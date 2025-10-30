English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • திருமணத்தில் மொய் கலெக்ட் செய்ய..சட்டையில் QR Code குத்திய தந்தை! வைரல் வீடியோ..

திருமணத்தில் மொய் கலெக்ட் செய்ய..சட்டையில் QR Code குத்திய தந்தை! வைரல் வீடியோ..

Kerala QR Scanner Code In Wedding : பெண்ணின் தந்தை ஒருவர், தனது மகளின் திருமணத்தில் மொய் வசூலிக்க QR Code உடன் சட்டை அணிந்து வந்த ருசிகர சம்பவம் நிகழ்ந்திருக்கிறது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Oct 30, 2025, 04:41 PM IST
  • கேரளாவில் வினோதம்
  • திருமணத்தில் QR கோட்
  • வைரலாகும் வீடியோ..

Trending Photos

ஒரே வருடத்தில்..டயட் இல்லாமல் 9 கிலோ குறைத்த கீர்த்தி சுரேஷ்! எப்படி தெரியுமா?
camera icon7
Keerthy Suresh
ஒரே வருடத்தில்..டயட் இல்லாமல் 9 கிலோ குறைத்த கீர்த்தி சுரேஷ்! எப்படி தெரியுமா?
ரேஷன் கார்டு முதல் பட்டா வரை! விண்ணப்பித்த ஒரே நாளில் தீர்வு - முக்கிய அப்டேட்
camera icon9
Tamil Nadu grievance day
ரேஷன் கார்டு முதல் பட்டா வரை! விண்ணப்பித்த ஒரே நாளில் தீர்வு - முக்கிய அப்டேட்
கலைஞர் கைவினைத் திட்டம் குறித்து வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon10
Kalaignar Kaivinai Thittam 2025
கலைஞர் கைவினைத் திட்டம் குறித்து வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு
விமான நிலையங்கள் இல்லாத நாடுகள்.. லிஸ்ட்டில் என்னென்ன?
camera icon7
No Airports Countries
விமான நிலையங்கள் இல்லாத நாடுகள்.. லிஸ்ட்டில் என்னென்ன?
திருமணத்தில் மொய் கலெக்ட் செய்ய..சட்டையில் QR Code குத்திய தந்தை! வைரல் வீடியோ..

Kerala QR Scanner Code In Wedding : திருமண நிகழ்வு என்பது ஒருவர் வாழ்விலேயே பெரும் நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகிறது. அதிலும் இந்தியாவை பொருத்தவரை, ஒரு திருமண நிகழ்வை நடத்துவது என்பது சாதாரண காரியமல்ல. குறிப்பாக, தென்னிந்தியாவில் நடத்தப்படும் திருமண நிகழ்வுகளில் கலந்து கொள்பவர்கள், அவர்களால் முடிந்த தொகையை மொய் பணமாக வைப்பர். அதற்கென்று மொய் கவர் என்று ஒன்றை வாங்கி அதில் பணத்தை போட்டு வைப்பர். இங்கு ஒரு தந்தை, தனது மகளின் திருமணத்தில் மொய் வைப்பவர்களுக்கு வசதியாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக QR Scanner-ஐ தனது சட்டைப்பையிலேயே வைத்து சுற்றியிருக்கிறார். இந்த வீடியோதான் தற்போது இணையத்தில் ட்ரெண்டிங்கில் உள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

கேரளாவில் நடந்த திருமணம்:

நம் மாநிலத்திற்கு அருகிலேயே இருக்கும் கேரளாவில்தான், இப்படியொரு சம்பவம் நடந்திருக்கிறது. இதில், திருமணம் செய்துகொண்ட மணப்பெண்ணின் தந்தை, QR Code ஸ்கேனரை, ஒரு பிரிண்ட் அவுட் ஆக எடுத்து, அதனை தன் சட்டைப்பையில் ஊக்கு வைத்து குத்திக்கொண்டார். பின்பு, விருந்தினர்களை கவனித்து, வந்த இவர், யாராவது மொய் வைக்க வேண்டுமென்றால், இதை ஸ்கேன் செய்து கொள்ளுமாறும் கூறியிருக்கிறார். சிலர், அப்படி மொய்யும் வைத்துள்ளனர்.

இப்படி, QR ஸ்கேன் கோட் மூலம், இந்த மணப்பெண்ணின் தந்தை ஒரே நாளில் பிரபலமாகி இருக்கிறார். உங்கள் ஆசிர்வாதங்களை டிஜிட்டலாக ஷேர் செய்யுங்கள் என்பதும் அவரது கூற்றாக இருந்திருக்கிறது. இதை பார்த்த உறவினர்கள், ஆச்சரியப்பட்டு போயுள்ளனர். 

வைரலாகும் வீடியோ:

அந்த வீடியோவில், மேற்குறிப்பிட்ட நபர் ஸ்கேனர் கோட் உடன் நிற்பதும் அதனை ஸ்கேன் செய்பவர்கள் அவருக்கு மொய் அனுப்புவதும் பதிவாகி இருக்கிறது. இதை பார்த்த பலர், இது உண்மையாகவே டிஜிட்டல் இந்தியாவின் அறிகுறியாக இருப்பதாக கூறி வருகின்றனர். 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by INDIA ON FEED (@indiaonfeed)

நெட்டிசன்களின் கருத்து:

ஒரு நபர், 100% படிப்பு இருந்தால், அந்த ஊர் இப்படித்தான் இருக்கும் என்று கூறியிருக்கிறார். இன்னும் பலர், இதனை ரொம்ப நல்ல ஐடியா என்று தெரிவித்து இருக்கின்றனர். ஒரு சிலர், இது பார்ப்பதற்கு யாசகம் கேட்பது போல இருப்பதாகவும், இதற்கு பதிலாக அந்த ஸ்கேனரை வேறு எங்காவது ஒட்டியிருக்கலாம் என்றும் தெரிவித்து இருக்கின்றனர்.

மேலும் படிக்க | தங்க நகை அணிந்தால் ரூ.50,000 அபராதம்! ஆச்சரியப்படுத்தும் கிராம்-முழு விவரம்

மேலும் படிக்க | மந்திரம் செய்ய மறுத்த மனைவி..கொதிக்கும் குழம்பை முகத்தில் ஊற்றிய கணவன்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
KeralaWeddingQR CodescannerViral Video

Trending News