கேரள நடிகை பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு: 6 குற்றவாளிகளுக்கு 20 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டனை

Kerala Latest News: கேரளாவில் 2017 ஆம் ஆண்டு ஓடும் வாகனத்தில் பிரபல நடிகையை கடத்தி பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில், மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்றம் இன்று (டிசம்பர் 12, 2025 - வெள்ளிக்கிழமை) ஆறு குற்றவாளிகளுக்கு 20 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறைத்தண்டனை விதித்தது. கடந்த டிசம்பர் 8, 2025 (திங்கட்கிழமை) அன்று நீதிபதி ஹனி வர்கீஸ் இந்த வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டிருந்த முதல் ஆறு பேரை குற்றவாளிகள் என்று அறிவித்தார். அதேநேரம் மலையாளத் திரைப்பட நட்சத்திரம் திலீப் மற்றும் மூன்று பேரை குற்றச்சாட்டுகளிலிருந்தும் விடுவிக்கப்பட்னர்.
ரூபாய் 50,000 அபராதம் மற்றும் 20 ஆண்டுகள் சிறை
சுமார் எட்டு ஆண்டுகள் நடைபெற்ற இந்த வழக்கின் விசாரணை இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியதை அடுத்து, ஆறு பேர் குற்றவாளிகள் என தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டு, இன்று எர்ணாகுளம் மாவட்ட நீதிமன்றத்தால் கடுங்காவல் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. நடிகையைக் கடத்தி பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததில் இவர்கள் நேரடியாக ஈடுபட்டதாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டது. 6 பேருக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறை மற்றும் இவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ரூபாய் 50,000 அபராதம் செலுத்தவும் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
அந்த ஆறு குற்றவாளிகள் யார்?
குற்றவாளிகள் என தீர்ப்பு வழங்கப்பட்ட ஆறு பேரும் என்பவர்கள் யார் என்றால், திரைப்படத் துறையுடன் நெருங்கிய தொடர்பு வைத்திருந்ததாகக் கூறப்படும் 37 வயதான குற்றவாளியான பல்சர் சுனி, கொச்சியில் உள்ள ஒரு ஸ்டுடியோவில் ஓட்டுநராகப் பணிபுரிந்த 33 வயதான மார்ட்டின் ஆண்டனி, மற்றொரு ஓட்டுநரான 37 வயதான பி. மாணிக்கண்டன், 38 வயதான எலெக்ட்ரீஷியன் விஜீஷ் வி.பி மற்றும் பேருந்து பணியாளர்கள் குழுவில் உள்ள 30 வயதான சலீம் எச் மற்றும் 31 வயதான பிரதீப் ஆகியோர் ஆவர்.
என்னென்ன குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டன?
இந்த குற்றவாளிகள் மீது கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை, சதி, பெண்ணின் மானபங்கத்திற்கு பங்கம் விளைவித்தல், சட்டவிரோத காவலில் வைத்தல், கிரிமினல் பலத்தைப் பயன்படுத்துதல், ஆதாரங்களை அழித்தல் மற்றும் ஆபாசப் படங்களை எடுத்தல் மற்றும் விநியோகித்தல் தொடர்பான இந்திய தண்டனைச் சட்டப் பிரிவுகளின் கீழ் குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டன.
யாரை நீதிமன்றம் விடுவித்தது?
குற்றவாளியைக் கடத்தி, அவரை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து, குற்றத்தைப் பதிவு செய்ய முதன்மைக் குற்றவாளியான பல்சர் சுனியை திலீப் நியமித்ததாக அரசுத் தரப்பு குற்றம் சாட்டியது. இது கற்பழிப்புக்காகக் கொடுக்கப்பட்ட "சுபாரி" அரிதான வழக்கு என்று வர்ணிக்கப்பட்டது. இருப்பினும், திலீப்புக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகளை நிரூபிக்க முடியவில்லை என்று நீதிமன்றம் கூறியது. மேலும் கடந்த திங்கட்கிழமை (டிசம்பர் 8, 2025) அன்று, திலீப்பைத் தவிர, சார்லி தாமஸ், சனில் குமார் என்ற மேஸ்திரி சனில் மற்றும் சரத் நாயர் ஆகியோரையும் நீதிமன்றம் விடுவித்தது.
கேரள அரசு மேல்முறையீடு
இந்தத் தீர்ப்பை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்யப்படும் என்றும், மலையாளம், தமிழ் மற்றும் தெலுங்குத் திரைப்படத் துறைகளில் பணியாற்றிய நடிகைக்கு அரசு தொடர்ந்து ஆதரவளிக்கும் என்றும் கேரள அரசு தெரிவித்துள்ளது.
கேரள சட்டத்துறை அமைச்சர் பி ராஜீவ் கூறியது என்ன?
கேரள சட்டத்துறை அமைச்சர் பி ராஜீவ், "இந்தத் தீர்ப்பின் மூலம் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு முழுமையான நீதி கிடைக்கவில்லை என்று கூறினார். குற்றத்தில் நேரடியாக ஈடுபட்டவர்கள் நீதிமன்றத்தால் குற்றவாளிகள் என்று கண்டறியப்பட்டாலும், அனைவரும் எதிர்பார்த்த தீர்ப்பு இதுவல்ல" என்று அவர் கூறினார், மேலும், "மாநில அரசு எப்போதும் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு ஆதரவாக உறுதியாக நின்றுள்ளது, அது தொடரும்" என்றும் அவர் கூறினார்.
மேலும் படிக்க - 8 ஆண்டு போராட்டத்தின் முடிவு: பிரபல நடிகை பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு கடந்து வந்த பாதை
மேலும் படிக்க - பிரபல நடிகை பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு: நடிகர் திலீப் குற்றமற்றவர் என தீர்ப்பு!
மேலும் படிக்க - நடிகை மஞ்சு வாரியர் கடத்தலா?! - நடந்தது என்ன? பரபரக்கும் சினிமா உலகம்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ