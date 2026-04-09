  • கேரள சட்டசபை தேர்தல் 2026 : ராகுல் காந்தியின் கனவு என்னாகும்? வரலாறு படைப்பாரா பினராயி?

கேரள சட்டசபை தேர்தல் 2026 : ராகுல் காந்தியின் கனவு என்னாகும்? வரலாறு படைப்பாரா பினராயி?

Kerala Assembly Election 2026 :இந்தியாவின் 5 மாநிலங்களில், ஏப்ரல் 9ஆம் தேதியான இன்று சட்டசபை தேர்தல் நடக்கிறது. இதையடுத்து, இந்த தேர்தலானது கேரளாவை பொறுத்தவரை மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது. இதன் காரணத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 9, 2026, 12:26 PM IST
  • கேரளா சட்டமன்ற தேர்தல் 2026
  • ஹாட்ரிக் வெற்றி பெறுவாரா பினராயி விஜயன்?
  • ராகுலின் திட்டம் பலிக்குமா?

கேரள சட்டசபை தேர்தல் 2026 : ராகுல் காந்தியின் கனவு என்னாகும்? வரலாறு படைப்பாரா பினராயி?

Kerala Assembly Election 2026 : இனி வரும் காலத்தில், இந்தியாவின் அரசியல் நிலை எப்படியிருக்கும் என்பதி தீர்மானிப்பது 2026ஆம் ஆண்டின் தேர்தல் களமாக இருக்கிறது. கேரளா, மேற்கு வங்கம், அசாம், புதுச்சேரி மற்றும் தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட ஐந்து மாநிலங்களின் 824 தொகுதிகளில் ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி ஆரம்பித்து பல்வேறு கட்டங்களாக தேர்தல் நடத்தப்பட உள்ளது. இதன் முடிவுகள், வரும் 4ஆம் தேதி அறிவிக்கப்பட இருக்கின்றன. இந்த நிலையில், இன்று கேரளாவில் நடக்கும் தேர்தல், அந்த மாநிலதத்திற்கு மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.

கேரள சட்டசபை தேர்தல் 2026 : 

கேரளாவில், கடந்த சில வாரங்களாகவே தேர்தல் பணிகளானது கொடிக்கட்டி பறந்தது. இதையடுத்து, ஏப்ரல் 7ஆம் தேதியுடன் பரப்புரைகள் மற்றும் பிரச்சாரங்கள் ஓய்ந்தன. இங்கிருக்கும் சட்டமன்ற தொகுதிகளில் வாக்குப்பதிவானது இன்று நடைபெறுகிறது. 

பினராயி விஜயன்:

கேரளாவில், 1977ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு, கடந்த சட்டமன்ற தேர்தல் நடந்த 2021ஆம் ஆண்டில், தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது முறையாக ஆட்சியை பிடித்து இடதுசாரி ஜனநாயக முன்னணி கட்சி (LDF) வரலாறு படைத்தது. இப்போது, மூன்றாவது முறையாக பினராயி விஜயன் முதலமைச்சர் வேட்பாளராக களம் கண்டுள்ளார். 

இதுவரை நடக்காத ஒரு விஷயம்..

கேரளாவிற்கு இது ஏன் மிகவும் முக்கியமான தேர்தல் தெரியுமா? இம்மாநிலத்தில் இதுவரை யாருமே மூன்றாவது முறையாக ஆட்சி அமைத்தது கிடையாது. இதில் பினராயி விஜயன் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்து விட்டால், அது பெரும் வரலாற்று மாற்றமாக இருக்கும். இந்த காரணத்தினால்தான், தற்போது கேரளாவில் நடைபெறும் தேர்தல் முக்கியமான ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது. இதனால், தேர்தல் ரிசல்ட் எப்படி வரும் என்கிற எதிர்பார்பும் மக்களுக்கு அதிகமாகவே இருக்கிறது. கேரள மக்களின் மைண்ட்செட் எப்படியிருக்கிறது என்பதை, இந்த தேர்தலை வைத்துதான் தெரிந்து கொள்ள முடியும் என்பதும் நிதர்சனமான உண்மை ஆகும்.

ராகுலின் கனவு பலிக்குமா?

ராகுல் காந்தி, காங்கிரஸ் தலைமையிலான யுடிஎஃப் கட்சிக்கு ஆதரவாக, கேரளா முழுவதும் சைக்கிள் பயணம் மேற்கொண்டார். இது தவிர, பிற தேர்தல் பேரணிகளிலும் கலந்து கொண்டு வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டிருந்தார். சபரிமலை தங்கத்திருட்டு வழக்கு, மக்களின் ஆட்சி மாற்ற நிலை உள்ளிட்டவை ராகுலுக்கு சாதகமாக செயல்படுகிறதா, இல்லையா என்பது இனி வரும் நாட்களில்தான் தெரியும்.

கன்ஃபியூஸ் செய்யு கருத்து கணிப்புகள்!

கேரள அரசியல் களம், இப்போது ‘வாழ்வா சாவா’ களமாக மாறியிருக்கிறது. காரணம், இதற்கு முன்னர் கேரளாவில் எடுக்கப்பட்ட கருத்து கணிப்புகளில் யாருக்கு பெரும்பான்மை கிடைக்கும் என்பதே பெரும் குழப்பமாக இருக்கிறது.

போட்டி யாருக்கு?

கேரளாவில், ஆளும் இடதுசாரி முன்னணிக்கும், காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணிக்கும் (UDF) தான் மிக நெருக்கமான போட்டியானது நிலவுகிறது. 

கேரள தேர்தலில், பாஜக தலைமையிலான NDA கூட்டணியானது, முக்கிய இடத்தை பிடிக்க வாய்ப்பிருப்பதாக முந்தைய கருத்து கணிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன. காரணம், எந்த முன்னணியும் தனிப்பெரும்பான்மை பெறாத ‘தொங்கு சட்டசபை’ (பெரும்பான்மைக்கு குறைவான தொகுதிகளில் ஒரு கட்சி வெற்றிகாணும் போது ஆட்சி அதிகாரத்தை தேர்ந்தெடுக்க கூட்டணி கட்சிகளின் கைகளில் முடிவு செல்வது) அமைகிறது என்றால், பாஜக கட்சி ஆட்சி அதிகாரத்தை தேர்ந்தெடுப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கலாம். இந்த தேர்தல் கருத்து கணிப்புகள் துல்லியமாகவும் மாறலாம் அல்லது முற்றிலும் வேறாகவும் இருக்கலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த தேர்தல் கருத்து  கணிப்புகளை காட்டிலும், தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்து கணிப்புக்குதான் வெயிட் அதிகம். 

பாஜக-எல்டிஎஃப் இடையே ரகசிய ஒப்பந்தம்?

காங்கிரஸ் எம்.பியான பிரியங்கா காந்தி, சில நாட்களுக்கு முன்பு தேர்தல் பரப்புரையின் போது பாஜக கட்சிக்கும் இடது ஜனநாயக முன்னணி கட்சிக்கும் இடையே ரகசிய ஒப்பந்தம் இருப்பதாக தெரிவித்தார். ”பஜக-எல்டிஎஃப் இடிஅயே ரகசிய ஒப்பந்தம் உள்ளது. அதனால்தான், சபரிமலை கோயிலில் அதிக அளவிலான தங்க முறைகேடு நடந்த போதும், அது குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை. வயநாடு தொகுதியில் மக்கள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை அருகிலிருந்து காண்கிறேன். உங்களது பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கவே நீங்கள் எவ்வளவு சிரமங்களை சந்திக்கிறீர்கள் என என்னால் உணர முடியும்” என்று கூறி வாக்கு சேகரித்தார். இவர் இப்படி பேசியது, தேர்தல் களத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

கேரள வாக்குப்பதிவு:

கேரளாவில் வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் மொத்த இடங்கள் - 140

பெரும்பான்மை வாக்குகள்: 71

வாக்காளர்கள்: 2.71,42,952

ஆண் வாக்களர்கள் : 4,43,595

பெண் வாக்காளர்கள்: 5,00,477

திருநங்கைகள் - 139

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:

கேள்வி : கேரளாவில் மொத்தம் எத்தனை தொகுதிகள் உள்ளன?

பதில் : கேரளாவில் மொத்தம் 140 சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ளன.

கேள்வி : பெரும்பான்மை பெற எத்தனை இடங்கள் தேவை?

பதில் : ஒரு கட்சி அல்லது கூட்டணி ஆட்சி அமைக்க 71 இடங்கள் தேவை.

கேள்வி : கேரள தேர்தலில் முக்கிய போட்டி யாருக்கு இடையே உள்ளது?

பதில் : இடதுசாரி ஜனநாயக முன்னணி (LDF) மற்றும் காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி (UDF) இடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது.

