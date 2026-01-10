English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  அயோத்தி ராமர் கோவிலில் நமாஸ்... காஷ்மீர் நபர் கைது... நடந்தது என்ன?

அயோத்தி ராமர் கோவிலில் நமாஸ்... காஷ்மீர் நபர் கைது... நடந்தது என்ன?

Ayodhya Temple: அயோத்தி ராமர் கோவில் வளாகத்தில், காஷ்மீரைச் சேர்ந்த ஒருவர் நமாஸ் செய்ய முயற்சித்ததாக கூறப்படும் நிலையில், அவர் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 10, 2026, 06:53 PM IST

அயோத்தி ராமர் கோவிலில் நமாஸ்... காஷ்மீர் நபர் கைது... நடந்தது என்ன?

Ayodhya Ramar Temple: அயோத்தி ராமர் கோவில் வளாகத்தில், காஷ்மீரைச் சேர்ந்த ஒருவர் நமாஸ் செய்ய முயற்சித்ததாக குற்றச்சாட்டப்பட்டுள்ளது. மேலும், அவர் சம்பவ இடத்திற்கு தொடர்பில்லாத கோஷங்களை எழுப்பி பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியதாக கூறி போலீசார் அவரை கைது செய்துள்ளனர்.

