Kerala Election Date 2026: கேரளா சட்டப்பேரவை தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு.. முழு விவரம்

Kerala Assembly Election Date 2026: கேளரா சட்டப்பேரவை தேர்தல் தேதியை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. இதனை அடுத்து, தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அம்மாநிலத்தில் அமலுக்கு வந்துள்ளது.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 15, 2026, 04:48 PM IST
பங்குனி 1 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
பங்குனி 1 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
2026ல் பட்ஜெட் விலையில் கிடைக்கும் அசத்தலான பிளிப் போன்கள்
camera icon5
Best flip phones
2026ல் பட்ஜெட் விலையில் கிடைக்கும் அசத்தலான பிளிப் போன்கள்
மாசி 30 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
மாசி 30 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
44 வயதில் அனுஷ்காவுக்கு கல்யாணம்! மாப்பிள்ளை யார் தெரியுமா? இதோ விவரம்
camera icon6
Anushka Shetty Marriage
44 வயதில் அனுஷ்காவுக்கு கல்யாணம்! மாப்பிள்ளை யார் தெரியுமா? இதோ விவரம்
Kerala Assembly Election 2026 Date Announcement: கேளரா சட்டப்பேரவை தேர்தல் தேதியை இந்திய தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார்  அறிவித்துள்ளார்.  அதன்படி, கேரளாவில் மொத்தமுள்ள 140 தொகுதிகளுக்கும் ஒரே கட்டமாக ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெறும் என அறிவித்துள்ளார். மே 4ஆம் தேதி வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு  அன்றைய தினம் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும் என இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.  

2026 கேரளா சட்டப்பேரவை தேர்தல் அட்டவணை

வேட்பு மனு தாக்கல் தொடங்கும் தேதி: மார்ச் 16

வேட்பு மனு தாக்கல் கடைசி தேதி:  மார்ச் 23

வேட்பு மனு பரிசீலனை நடைபெறும் தேதி:  மார்ச் 24

வேட்பு மனுவை திரும்பப் பெறுவதற்கான கடைசி தேதி: மார்ச் 26

வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் தேதி:  ஏப்ரல் 9

வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் தேதி:  மே 4

கேரளா அரசியல் களம்

கேரளாவைப் பொறுத்தவரை அரசியல் களம் எப்போதும் மற்ற மாநிலங்களை விட சற்று வித்தியாசமாகவே இருக்கும். கேரள சட்டசபையில் மொத்தம் 140 தொகுதிகள் உள்ளன. இங்கு ஆட்சியைப் பிடிக்க, ஒரு கட்சி அல்லது கூட்டணி பெரும்பான்மை பெற 71 இடங்களில் வெற்றி பெற வேண்டும். கேரளாவில் வழக்கமாக இரண்டு பெரிய கூட்டணிகளுக்கு இடையேதான் பிரதானப் போட்டி இருக்கும். ஆனால், சமீபகாலமாக மூன்றாவது அணியும் வலுவாக களம் காண்கிறது.

இடதுசாரி ஜனநாயக முன்னணி (LDF): மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் (CPI-M) தலைமையிலான இந்த அணி தற்போது ஆட்சியில் உள்ளது. முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் தலைமையில் தொடர்ச்சியாக மூன்றாவது முறையாக ஆட்சியைப் பிடிக்க இவர்கள் போராடுகிறார்கள்.

ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி (UDF): காங்கிரஸ் தலைமையிலான இந்த அணி பிரதான எதிர்க்கட்சியாக உள்ளது. 2025 உள்ளாட்சித் தேர்தலில் இவர்கள் பெற்ற வெற்றி, இந்தச் சட்டமன்றத் தேர்தலில் இவர்களுக்குப் பெரிய நம்பிக்கையைக் கொடுத்துள்ளது.

தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி (NDA): பாஜக தலைமையிலான இந்த அணி, கேரளாவில் ஒரு வலுவான மாற்றாக உருவெடுக்க முயற்சிக்கிறது. குறிப்பாக திருச்சூர், பாலக்காடு போன்ற பகுதிகளில் இவர்களது செல்வாக்கு அதிகரித்துள்ளது.

தற்போதைய சூழல்:

கேரள அரசியலில் பொதுவாக 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ஆட்சி மாறும் (Revolving Door Pattern). ஆனால், கடந்த 2021 தேர்தலில் இடதுசாரிகள் அந்த வரலாற்றை மாற்றி மீண்டும் ஆட்சியைப் பிடித்தனர். இம்முறை காங்கிரஸ் தலைமையிலான UDF மீண்டும் ஆட்சியைப் பிடிக்குமா அல்லது இடதுசாரிகள் ஹாட்ரிக் வெற்றி பெறுவார்களா என்பதே பெரிய எதிர்பார்ப்பு. ஆனால், இந்த முறை கேரளாவில் கடும் போட்டி நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  கருத்துக்கணிப்புகளில் கூட, காங்கிரஸ் தலைமையிலான UDF வெற்றி பெறும் என கூறப்பட்டுள்ளது. எதுவாக இருப்பின், இந்த தேர்தல் பெரும் எதிர்பார்ப்பை கிளப்பியுள்ளது.

2021 சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள்

கேரளாவில் கடந்த 2021 சட்டப்பேரவை தேர்தல் ஒரே கட்டமாக ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி நடைபெற்றது.  இதற்கான முடிவுகள் மே 2ஆம் தேதி அறிவிக்கப்பட்டது. 2021 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் இடதுசாரி ஜனநாயக முன்னணி, 99 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. சிபிஎம் 62 இடங்களையும், சிபிஐ 17  இடங்களும், ஐயுஎம்எல் 15 இடங்களையும், கேரளா காங்கிரஸ் 5 இடங்களையும், ஜேடி 2, என்சிபி கட்சி இரண்டு இடங்களிலும் வெற்றி பெற்றது. 

மேலும், ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி 41 இடங்களை கைப்பற்றியது. காங்கிரஸ் 21 இடங்களிலும், ஐயுஎம்எல் 15 இடங்களிலும், கேளரா காங்கிரஸ் 2 இடங்களிலும், புரட்சிகர சோசலிசக் கட்சி 1,  கம்யூனிஸ்ட் மார்க்சிஸ்ட் கட்சி  ஒரு இடத்திலும் வெற்றி பெற்றது. என்டிஏ கூட்டணி ஒரு இடங்களில் கூட வெற்றி பெறவில்லை. 2016 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் ஒரு இடத்தில் வெற்றி பெற்ற நிலையில், கடந்த தேர்தலில்  மோசமான தோல்வியை சந்தித்தது  குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க: TN Election 2026: தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு... முழு அட்டவணை இதோ!

மேலும் படிக்க: புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2026 தேதி அறிவிப்பு! முழு விவரம்

