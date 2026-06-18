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கேரளாவை உலுக்கும் உறுப்பு தான மோசடி... 50 லட்சத்தில் கிட்னி சேல்: ED அதிரடி சோதனை

Kerala ED Raids: சோதனைகளில் ஏராளமான போலி ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன. இவற்றின் அளவு, இந்தக் கும்பல் கேரளா முழுவதும் சட்டப்பூர்வமான உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை நடைமுறைகளில் ஊடுருவியிருக்கக்கூடும் என்ற கவலைகளை எழுப்பியுள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 18, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 01:24 PM IST
கேரளாவை உலுக்கும் உறுப்பு தான மோசடி... 50 லட்சத்தில் கிட்னி சேல்: ED அதிரடி சோதனை
Image Credit: ED Raids in Kerala (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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கேரளாவை உலுக்கும் உறுப்பு தான மோசடி: 50 லட்சத்தில் கிட்னி சேல்: ED அதிரடி சோதனை
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