English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  • India
  • சோஷியல் மீடியா ட்ரையல்: கெஜ்ரிவால் Vs நீதிபதி ஸ்வர்ணகாந்தா.. டெல்லி அரசியலில் நடப்பது என்ன?

சோஷியல் மீடியா ட்ரையல்: கெஜ்ரிவால் Vs நீதிபதி ஸ்வர்ணகாந்தா.. டெல்லி அரசியலில் நடப்பது என்ன?

Arvind Kejriwal vs Justice Swarana Kanta Sharma: டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கும் நீதிபதி ஸ்வர்ணகாந்தா சர்மாவுக்கும் இடையே நீதிமன்றத்தில் வெடித்த மோதல், அதன் பின்னணியில் உள்ள 'கான்பிளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரஸ்ட்' புகார்கள் மற்றும் இந்திய நீதித்துறையில் ஏற்படுத்தியுள்ள அதிர்வலைகளை விரிவாக அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Apr 21, 2026, 04:49 PM IST

Trending Photos

8வது ஊதியக்குழு: குடும்ப அலகில் மாற்றம், அட்டகாசமாக உயரப்போகும் சம்பளம்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: குடும்ப அலகில் மாற்றம், அட்டகாசமாக உயரப்போகும் சம்பளம்
சித்திரை 8 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
சித்திரை 8 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
அக்ஷய திருதியை நாளில் தங்கம் விலையில் நடந்த தலைகீழ் மாற்றம்! முக்கிய அப்டேட்
camera icon10
Gold price
அக்ஷய திருதியை நாளில் தங்கம் விலையில் நடந்த தலைகீழ் மாற்றம்! முக்கிய அப்டேட்
சுக்கிர நட்சத்திர பெயர்ச்சி: செல்வம், கௌரவம் அனைத்தையும் அள்ளப்போகும் 4 ராசிகள்
camera icon9
Venus Transit
சுக்கிர நட்சத்திர பெயர்ச்சி: செல்வம், கௌரவம் அனைத்தையும் அள்ளப்போகும் 4 ராசிகள்
சோஷியல் மீடியா ட்ரையல்: கெஜ்ரிவால் Vs நீதிபதி ஸ்வர்ணகாந்தா.. டெல்லி அரசியலில் நடப்பது என்ன?

Delhi Liquor Policy Case News Tamil: டெல்லி மதுபானக் கொள்கை வழக்கில் முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் விடுவிக்கப்பட்ட பிறகு, இந்த விவகாரம் இப்போது நீதிமன்ற அறையிலிருந்து 'மக்கள் நீதிமன்றத்திற்கு' (Janata ki Adalat) நகர்ந்துள்ளது. குறிப்பாக நீதிபதி ஸ்வர்ணகாந்தா சர்மா இந்த வழக்கிலிருந்து விலக வேண்டும் என கெஜ்ரிவால் முன்வைத்த கோரிக்கையும், அதற்கு நீதிபதி அளித்த பதிலடியும் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

கெஜ்ரிவாலின் 10 பாயிண்ட்ஸ்: 'கான்பிளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரஸ்ட்' புகாரும் பின்னணியும்

நீதிபதி ஸ்வர்ணகாந்தா சர்மா இந்த வழக்கை விசாரிக்கக் கூடாது என கெஜ்ரிவால் தரப்பில் 10 முக்கிய காரணங்கள் முன்வைக்கப்பட்டன. அதில் முதன்மையானது 'நேர்மையான விசாரணை குறித்த சந்தேகம்' (Reasonable Apprehension).

அடுத்து நீதிபதி ஸ்வர்ணகாந்தா சர்மா ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பின் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டவர் என்றும், அதனால் அவர் ஒருதலைப்பட்சமாக செயல்பட வாய்ப்புள்ளதாகவும் கெஜ்ரிவால் குற்றம் சாட்டினார்.

அதற்கு அடுத்து நீதிபதியின் மகன் மற்றும் மகள் இருவருமே மத்திய அரசின் வழக்கறிஞர் குழுவில் (Empanelled Lawyers) உள்ளனர். இவர்களின் மேலதிகாரியாக இருப்பவர் துஷார் மேத்தா. இவர்தான் சிபிஐ தரப்பில் கெஜ்ரிவாலுக்கு எதிராக ஆஜராகும் முக்கிய வழக்கறிஞர்.

ஒரு நீதிபதியின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் எதிர்தரப்புடன் (மத்திய அரசு) தொழில் ரீதியாக இணைந்திருக்கும்போது, தனக்கு நியாயம் கிடைக்காது என்பது கெஜ்ரிவாலின் வாதமாக இருந்தது.

கடமையிலிருந்து ஓடுவது சரணடைவதற்கு சமம்- நீதிபதியின் அதிரடி தீர்ப்பு

சுமார் ஒன்றேகால் மணி நேரம் வாசிக்கப்பட்ட அந்த நீண்ட தீர்ப்பில், நீதிபதி ஸ்வர்ணகாந்தா சர்மா மிகவும் காட்டமான கருத்துக்களைப் பதிவு செய்தார்.

"வழக்கிலிருந்து விலகுவது என்பது புத்திசாலித்தனம் அல்ல, அது எனது கடமையிலிருந்து முகம் திருப்புவதாகும். இது நீதித்துறை அமைப்பையே சரணடையச் செய்வது போன்றது என்று அவர் குறிப்பிட்டார். கெஜ்ரிவாலின் மனுவில் வெறும் சந்தேகங்கள் மட்டுமே இருந்தன தவிர, எந்தவொரு ஆதாரமும் இல்லை. வெறும் யூகங்களின் அடிப்படையில் ஒரு நீதிபதியின் நேர்மையை கேள்வி கேட்க முடியாது என்றார்.

எனது பிள்ளைகள் வழக்கறிஞர்களாக இருப்பது அவர்களின் அடிப்படை உரிமை. அவர்கள் தங்கள் சொந்த தகுதியின் அடிப்படையில் பணியில் உள்ளனர். கெஜ்ரிவால் தொடர்பான எந்த வழக்கிலும் அவர்கள் ஆஜராகவில்லை எனத் தெளிவுபடுத்தினார்.

ஒரு நீதிபதியின் தகுதியை முடிவு செய்யும் அதிகாரம் உயர் நீதிமன்றங்களுக்கு (Higher Courts) மட்டுமே உண்டு, அரசியல்வாதிகளுக்கு அல்ல என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.

'கேட்ச்-22' சூழல்: கெஜ்ரிவாலின் 'ஸ்மார்ட் மூவ்' எடுபட்டதா?

இந்த விவகாரத்தை ஒரு 'Catch-22' சூழலாக நீதிபதி வர்ணித்தார். அதாவது நீதிபதி வழக்கிலிருந்து விலகினால் அது கெஜ்ரிவாலுக்குக் கிடைத்த வெற்றியாகப் பார்க்கப்படும். விலகவில்லை என்றால், "பாருங்கள், எனக்கு நியாயம் கிடைக்காது என்று முன்பே சொன்னேனே" என கெஜ்ரிவால் மக்களிடம் அனுதாபம் தேடுவார்.

அரசியல் நோக்கர்களின் கருத்துப்படி, கெஜ்ரிவால் ஒரு மிகச்சிறந்த அரசியல் நகர்வை ஆடியுள்ளார். அவருக்குத் தெரியும், நீதிபதி அவ்வளவு எளிதில் விலக மாட்டார் என்று. ஆனால் இந்த விவகாரத்தை பொதுவெளியில் கொண்டு வருவதன் மூலம், நீதித்துறை மீது ஒரு அழுத்தத்தை உருவாக்கி, மக்கள் மத்தியில் "பாஜக அரசு நீதித்துறையைத் தன்வசப்படுத்தப் பார்க்கிறது" என்ற பிம்பத்தை உருவாக்க அவர் முயல்கிறார்.

பாஜக Vs ஆம் ஆத்மி: முற்றிய வார்த்தைப் போர்

இந்தத் தீர்ப்பு வந்தவுடன் பாஜக இதை ஒரு 'ஃபுல் டாஸ்' பந்தாகப் பயன்படுத்திக் கொண்டது. பாஜக தரப்பில், "கெஜ்ரிவால் ஒரு புல்லி (Bully). அவர் ஒரு பெண் நீதிபதியை மிரட்டப் பார்க்கிறார். நீதித்துறை மீது அவருக்கு நம்பிக்கை இல்லை" எனத் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது.

மறுபுறம், ஆம் ஆத்மி கட்சியின் சௌரவ் பரத்வாஜ் கூறுகையில், "ஒரு நீதிபதி மீது பாரபட்சம் இருப்பதாக நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நியாயம் கிடைக்காது என்ற ஒரு சிறு சந்தேகம் மனுதாரருக்கு இருந்தாலே போதும், அந்த நீதிபதி விலகுவதே அறம்" என வாதிட்டார். 

மேலும் பாஜகவை சேர்ந்த டெல்லி முதல்வர் ரேகா குப்தா, "கெஜ்ரிவால் கீழமை நீதிமன்றத்தை செட் செய்து (Setting) தீர்ப்பு வாங்கிவிட்டார்" எனக் கூறியதற்கு எதிராக நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடர வேண்டும் எனவும் ஆம் ஆத்மி போர்க்கொடி தூக்கியுள்ளது.

2G மற்றும் நிலக்கரி ஊழல் படிப்பினைகள் - கெஜ்ரிவாலின் பயம்?

முன்பு 2G மற்றும் நிலக்கரி ஊழல் வழக்குகளில் பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகுதான் தீர்ப்பு வந்தது. குற்றம் நிரூபிக்கப்படவில்லை என்றாலும், அதற்குள் காங்கிரஸ் அரசு 'ஊழல் அரசு' என்ற முத்திரையுடன் ஆட்சியை இழந்தது. அதேபோன்ற நிலை தனக்கு வரக்கூடாது என்பதில் கெஜ்ரிவால் உறுதியாக இருக்கிறார். அதனால்தான் ஒவ்வொரு நீதிமன்ற நகர்வையும் உடனுக்குடன் சோஷியல் மீடியா மற்றும் பொதுவெளியில் விவாதமாக்கி, தனது 'சுத்தமான' பிம்பத்தை (Clean Image) தக்கவைக்கப் போராடுகிறார்.

சோஷியல் மீடியா ட்ரையல்

இந்திய வரலாற்றில் அரிதாகவே ஒரு நீதிபதியின் மீதான 'சோஷியல் மீடியா ட்ரையல்' இப்படி நடக்கிறது. முன்னாள் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சந்திரசூட் கூறியது போல, "விமர்சனங்களை எதிர்கொள்ளும் அளவுக்கு நீதித்துறையின் தோள்கள் வலிமையாக இருக்க வேண்டும்." ஆனால் இந்த அரசியல் மோதலில் நீதித்துறையின் நடுநிலைமை எந்த அளவுக்குப் பாதுகாக்கப்படுகிறது என்பதுதான் மில்லியன் டாலர் கேள்வி. பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.

மேலும் படிக்க - நீதிமன்றத்தில் நடந்த பிக்பாஸ் ட்விஸ்ட்: நீதிபதிக்கே ஷாக் கொடுத்த கெஜ்ரிவால்! இது தான் நடந்தது!

மேலும் படிக்க - நடுவானில் 4 மணிநேரம்... உயிரை கையில் பிடித்திருந்த பயணிகள் - விமானத்தில் நடந்தது என்ன?

மேலும் படிக்க - சிபிஐ இணை இயக்குநர் குற்றவாளி... 25 வருட கால வழக்கில்... டெல்லி நீதிமன்றம் தீர்ப்பு!

கெஜ்ரிவால் Vs நீதிபதி ஸ்வர்ணகாந்தா சர்மா: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

1. அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஏன் நீதிபதி ஸ்வர்ணகாந்தா சர்மாவை வழக்கிலிருந்து விலகச் சொன்னார்?

கெஜ்ரிவால் தரப்பில் 'கான்பிளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரஸ்ட்' (Conflict of Interest) என்ற வாதம் முன்வைக்கப்பட்டது. நீதிபதியின் பிள்ளைகள் மத்திய அரசு வழக்கறிஞர் குழுவில் இருப்பதும், நீதிபதி ஆர்.எஸ்.எஸ் தொடர்பான நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்றதும் தன் மீதான விசாரணையில் பாரபட்சத்தை ஏற்படுத்தும் என கெஜ்ரிவால் கருதினார்.

2. கெஜ்ரிவாலின் கோரிக்கையை நீதிபதி ஏற்றுக்கொண்டாரா?

இல்லை. நீதிபதி ஸ்வர்ணகாந்தா சர்மா அந்த கோரிக்கையை நிராகரித்தார். ஒரு நீதிபதி தனது கடமையிலிருந்து விலகுவது என்பது நீதித்துறை அமைப்பைச் சரணடையச் செய்வதற்குச் சமம் என்று அவர் தனது தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டார்.

3. நீதிபதியின் பிள்ளைகள் மீதான புகாருக்கு நீதிமன்றம் அளித்த பதில் என்ன?

வழக்கறிஞராக இருப்பது அவர்களின் அடிப்படை உரிமை என்றும், அவர்கள் தங்கள் சொந்த தகுதியின் அடிப்படையில் பணியில் சேர்ந்தனர் என்றும் நீதிமன்றம் கூறியது. மேலும், அவர்கள் கெஜ்ரிவால் தொடர்பான எந்த வழக்கிலும் இதுவரை ஆஜராகவில்லை என்பதையும் சுட்டிக்காட்டியது.

4. இந்த விவகாரத்தில் பாஜக-வின் நிலைப்பாடு என்ன?

பாஜக இந்த விவகாரத்தை மிகக்கடுமையாக விமர்சித்துள்ளது. அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் நீதித்துறையை மிரட்டப் பார்க்கிறார் என்றும், அவருக்கு சாதகமான தீர்ப்பு வராதபோது நீதிபதிகள் மீது தனிப்பட்ட தாக்குதல்களை நடத்துகிறார் என்றும் பாஜக குற்றம் சாட்டியுள்ளது.

5. 'கேட்ச்-22' (Catch-22) சூழல் என்றால் என்ன?

இது ஒரு சிக்கலான நிலை. நீதிபதி வழக்கிலிருந்து விலகினால் அது அரசியல் அழுத்தத்திற்குப் பணிந்ததாக அமையும்; விலகாவிட்டால், தனக்கு நீதி கிடைக்காது என குற்றம் சாட்டுபவருக்கு அது வாய்ப்பாக அமைந்துவிடும். இத்தகைய இக்கட்டான சூழலையே நீதிபதி அவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

...Read More

Arvind KejriwalJustice Swarana Kanta SharmaDelhi Liquor Policy Caseaap vs bjpDelhi High Court

Trending News