுகுறித்து விளக்கம் அளித்துள்ளது.

Indigo Flights Cancellation Issue: நாடு முழுவதும் இண்டிகோ (IndiGo) விமான  சேவை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஒரு வாரத்திற்குள் நூற்றுக்கணக்கான விமானங்கள் ரத்தாகி உள்ளன. மத்திய அரசின் புதிய விதிமுறைகளுக்கு தகுந்தாற்போல், தனது நெட்வோர்கை மறுசீரமைப்பு செய்வதில் பிரச்னை இருந்துள்ளது. அதை உரிய முறையில் மறுசீரமைப்பு செய்யாததால் விமான சேவையில் கடும் பாதிப்பு நேர்ந்துள்ளது.

Indigo Flights Cancellation Issue: விமான சேவைகள் ரத்து

சென்னை, பெங்களூரு, ஹைதராபாத், டெல்லி, ஜெய்ப்பூர், போபால் உள்ளிட்ட பல நகரங்களில் உள்ள விமான நிலையங்களில், விமான சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டதால், ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் சிக்கித் தவிக்கின்றனர். தினமும் சுமார் 2,200 விமானங்களை இயக்குவதாகக் கூறும் இண்டிகோ, நேற்று (டிசம்பர் 4) ஒருநாளில் மட்டும் 500க்கும் மேற்பட்ட விமானங்களை ரத்து செய்திருந்தது. 20 ஆண்டுகாலமாக இயங்கிவரும் இண்டிகோ நேற்று ஒரு நாளில் அதிகளவில் விமான சேவைகளை ரத்து செய்திருக்கிறது. நவம்பரில் மட்டும் 1,232 விமான சேவைகளை இண்டிகோ ரத்து செய்ததும் கவனிக்கத்தக்கது.

Indigo Flights Cancellation Issue: புதிய விதிகள் வாபஸ்

அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி 10ஆம் தேதிக்குள் செயல்பாடுகள் முழுமையாக உறுதிப்படுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதாகவும், கடமை நேர வரம்புகள் (FDTL) விதிமுறைகளில் சில தளர்வுகளை அளிக்க DGCA-வுக்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளதாகவும் இண்டிகோ நிறுவனம் தெரிவித்திருந்தது. கடந்த சில நாட்களாக ஏற்படும் இந்த பிரச்னைகளுக்கு விமானக் கடமை நேர வரம்புகள் (FDTL) விதிமுறைகளின் இரண்டாம் கட்டத்தை செயல்படுத்துவதில் தவறான கணிப்பு மற்றும் திட்டமிடலில் இருந்த பிரச்னைகளே காரணமாகும் என்பதையும் இண்டிகோ ஒப்புக்கொண்டது. டிசம்பர் 8ஆம் தேதிவரை அதிக விமானங்கள் ரத்து செய்யப்படலாம் என்றும், விமான சேவையின் எண்ணிக்கையும் குறைக்கப்படலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், புதிய விதிகளும் தற்போது மத்திய அரசால் வாபஸ் பெறப்பட்டுள்ளன.

Indigo Flights Cancellation Issue: கர்நாடகாவில் நடந்த வினோத சம்பவம்

இண்டிகோ நிறுவனத்தால் லட்சக்கணக்கானோர் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில், கர்நாடகாவைச் சேர்ந்த இந்த புதுமண தம்பதிகளும் ஒருவர். விமான சேவை பாதிப்பால், இவர்கள் தங்களின் சொந்த கல்யாண ரிசப்ஷனிலேயே ஆன்லைன் மூலம்தான் கலந்துகொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த வினோத சம்பவம் தற்போது பலரையும் வியப்பிலும், அதிர்ச்சியிலும் ஆழ்த்தியுள்ளது.

கர்நாடகாவின் ஹூப்பள்ளியைச் சேர்ந்த மேதா ஷிர்சாகர் என்ற மென்பொருள் பொறியாளர் பெங்களூருவில் பணியாற்றி வருகிறார். இவருக்கும் ஒடிசா மாநிலம் புவனேஷ்வரைச் சேர்ந்த சங்கம தாஸ் என்பவருக்கும் கடந்த நவம்பர் 23ஆம் தேதியே திருமணம் நடந்துள்ளது. திருமணம் புவனேஸ்வரில் நடைபெற்ற நிலையில், கடந்த டிசம்பர் 3ஆம் தேதி அன்று (புதன்கிழமை) ஹூப்பள்ளியில் உள்ள குஜராத் பவனில் முறையான வரவேற்பு நிகழ்ச்சியை (Reception Ceremony) மணமகள் வீட்டார் ஏற்பாடு செய்துள்ளனர்.

Indigo Flights Cancellation Issue: தொடர்ந்து ரத்தான விமானங்கள்

மேதா - சங்கம தாஸ் தம்பதி கடந்த டிசம்பர் 2ஆம் தேதி புவனேஸ்வரில் இருந்து பெங்களூருக்கும், அங்கிருந்து ஹூப்பள்ளிக்கும் விமான டிக்கெட் புக் செய்துள்ளனர். டிசம்பர் 2ஆம் தேதி காலை 9 மணி முதல் மறுநாள் அதிகாலை வரை விமானங்கள் பலமுறை தாமதமாகி இருக்கிறது. இறுதியாக வாய்ப்பாக இருந்த டிசம்பர் 3ஆம் தேதி விமானமும் கூட ரத்து செய்யப்பட்டது. புவனேஸ்வர்-மும்பை-ஹூப்பள்ளி வழியாக பயணிக்க இருந்த அவர்களின் உறவினர்களும் பலருக்கும் கூட விமானம் ரத்து செய்யப்பட்டுவிட்டது.

Indigo Flights Cancellation Issue: ஆன்லைன் மூலம் பங்கேற்ற மணமக்கள்

கடைசி நேரத்தில் விமானம் ரத்தானதால், வரவேற்பு நிகழ்ச்சியை ரத்து செய்ய தம்பதிக்கு மனமில்லை. விருந்தினர்கள் ஏற்கெனவே நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த குஜராத் பவனுக்கு வந்துவிட்டார்கள். மணமக்களை தவிர்த்து அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுவிட்டது. இதனால், புதுமண தம்பதி ஒரு சூப்பரான ஐடியாவை யோசித்திருக்கிறார்கள். விருந்தினர்கள் கூடியிருந்த கூடத்தின் முன் மணமக்கள் அமர இருக்கைகள் இருந்தன. அந்த இருக்கைகளில் மணமகளின் பெற்றோர் அமர்ந்துள்ளது. அந்த நிகழ்ச்சியில் பெரிய திரைக்கட்டப்பட்டு, அதில் புதுமண தம்பதி வீடியோ கான்பரன்சிங் மூலம் ஆஜரானார்கள். அதவாது, சொந்த ரிசப்ஷன் நிகழ்ச்சியில் அவர்களே வீடியோ கான்பரன்சிங் மூலம் கலந்துகொண்டிருக்கிறார்கள்.

Indigo Flights Cancellation Issue: மணமகளின் தாய் சொல்வது என்ன?

இதுகுறித்து பெண்ணின் தாயார் கூறுகையில், "திருமணம் நவம்பர் 23ஆம் தேதி அன்று நடந்தது. டிசம்பர் 3ஆம் தேதி அன்று வரவேற்பு நிகழ்ச்சிக்கு திட்டமிட்டிருந்தோம். ஆனால், திடீரென அன்று அதிகாலை 4 மணிக்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்த விமானமும் ரத்தானது. அவர்கள் வருவார்கள் என்ற நம்பிக்கையுடன் இருந்தோம், ஆனால் அவர்களால் வர இயலவில்லை. நாங்கள் பல உறவினர்களை அழைத்துவிட்டதால் நிகழ்ச்சி குறித்து மிகவும் வருத்தப்பட்டோம், கடைசி நிமிடத்தில் நிகழ்வை ரத்து செய்வதும் கடினம். எனவே, அனைவரும் விவாதித்து ஒரு முடிவுக்கு வந்தோம். தம்பதியினர் வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில் ஆன்லைனில் கலந்து கொள்ளவும், அதை திரையில் ஒளிபரப்பவும் முடிவு செய்தோம்," என்றார்.

