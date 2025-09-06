கேரளா காருண்யா KR-722 லாட்டரி: ஒரு கோடி ஜாக்பாட் வின்னர் யார்? - முழு ரிசல்ட் இங்கே!

Kerala Karunya KR-722 Lottery Result: தமிழ்நாட்டில் லாட்டரி சீட்டுக்கு தடை இருக்கிறது. இருப்பினும், நமது அண்டை மாநிலமான கேரளாவில் இன்றளவும் லாட்டரி விற்பனை கொடிகட்டிப் பறக்கிறது. மக்களும் லாட்டரியில் அதிக ஆர்வம் செலுத்துகிறார்கள். இதனால், கேரள மாநில அரசே தனித்துறையின் மூலம் லாட்டரி சீட்டு விற்பனையை முறைப்படுத்தியது.
Kerala Karunya KR-722 Lottery Result: 1.08 லாட்டரி டிக்கெட்டுகள் விற்பனை
அந்த வகையில், கேரளாவின் காருண்யா KR-722 லாட்டரி சீட்டு குழுக்களின் முடிவுகளை கேரள லாட்டரி துறை இன்று (செப். 6) மதியம் அறிவித்தது. கேரள தலைநகர் திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள பேக்கரி சந்திப்பு அருகே இருக்கும் கோர்கி பவனில் இந்த குழுக்கல் நடைபெற்றது. ஓணத்தை முன்னிட்டு இந்த வாரம் நடைபெற்ற காருண்யா லாட்டரி விற்பனையில் மொத்தம் 1.08 கோடி டிக்கெட்டுகள் விற்கப்பட்டன. KA 264265, KB 264265, KC 264265, KE 264265, KF 264265, KG 264265, KH 264265, KJ 264265, KK 264265, KL 264265, KM 264265 உள்ளிட்ட 12 சீரிஸ் எண்கள் இந்த வாரம் கொடுக்கப்பட்டன. இந்த சீரிஸ் ஒவ்வொரு வாரமும் மாறும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: லாட்டரி உங்களை அடிமையாக்கலாம். அதை பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இங்கு கொடுக்கப்பட்ட தரவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. இதை லாட்டரி சார்ந்த அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமாகவோ கருதக்கூடாது. ஜீ நியூஸ் எந்த வகையிலும் லாட்டரியை விளம்பரப்படுத்துவதில்லை)
Kerala Karunya KR-722 Lottery Result: முதல் மூன்று பரிசுகள்
பரிசுத் தொகைக்கு ஏற்ப லாட்டரி டிக்கெட்டுகளின் விலையும் வேறுபடும். முதல் பரிசு ரூ.1 கோடி ஆகும். இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது பரிசு முறையே ரூ.25 லட்சம் மற்றும் ரூ.10 லட்சம் ஆகும். ஆறுதல் பரிசாக ரூ.5,000 வழங்கப்படும். இவற்றை தவிர இன்னும் பரிசுத்தொகைகள் உள்ளன.
முதல் பரிசு ரூ.1 கோடியை வென்ற அதிர்ஷ்ட எண்: KD 264265
2வது பரிசு ரூ.25 லட்சத்தை வென்ற அதிர்ஷ்ட எண்: KC 901286
3வது பரிசு ரூ.10 லட்சத்தை வென்ற அதிர்ஷ்ட எண்: KC 245583
Kerala Karunya KR-722 Lottery Result: ஆறுதல் பரிசு
ஆறுதல் பரிசாக (4வது பரிசு) ரூ.5 ஆயிரத்தை வென்ற 20 அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 0173, 1338, 1947, 1949, 1982, 2651, 2817, 4012, 4253, 5591, 5660, 5807, 6387, 6395, 7102, 7661, 7865, 8920, 9414, 9564
5வது பரிசாக ரூ. 2,000 வென்ற 6 அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 0059, 4914, 1534, 5526, 0049, 6219
6வது பரிசாக ரூ. 1,000 வென்ற 30 அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 0678, 1854, 1872, 2145, 2622, 3303, 3819, 4851, 4881, 5028, 5065, 5132, 6277, 6326, 6529, 6706, 6758, 6870, 7442, 7462, 7981, 8212, 8241, 8668, 8817, 9323, 9356, 9501, 9702, 9783
7வது பரிசாக ரூ. 500 வென்ற 76 அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 0037, 0108, 0124, 0170, 0175, 0229, 0254, 0295, 0359, 0399, 0618, 0988, 1019, 1251, 1319, 1353, 1513, 1516, 1524, 1607, 1649, 1711, 1781, 1789, 1925, 2104, 2261, 2643, 2945, 2999, 3025, 3042, 3117, 3332, 3346, 3417, 3445, 3484, 3576, 4156, 4421, 4440, 4667, 4893, 5430, 5617, 5635, 5677, 5692, 5815, 5860, 5954, 6388, 6619, 6626, 6703, 6809, 6930 7069, 7239, 7320, 7488, 7634, 7679, 7854, 7895, 8316, 8522, 8635, 8863, 8883 8976, 9204, 9400, 9558, 9784
8வது பரிசாக ரூ. 200 வென்ற 94 அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 0087, 0224, 0270, 0301, 0466, 0963, 1022, 1135, 1203, 1405, 1493, 1617, 1630, 1718, 1786, 2554, 2617, 2809, 2826, 3020, 3052, 3172, 3418, 3430, 3521, 3594, 3695, 3774, 3801, 3821, 3834, 3869, 4175, 4203, 4379, 4505, 4522, 4560, 4657, 4794, 4896, 4973, 5038, 5040, 5097, 5136, 5174, 5455, 5491, 5556, 5574, 5827, 6393, 6412, 6420, 6856, 6926, 7085, 7168, 7181, 7351, 7365, 7373, 7477, 7499, 7649, 7707, 7823, 7826, 8035, 8111, 8218, 8239, 8243, 8293, 8485, 8494, 8686, 8748, 8836, 8977, 9022, 9030, 9055, 9086, 9168, 9701, 9729, 9753, 9810, 9959, 9988
9வது பரிசாக ரூ. 100 வென்ற 144 அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 0005, 0084, 0216, 0329, 0358, 0366, 0372, 0379, 0438, 0564, 0707, 0771, 0805, 0955, 1082, 1099, 1205, 1220, 1246, 1260, 1401, 1449, 1461, 1539, 1568, 1756, 1790, 1842, 2171, 2201, 2202, 2208, 2231, 2426, 2459, 2513, 2625, 2667, 2690, 2692, 2766, 2802, 2821, 2906, 2915, 2924, 3143, 3156, 3286, 3354, 3404, 3439, 3451, 3471, 3513, 3574, 3612, 3727, 3850, 3930, 4198, 4251, 4606, 4620, 4627, 4865, 5087, 5104, 5114, 5440, 5462, 5506, 5587, 5608, 5607, 5615, 5645, 5673, 5691, 5714, 5759, 5797, 5820, 5894, 5961, 5980, 6079, 6166, 6201, 6245, 6343, 6463, 6478, 6500, 6639, 6673, 6931, 6957, 6965, 7014, 7082, 7207, 7337, 7368, 7411, 7451, 7647, 7694, 7870, 7880, 7923, 8038, 8093, 8180, 8344, 8639, 8848, 8520, 8571, 8573, 8689, 8728, 8736, 8889, 9048, 9049, 9123, 9151, 9156, 9192, 9299, 9377, 9426, 9520, 9552, 9573, 9589, 9591, 9686, 9771, 9826, 9928, 9942, 9985
Kerala Karunya KR-722 Lottery Result: 30% வரி பிடித்தம்
லாட்டரியில் வென்ற தொகையில் இருந்து 30 சதவீத வரி பிடித்தம் செய்யப்படும். லாட்டரி முகவரின் கமிஷனாக 10 சதவீத தொகையை நீங்கள் செலுத்த வேண்டும். இவை உங்கள் பரிசில் இருந்து கழிக்கப்படும். ரிசல்ட் வெளியான 30 நாள்களுக்குள் பரிசுத் தொகையை பெற்றுவிட வேண்டும்.
