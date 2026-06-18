/கேரளாவை உலுக்கும் உறுப்பு தான மோசடி... 50 லட்சத்தில் கிட்னி சேல்: ED அதிரடி சோதனை

Kerala ED Raids: உடல் உறுப்பு தான முறைகேடுகளில் ஈடுபட்ட ஒரு மோசடி கும்பல் (racket) குறித்த விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக, அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED) வியாழக்கிழமை (ஜூன் 18) அன்று கேரளா முழுவதும் அதிரடி சோதனைகளைத் தொடங்கியது. கோட்டயம், கொச்சி, திருவனந்தபுரம் மற்றும் கொல்லம் ஆகிய இடங்களில் சோதனைகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் வங்கி அதிகாரிகள் விசாரணை அதிகாரிகளுக்கு உதவி வருகின்றனர்.
கொச்சியில், ராஜகிரி மருத்துவமனை (ஆலுவா), மெடிக்கல் டிரஸ்ட் மருத்துவமனை (பல்லிமுக்கு), ஆஸ்டர் மெட்சிட்டி (சேரநல்லூர்) மற்றும் விபிஎஸ் லேக்ஷோர் மருத்துவமனை (மராடு) ஆகிய இடங்களில் அமலாக்கத் துறை குழுக்கள் ஆய்வு செய்து வருகின்றன. இந்த நாசவேலை நெட்வொர்க்கின் முக்கிய முகவராகக் கருதப்படும் முகமது நஜீப்பின் வீட்டிலும் சோதனைகள் நடத்தப்படுகின்றன.
நஜீப் நடத்தி வந்த 'கல்லத்ராஸ் மெடிக்கல் டூரிசம் பிரைவேட் லிமிடெட்' (Kallatras Medical Tourism Private Limited) என்ற நிறுவனத்தை மையமாக வைத்து இந்த விசாரணை நடைபெறுகிறது. இந்த நிறுவனம் மருத்துவச் சுற்றுலா என்ற போர்வையில் சட்டவிரோதமான முறையில் உறுப்பு தான செயல்முறைகளில் ஈடுபட்டதாக குற்றச்சாட்டு உள்ளது.
உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சைகளை ஏற்பாடு செய்வதற்காக, இடைத்தரகர்கள் மூலம் உறுப்பு வழங்குநர்கள், பெறுநர்கள் மற்றும் மருத்துவமனைகள் இணைக்கப்பட்டதாகவும், இதற்காகப் பெருந்தொகை வசூலிக்கப்பட்டதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
சமீபத்திய ஆண்டுகளில், உறுப்பு தான மோசடி பற்றி கேரளா முழுவதும் காவல்துறையினரால் பதிவு செய்யப்பட்ட பல முதல் தகவல் அறிக்கைகளின் (FIR) அடிப்படையில் அமலாக்கத் துறையின் இந்த விசாரணை மேற்கொள்ளப்படுகிறது. சட்டவிரோத உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சைகளுக்கு மருத்துவமனைகள் மற்றும் முகவர்கள் உடந்தையாக இருக்க, இக்கும்பல் பல்வேறு மாவட்டங்களில் செயல்பட்டதாக ஆரம்பகட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. சந்தேகத்திற்குரிய உறுப்பு கடத்தல் வலைப்பின்னலுடன் தொடர்புடைய நிதிப் பரிவர்த்தனைகளைக் கண்டறிவதே இந்தச் சோதனைகளின் நோக்கம் என்று அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
கேரளாவில் நடந்து வரும் இந்த சட்டவிரோத உடல் உறுப்பு வியாபாரம் (Kerala Organ Trafficking Case) பற்றிய விசாரணையில் பல திடுக்கிடும் உண்மைகள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த விசாரணையின் முடிவுகளை மையமாகக் கொண்டு அமலாக்க இயக்குநரகம் மிகப்பெரிய நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது. ED இப்போது 10க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் ஒரே நேரத்தில் அதிரடி சோதனையை மேற்கொண்டது.
பல்வேறு மாவட்டங்களிலும், அநேகமாக மாநிலத்திற்கு வெளியேயும் செயல்பட்டதாகக் கூறப்படும் பரந்த உறுப்பு கடத்தல் வலைப்பின்னலின் முக்கிய சூத்திரதாரியாகக் கருதப்படும் முகமது நஜீப்பை (53) கேரள காவல்துறை கைது செய்தது. காசர்கோடைச் சேர்ந்த நஜீப், பல மாத விசாரணைக்குப் பிறகு உத்தரப் பிரதேசத்தின் காசியாபாத்தில் கைது செய்யப்பட்டார். ஆதாரங்களைச் சேகரிப்பதற்காக அவர் கால்நாட்டில் உள்ள அவரது வீட்டிற்குக் கொண்டு வரப்படுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதுவரை நஜீப்பின் மனைவி ரஷீதா உட்பட ஒன்பது பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
நிதி நெருக்கடியில் உள்ள நபர்களைக் குறிவைத்து, சிறுநீரகங்களுக்கு 5 முதல் 10 லட்சம் ரூபாய் வரை வழங்குவதாக இக்கும்பல் ஆசை காட்டியதாகவும், பின்னர் போலியான ஆவணங்கள் மற்றும் அடையாளங்கள் மூலம் பெறுநர்களுக்கு 20 முதல் 50 லட்சம் ரூபாய்க்கு அவற்றை விற்றதாகவும் காவல்துறை குற்றம் சாட்டுகிறது.
திருவனந்தபுரத்தில் உறுப்பு வழங்குநர் மற்றும் பெறுநர் விண்ணப்பங்களில் முறைகேடுகள் கண்டறியப்பட்டதைத் தொடர்ந்து இந்தக் கும்பலின் செயல்பாடு வெளிச்சத்திற்கு வந்தது. அரசு அதிகாரிகளால் வழங்கப்பட்டதாகக் கூறப்படும் போலியான முத்திரைகள், கையொப்பங்கள் மற்றும் சான்றிதழ்களை விசாரணை அதிகாரிகள் கண்டறிந்தனர். வடக்கேக்கராவைச் சேர்ந்த ஒரு இல்லத்தரசி, சிறுநீரக தானம் செய்ததற்காக ₹9.5 லட்சம் பெற்றதாகவும், ஆனால் பெறுநர் கிட்டத்தட்ட ₹20 லட்சம் செலுத்தியதாகவும் கூறப்படும் வழக்கு, இந்த வலையமைப்பை அம்பலப்படுத்துவதில் முக்கியப் பங்கு வகித்தது.
இந்தியாவின் கடுமையான உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை விதிமுறைகளைத் தவிர்ப்பதற்காக, நஜீபின் இந்தச் செயல்பாடு போலியான ஆதார் அட்டைகள், போலி பிரமாணப் பத்திரங்கள் மற்றும் கள்ளப் பரிந்துரைக் கடிதங்களை நம்பியிருந்ததாக காவல்துறை கூறுகிறது. சரிபார்ப்பு அழைப்புகளைத் திசைதிருப்புவதற்காக போலியான தொலைபேசி எண்களும் பயன்படுத்தப்பட்டதாக அதிகாரிகள் சந்தேகிக்கின்றனர்.
நஜீப் கைது செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, மருத்துவமனை அளவிலான அனுமதிகள், நிதிப் பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் இடைத்தரகர்களின் பங்கு ஆகியவற்றை விசாரிக்க மாநில அளவிலான சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழு (SIT) அமைக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர். சோதனைகளில் ஏராளமான போலி ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன. இவற்றின் அளவு, இந்தக் கும்பல் கேரளா முழுவதும் சட்டப்பூர்வமான உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை நடைமுறைகளில் ஊடுருவியிருக்கக்கூடும் என்ற கவலைகளை எழுப்பியுள்ளது.