/வாடகை வீட்டிற்கு சென்ற பினராயி விஜயன்! Ex முதல்வருக்கே இந்த நிலையா? சொத்து மதிப்பு விவரம்..

Pinarayi Vijayan Rented House Net Worth : கேரளாவின் முன்னாள் முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன், ஆட்சியை இழந்த பிறகு வாடகை வீட்டிற்கு குடி பெயர்ந்ததாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.
Pinarayi Vijayan Rented House Net Worth : கேரளாவில், கடந்த ஏப்ரல் மாதம் 9ஆம் தேதியன்று, சட்டமன்ற தேர்தல் நடைப்பெற்றது. இதில், 2 முறை LDF (இடது ஜனநாயக முன்னணி) கட்சியின் சார்பில் ஆட்சியை பிடித்த பினராயி விஜயன் தோல்வியை தழுவினார். அக்கட்சி பெரும்பான்மை பெறாததால், முதல் மந்திரி பதவியை பினராயி விஜயன் ராஜினாமா செய்தார். இதையடுத்து, காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி 10 ஆண்டுகால LDF ஆட்சிக்கு பிறகு ஆட்சியை பிடித்தது. 140 இடங்களில் UDF 63 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது.
பினராயி விஜயன் தனது முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்ததை தொடர்ந்து, அவர் முதலமைச்சரின் அதிகாரப்பூர்வ அரசு இல்லமான கிளப் ஹவுஸை காலி செய்துள்ளார். இதையடுத்து, இவருக்கு மார்க்ஸிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு சொந்தமான ஒரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பானது ஒதுக்கப்பட்டது. அப்படி கொடுக்கப்பட்ட குடியிருப்பையும் வேண்டாமென கூறிய பினராயி விஜயன், தன் குடும்பத்துடன் வாடகை வீட்டில் வசிக்க முடிவு செய்தார்.
அரசு இல்லத்தையும் காலி செய்து விட்டு, கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் கொடுக்கப்பட்ட வீட்டையும் வேண்டாமென கூறிய பினராயி விஜயன், சமீபத்தில் டெல்லியில் நடந்த அவர் கட்சியின் அரசியல் குழு கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டார். கூட்டத்தை முடித்து விட்டு, திருவனந்தபுரம் திரும்பிய பினராஇ, பேக்கரி சந்திப்பில் உள்ள 2 மாடி வாடகை வீட்டிற்கு சென்றார்.
வாடகை வீட்டிற்கு வந்த பினராயியை, அவரது மருமகனும் முன்னாள் மந்திரியுமான பி.ஏ.முகமது ரியாஸ் மற்றும் கட்சியின் மூத்த தலைவர் சிவன்குட்டி ஆகியோர் வரவேற்றனர்.
பினராயி விஜயன், இப்போது முதலமைச்சராக இல்லை என்றாலும், அவர் அரசு இல்லத்தில் குடியேற வாய்ப்புள்ளது. காரணம், LDF கட்சி சார்பாக முதல்வர் வேட்பாளராக சட்டமன்ற தேர்தலில் களம்கண்ட பினராயி விஜயன், கேரளாவின் கன்னூர் மாவட்டத்தில் உள்ள தர்மடம் தொகுதியில் நின்று 19,000 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். 2016லும் இதே தொகுதியில் நின்றுதான் இவர் வெற்றி பெற்றார். இதையடுத்து, இவர் எதிர்கட்சி தலைவராக பதவியில் அமர வாய்ப்புள்ளது. எனவே, அதன் பிறகு அவர் அரசு இல்லத்தில் குடியேற வாய்ப்பிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவராகவும், கேரளாவின் முன்னாள் முதலமைச்சராகவும் இருப்பவர்தான், பினராயி விஜயன். கண்ணூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த இவர், 1964ல் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் இணைந்தார். இவர், 1998 முதல் 2015 வரை சிபிஐஎம் கேரள மாநில செயலாளராக பணியாற்றி இருக்கிறார்.
இவர், 1996 முதல் 1998 வரை மின்சாரம் மற்றும் கூட்டுறவுத்துரை அமைச்சராக பணியாற்றியிருக்கிறார். இவர், 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் தர்மடம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றதையடுத்து, கேரளாவில் தொடர்ந்து நீண்ட காலம் (2364 நாட்கள்) முதல்வராக இருந்தவர் என்கிற சாதனைக்கு உரியவராக இருக்கிறார்.
தன்னுடைய அரசியல் வாழ்க்கையை மாணவர் சங்கத்தின் மூலம் தொடங்கி இடதுசாரி இயக்கத்தை வெலுப்படுத்திய அவர், கடந்த ஆட்சியில் கேரளாவில் பல அரசு நலத்திட்டங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறார். சமூக பாதுகாப்பு ஓய்வூதியம், வறுமை ஒழிப்பு, ஏழைகளுக்கு வீட்டு வசதி திட்டம் உள்ளிட்ட பல திட்டங்களை இவர் கொண்டு வந்துள்ளார்.
பினராயியின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு?
2026ஆம் ஆண்டு கேரள சட்டசபை தேர்தலின் போது, வேட்பு மனு கொடுத்த பினராயி விஜயன் அதில் தனது சொத்து மதிப்புகளை தாக்கல் செய்துள்ளார். அதில் பிராமணப்பத்திரத்தில் அவரது சொத்து மதிப்பு சுமார் ரூ.1 கோடி என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:
பினராயி விஜயன் யார்?
பினராயி விஜயன் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் (CPI-M) மூத்த தலைவரும், கேரளாவின் முன்னாள் முதலமைச்சரும் ஆவார்.
பினராயி விஜயன் ஏன் அரசு இல்லத்தை காலி செய்தார்?
சட்டமன்ற தேர்தலில் LDF கூட்டணி ஆட்சியை இழந்ததை தொடர்ந்து, முதலமைச்சர் பதவியில் இருந்து ராஜினாமா செய்ததால் அதிகாரப்பூர்வ அரசு இல்லமான ‘கிளப் ஹவுஸ்’ வீட்டை காலி செய்தார்.
தற்போது பினராயி விஜயன் எங்கு வசிக்கிறார்?
அவர் தற்போது திருவனந்தபுரம் பேக்கரி சந்திப்பு பகுதியில் உள்ள 2 மாடி வாடகை வீட்டில் குடும்பத்துடன் வசித்து வருகிறார்.
கட்சி வழங்கிய வீட்டை ஏன் நிராகரித்தார்?
மார்க்ஸிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வழங்கிய அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் தங்காமல், தனியாக வாடகை வீட்டில் வசிக்க முடிவு செய்ததாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
பினராயி விஜயன் தேர்தலில் தோல்வியடைந்தாரா?
இல்லை. அவர் கன்னூர் மாவட்டத்தின் தர்மடம் தொகுதியில் சுமார் 19,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். ஆனால் LDF கூட்டணி பெரும்பான்மை பெறாததால் ஆட்சியை இழந்தது.
பினராயி விஜயன் மீண்டும் அரசு இல்லத்தில் குடியேற வாய்ப்பு உள்ளதா?
ஆம். அவர் எதிர்க்கட்சி தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டால் மீண்டும் அரசு இல்லத்தில் குடியேற வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.