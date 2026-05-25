/லாட்டரி விற்பனையாளருக்கு அடித்த யோகம்... ரூ.12 கோடி தட்டிச் சென்ற 70 வயது முதியவர்!

Kerala Lottery News: கேரளாவில் நேற்று முன் தினம் ‘விஷூ பம்பர்’ லாட்டரி சீட்டு நடைபெற்றது. இந்த குலுக்கலில், முதல் பரிசு ரூ.12 கோடி கொல்லத்தை சேர்ந்த 75 வயது முதியவர் பொன்னன் என்பவர் தட்டிச் சென்றுள்ளார்.
Kerala Lottery Old Age Man Won the Prize News: கேரளாவில் கடந்த சனிக்கிழமை (மே 23) விஷூ பம்பர் லாட்டரி சீட்டு நடைபெற்றது. இதில் கொல்லத்தை சேர்ந்த 75 வயது முதியவருக்கு 12 கோடி ரூபாய் லாட்டரி அடித்துள்ளது. கடன் வாங்கி வீட்டை கட்டிய அவர் கடனை கட்ட முடியாமல் இருந்த நிலையில் இந்த லாட்டரி பரிசு இவருக்கு பெரும் பொருளாதார உதவியை பண்ணியிருக்கிறது.
வாங்கிய கடனை கட்ட முடியாமல் இருந்த இவரின் வீட்டை ஜப்தி செய்யும் நிலையும் ஏற்பட்டது. கணவன், மனைவி, மகன் மூன்று பேரும் லாட்டரி விற்று பிழைப்பு நடத்தி வந்தனர். பொன்னன் ஒரு நாள் முழுவதும் லாட்டரி விற்பனை செய்துவிட்டு மீதமிருந்த ஒரு லாட்டரியை தன்வசம் வைத்திருந்த நிலையில், அந்த லாட்டரியால் அவருக்கு ஜாக்பாட் கிடைத்தது மிகப்பெரிய பொருளாதார மாற்றத்தை அவரது வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
லாட்டரி விற்பனை செய்து பிழைப்பு நடத்தி வந்த அவருக்கு லாட்டரியில் முதல் பரிசு அடித்தது அவரது வாழ்க்கையை மாற்றியுள்ளது. இந்த குலுக்கலில் முதல் பரிசு VB135452 என்ற எண்ணிற்கு விழுந்துள்ளது. இந்த எண் குறித்து பார்த்தபோது தெருவோரங்களில் லாட்டரி விற்பனை செய்துவந்த பொன்னன் என்பது தெரியவந்தது. மேலும் குலுக்கல் அன்றைய தினம் தன்னிடம் மீதமிருந்த லாட்டரியை எடுத்து பார்த்தபோது அவருக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கிடைத்தது.
கேரளா லாட்டரியில் பரிசு விழுந்தது குறித்து பேசிய முதியவர் பொன்னன், நான் சாலையோரத்தில் லாட்டரி விற்பனை செய்து வருவதாகவும், பல ஆண்டுகளாக லாட்டரி விற்பனை செய்து வரும் நிலையில் எனக்காகவும் எனது ராசியான எண் கொண்ட சில டிக்கெட்டுகளை வைத்துக்கொண்டேன் எனவும் தெரிவித்த அவர், அந்த எண் தற்போது எதிர்பாராதவிதமாக என்னுடைய எண்ணில் லாட்டரி அடித்திருப்பது என்னால் நம்பமுடியவில்லை என கூறினார். எனது ராசியான எண் 2 என்றும், அந்த 2 என்ற எண் தான் தற்போது தன்னுடையா வாழ்க்கையை மாற்றியுள்ளது எனவும் அவர் மகிழ்ச்சி தெரிவித்திருக்கிறார்.
சொந்தமாக வீடின்றி பல ஆண்டுகளாக வறுமையில் வாடி வந்த முதியவர் கடன் வாங்கி சொந்தமாக வீடு ஒன்றை கட்டியிருந்தார். அந்த வீட்டிற்கான கடனை அடைப்பதற்கு நெருக்கடியான சூழ்நிலையில், மற்றவர்களிடம் இருந்து கடனை வாங்கிகைமாற்றாக கடனை அடைத்து வந்த நிலையில், தற்போது அந்த வீடு ஜப்தி செய்யும் நிலைக்கு வந்தது. இதனால் செய்வதறியாமல் இருந்தபோது தான் அவருக்கு இந்த ஜாக்பாட் அடித்திருக்கிறது. லாட்டரி தொழில் ஒன்றை மட்டுமே பிரதான தொழிலாக நடத்தி வந்த அவருக்கு போதிய வருமானம் இன்றி தவித்து வந்தார்.
தனக்கு லாட்டரி அடித்த பணத்தை வைத்து என்ன செய்வீர்கள் என்ற செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்த கணவன், மனைவி, தங்களுக்கு போதிய வசதி இல்லாமல் இருந்ததால் தங்களது மகனுக்கு நீண்ட நாட்களாக திருமணம் நடைபெறாமல் இருப்பதாகவும், தற்போது இந்த பணத்தை வைத்து ஒரு பெரிய இடத்தில் நல்ல வரன் பார்த்து திருமணம் செய்து வைக்கப் போவதாகவும் தெரிவித்தார். மேலும் ஜப்தியில் உள்ள வீட்டை மீட்கப் போவதாகவும் தெரிவித்தார்.