கேரளாவில் ஆட்சியை பிடிக்கப்போவது யார்? தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்பு சொல்வது இதுதான்…

Kerala Exit Poll : கேரளாவில் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் 9ஆம் தேதியன்று, சட்டமன்ற தேர்தல் நடைப்பெற்றது. மும்முனை போட்டியாக நடைப்பெற்ற இந்த தேர்தலில் யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு அதிகம் என்பது குறித்த கருத்துக்கணிப்பு தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 29, 2026, 06:53 PM IST
Kerala Exit Poll : இந்தியாவின் கேரளா, தமிழ்நாடு, அசாம், புதுச்சேரி மற்றும் மேற்கு வங்கம் உள்ளிட்ட ஐந்து மாநிலங்களில் சமீபத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடந்து முடிந்தது. இதன் முடிவுகள் வரும் மே 4ஆம் தேதி தெரியவர இருக்கிறது. இந்த நிலையில், இன்று மேற்கு வங்கத்தில் இரண்டாம் கட்ட தேர்தல் நடைப்பெற்றது. இதையடுத்து, தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்து கணிப்புகளானது ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் வெளியாகி வருகிறது. 

கேரள சட்டமன்ற தேர்தல் 2026:

கேரளாவில், கடந்த ஏப்ரல் 9ஆம் தேதியன்று சட்டமன்ற தேர்தல் நடைப்பெற்று முடிந்தது. வாக்காளர் பட்டியலின், சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்கு பின் (SIR) நடைபெறும் முதல் தேர்தல் இதுவாகும். இந்த மாநிலத்தில் மொத்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கையானது 27,142,952 ஆகும். இதில், சுமார் 13,220811 ஆண் வாக்காளர்களும், 13,921,868 பெண் வாக்காளர்களும் உள்ளனர். 273 மூன்றாம் பாலினத்தவர் வாக்காளர்களும் இருக்கின்றனர். 

கேரளாவில், கடந்த 10 ஆண்டுகளாக சிபிஐ(எம்) தலைமையிலான இடது ஜனநாயக முன்னணியின் ஆட்சி நடந்து வந்தது. கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலில் ஆளும் கூட்டணி மொத்தம் 99 இடங்களை கைப்பற்றி மீண்டும் ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொண்டது. 1977 ஆம் ஆண்டிற்குப் பின் தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் ஆளும் அரசாங்கம் என்ற பெருமையையும் இது பெற்றது.

வாக்குப்பதிவு சதவீதம்: 

இந்த முறை  தேர்தலில் கேரளா மொத்தம் 78.27 வாக்கு சதவீதத்தை பெற்றிருந்தது. இதில், கோழிக்கோட்டில் மொத்தம் 81.36% வாக்குகள் பதிவாகி இருந்தது. கண்ணூரில் 78.59 %, காசர்கார்டில் 79.12 %, கொல்லம் 76.29, மலப்புரத்தில் 79.83 %, பாலக்காட்டில் 80.57%, திருச்சூரில் 77.11%, வயநாட்டில் 78.81%, ஆலப்புழாவில் 77.40%, எர்ணாகுளத்தில் 79.89%, இடுக்கியில் 77.15% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன. 

2021ஆம் ஆண்டு தேர்தல் கருத்து கணிப்பும் ரிசல்டும்:

2021ஆம் ஆண்டு கேரள சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் கடும் போட்டி நிலவும் என கணித்திருக்கிறது. இதில், பொதுவாக இடது ஜனநாயக முன்னணி (LDF) முன்னிலை வகிக்கும் என கணிப்புகள் காட்டின. இந்த கணிப்புகள் LDF சுமார் 70 முதல் 120 இடங்களையும், ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி (UDF) சுமார் 20 முதல் 70 இடங்களையும் பெறும் என கணிக்கப்பட்டது. இருப்பினும் தேர்தல் ரிசல்டில் LDF 99 இடங்களை வென்று, மீண்டும் ஆட்சி அமைத்தது. அதே நேரத்தில் UDF 41 இடங்களை பெற்றது.  

பாேட்டியிட்ட ஸ்டார் வேட்பாளர்கள்:

கேரள தேர்தலில் LDF கட்சியின் சார்பாக பினராயி விஜயனும், UDF சார்பாக விடி.சதீசனும், BJP சார்பாக ராஜீவ் சந்திரசேகர் உள்ளிட்ட பலரும் போட்டியிட்டனர். 

Kerala Zee Exit Poll 2026 | கருத்து கணிப்பு முடிவுகள்:

தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்து கணிப்புகள் ஏப்ரல் 29ஆம் தேதியான இன்று வெளியாகியுள்ளது. இதில், மக்கள் வாக்களித்த பின்பு யாருக்கு வாக்களித்தார் என்று அவர்கள் சொன்ன கருத்துகளின் அடிப்படையில் இந்த கருத்துகளானது வெளியாகி இருக்கிறது. UDF-67-70 இடங்களை பிடிக்கலாம் என்றும், LDF - 62-67 இடங்களை பெறும் என்றும், BJP/NDA - 3-4 இடங்களை பெறும் என்றும், பிற சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் 1-4 இடன்களை பிடிக்கலாம் என்றும் Zee கருத்துக்கணிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. UDF 41-43% வாக்குகளை பெறும் என்றும், LDF 40-42 சதவீத வாக்குகளை பெறும் என்றும், BJP 12-15% வாக்குகளை பெறும் என்றும் பிற கட்சிகள் 3-5 % வாக்குகளை பெறும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. கடும் போட்டியுடன் நடைப்பெற்ற இந்த தேர்தலில், UDF 52% வாக்குகளை பெற்று ஆட்சியமைக்கலாம் என zee கருத்துக்கணிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

பொறுப்பு துறப்பு:  இவை தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்து கணிப்புகளே ஆகும். மாதிரி ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் இவை கணிக்கப்படுவதால், சில நேரங்களில் முடிவுகள் சரியாக இருக்கலாம் அல்லது தவறாகவும் போகலாம். இறுதி முடிவுகளுக்குத் தேர்தல் ஆணையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வரும் வரை காத்திருக்கவும்.

