அயோத்தி ராமர் கோவிலில் நமாஸ்... காஷ்மீர் நபர் கைது... நடந்தது என்ன?

Ayodhya Ramar Temple: அயோத்தி ராமர் கோவில் வளாகத்தில், காஷ்மீரைச் சேர்ந்த ஒருவர் நமாஸ் செய்ய முயற்சித்ததாக குற்றச்சாட்டப்பட்டுள்ளது. மேலும், அவர் சம்பவ இடத்திற்கு தொடர்பில்லாத கோஷங்களை எழுப்பி பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியதாக கூறி போலீசார் அவரை கைது செய்துள்ளனர்.
Uttar Pradesh : Ayodhya police detained a suspicious man from the Ram Temple complex in Ayodhya.
The suspect, identified as Ahmed Sheikh, around 50 years old, is a resident of Srinagar. Police are questioning him and have also taken several Kashmiri shawl sellers into custody.… pic.twitter.com/sYdL4acomF
— IANS (@ians_india) January 10, 2026
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ