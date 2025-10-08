பேஸ்புக் லைவ்வில் கணவன் த*கொலை முயிற்சி... அப்படி மனைவி என்ன செய்தார்? பரபர சம்பவம்

Karnataka Latest News: கர்நாடகாவில் குடும்ப பிரச்னை காரணமாக, ஒருவர் பேஸ்புக் லைவ்வில் தற்கொலைக்கு முயற்சித்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. தனது மனைவியும் உறவினர்களும் தன்னை கொடுமைப்படுத்துவதாக கூறி அவர் தற்கொலைக்கு முயற்சித்துள்ளார். இச்சம்பவம் குறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம்.
(வாசகர்கள் கவனத்திற்கு: தற்கொலைக்கு முயல்வது எதற்கும் முடிவல்ல. தற்கொலை எண்ணங்கள் எழுந்தால், சினேகா அமைப்பின் 044 -24640060 ஹெல்ப்லைன் எண்ணிற்கு தொடர்புக் கொள்ளலாம். மேலும், தமிழக அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104 க்கும் தொடர்புகொண்டு நீங்கள் பேசலாம்)
சல்மான் பாஷா - ஃபிர்தோஸ் ஜோடி
குவைத்தில் ஹைட்ராலிக் மெக்கானிக்காக பணியாற்றிய இவர், சமீபத்தில் கர்நாடாகவில் உள்ள தனது சொந்த ஊரானா துமகுருவுக்கு வந்துள்ளார், சல்மான் பாஷா. இவருக்கு சையத் நிகாத் ஃபிர்தோஸ் என்பவருடன் கடந்த 4 ஆண்டுகளுக்கு முன் திருமணம் நடந்தது. சல்மான் பாஷா - ஃபிர்தோஸ் ஜோடி திருமணமாகி முதலிரண்டு ஆண்டுகள் எவ்வித பிரச்னையுமின்றி மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
எங்கே தொடங்கியது பிரச்னை?
அதன்பிறகு, சல்மான் பாஷா குவைத்திற்கு சென்ற பின்னரே இருவருக்கும் இடையே விரிசல் ஏற்பட தொடங்கியிருக்கிறது. ஃபிர்தோஸ் தனது இரண்டாவது குழந்தையை கருவுற்றிருந்த நேரத்தில்தான், சல்மான் குவைத் புறப்பட்டச் சென்றார். சல்மான், குவைத் சென்ற பின்னர் ஃபிர்தோஸ் தனது தாய் வீட்டுக்குச் சென்றுவிட்டார். அது அவர்களுக்கு இடையேயான பிரச்னையை வளர்த்துவிட்டதாக கூறப்படுகிறது.
சல்மான் மருத்துவமனையில் அனுமதி
தனது குடும்ப பிரச்னை குறித்து பேஸ்புக் லைவ்வில் பேசிய சல்மான், அப்படியே தற்கொலைக்கு முயற்சித்தார். இதையறித்து அவரது குடும்பத்தினர் உடனே அவரை மீட்டு துமகுரு மாவட்ட மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். தற்போது சல்மான் சிகிச்சையில் இருந்து வருகிறார். இந்த விவகாரத்தில் வெளிப்படையான விசாரணையை நடத்த சல்மானின் குடும்பத்தினர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளரிடம் புகார் கொடுத்துள்ளனர்.
திருமணத்தை தாண்டிய உறவில் மனைவி...?
சல்மான் அந்த பேஸ்புக் வீடியோவில், மனைவி ஃபிர்தோஸ், அவரது குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினரான சையத் புர்ஹான் உத்தின் என்பவரின் மீது கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை வைத்தார். சையத் புர்ஹான் உத்தின் AIMIM கட்சியின் துமகுரு மாவட்ட தலைவர் ஆவார். இவர்கள் தன்னை மனரீதியாக கொடுமைப்படுத்துவதாகவும், பணம் கேட்டு மிரட்டுவதாகவும் சல்மான் குற்றஞ்சாட்டினார்.
பொய் வழக்கு போட்டதா மகளிர் காவல்துறை?
மேலும், புர்ஹான் உத்தின் உடன் தனது மனைவி ஃபிர்தோஸ், திருமணத்தை தாண்டிய உறவில் இருப்பதாகவும், தான் வெளிநாட்டில் இருந்து வந்த பிறகும் தன்னை, தனது 2 குழந்தைகளையும் சந்திக்க விடாமல் செய்கிறார் என்றும் அவர் குற்றஞ்சாட்டினார். மகளிர் காவலர்களும் தனது மனைவியின் குடும்பத்தினருக்கு ஆதரவாக ஒருதலைப்பட்சமாகவே செயல்படுவதாகவும், முன்னர் தனக்கு எதிராக பொய் வழக்கு போட்டு சிறை வைத்ததாகவும் அவர் குற்றஞ்சாட்டுகிறார்.
மனைவி ஃபிர்தோஸ் சொல்வது என்ன?
இதுகுறித்து சல்மானின் மனைவி சையத் நிகாத் ஃபிர்தோஸிடம் கேட்டபோது, சல்மானின் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு மறுப்பு தெரிவித்தார். மேலும் அவை பொய்யான குற்றச்சாட்டுகள் என்றும் வாதிட்டார். ஃபிர்தோஸ் கூறுகையில், "இதற்கு முன்னர் கூட, இதேபோல் சோப்பு தண்ணீரை குடித்து பிரச்னை செய்தார், நான் வேலைப் பார்க்கும் இடத்திற்கு வந்து என் மீது ஆசிட் ஊற்றிவிடுவதாக மிரட்டினார். அவர் மிரட்டலை தொடர்ந்து நான் ஏற்கெனவே புகார் கொடுத்துள்ளேன். இப்போது அவர் அனுதாபத்தைப் பெறுவதற்காக நாடகத்தை நடத்துகிறார்" என்றார். இரு தரப்பின் வாதங்களையும் கேட்டுள்ள போலீசார் இதுகுறித்து தற்போது தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
மேலும் படிக்க | விவசாயிகளுக்கு தீபாவளி பரிசு! வங்கி கணக்கில் வரவிருக்கும் ரூ.2000! எப்படி பெறுவது?
மேலும் படிக்க | ரயில் பயணிகளுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்.. இனி முன்பதிவு டிக்கெட் தேதியை மாற்றிக்கொள்ளலாம்.. முழு விவரம்!
மேலும் படிக்க | தவறாக தொட்டாரா டெலிவரி ஊழியர்..! வீடியோ வெளியிட்டு பெண் புகார்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ