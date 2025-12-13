Kerala Lottery: ரூ. 1 கோடி வென்றது தமிழரா? SK-31 லாட்டரி குலுக்கலில் அடித்த ஜாக்பாட்!

Kerala Lottery Result: கேரள மாநிலத்தில் லாட்டரி குலுக்கல்கள் நடைபெறுவது வழக்கம். அந்த வகையில், நேற்று (டிசம்பர் 12) ”சுவர்ண கேரளா SK-31” லாட்டரி குலுக்கல் நடத்தப்பட்டது. திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள பேக்கரி சந்திப்புக்கு அருகில் இருக்கும் கோர்க்கி பவனில் நடந்த இந்த லட்டரி குலுக்கலின் முடிவு நேற்று பிற்பகல் வெளியிடப்பட்டது. இதில் முதல் பரிசு இடுக்கி மாவட்டம் நாசீர் டி அப்துல் கரீன் என்பவரது ஏகென்சியில் விற்கப்பட்ட RL435995 என்ற டிக்கெட்டுக்கு அடித்துள்ளது.
இந்த நிலையில், இந்த லாட்டரி பரிசை வென்றவர் தமிழராக இருப்பாரோ என கேரளத்தை சேர்ந்த பலரும் தேடி வருகின்றனர். ஏனென்றால், இடுக்கி மாவட்டத்தில் அதிகம் தமிழர்களே வசிக்கின்றனர். அதனால் இந்த 1 கோடி ரூபாய் பரிசை வென்றது தமிழரா என கேள்வி எழுந்துள்ளது. இதேபோல், இரண்டாவது பரிசு ரூ. 30 லட்சம் RC 590380 என்ற டிக்கெட்டுக்கு விழுந்துள்ளது. இது வயநாட்டில் விற்கப்பட்ட டிக்கெட் ஆகும். மூன்றாவது பரிசு ரூ. லட்சம் RD 862930 என்ற எண்ணிற்கு விழுந்துள்ளது. இது மனந்தவாடி என்ற பகுதியில் விற்கப்பட்ட லாட்டரி டிக்கெட் ஆகும்.
ஆறுதல் பரிசு ரூ. 5000 வெற்றி பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்: RA 435995 RB 435995 RC 435995 RD 435995 RE 435995 RF 435995 RG 435995 RH 435995 RJ 435995 RK 435995 RM 435995.
நான்காவது பரிசு ரூ.5000 வென்ற அதிர்ஷ்டஎண்கள்: 0204 1012 2096 2144 2214 2858 3388 3466 3724 4387 4501 4891 5059 5660 6278 7910 7967 8967 9196.
5வது பரிசு ரூ. 2000 வென்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2104 3438 4604 8713 9182 9782.
6வது பரிசு ரூ.1000 வென்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1264 1277 1509 1707 1887 2299 4321 4530 5354 6253 7083 7119 7349 7579 7663 7749 8138 8330 8426 8774 8908 8964 8965 9822 9899.
7வது பரிசு ரூ.500 வென்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 0195 0236 0253 0380 0444 0761 0979 1123 1284 1301 1352 1607 1882 2076 2264 2365 2374 2433 2457 2480 2602 2656 2724 2798 2863 3310 3380 3693 4325 4474 4525 4743 4786 5038 5128 5365 5377 5772 5785 5972 6013 6032 6079 6164 6607 6834 6899 7103 7133 7247 7392 7445 8025 8061 8075 8125 8130 8160 8174 8326 8366 8416 8468 8516 8676 9010 9022 9197 9223 9276 9410 9492 9528 9637 9673 9903
8வது பரிசு ரூ.200 வென்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 0009 0048 0154 0312 0337 0432 0621 0890 0905 1034 1056 1208 1219 1229 1376 1402 1559 1743 1801 1910 1944 2193 2441 2572 2591 2787 2979 3060 3181 3287 3458 3786 3830 3869 3919 4285 4375 4545 4570 4584 4622 4674 4883 4949 5064 5106 5166 5198 5233 5485 5502 5528 5632 5769 5820 5927 6289 6393 6395 6543 6847 6919 6928 7047 7157 7248 7277 7436 7514 7539 7558 7665 7684 7731 7789 7868 8065 8238 8273 8421 8472 8496 8501 8634 8699 9091 9205 9289 9301 9449 9646 9882.
9வது பரிசு ரூ.100 வென்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 0034 0049 0135 0136 0256 0293 0426 0446 0497 0504 0685 0706 0723 0786 0922 1247 1309 1468 1507 1592 1612 1650 1658 1669 1752 1857 1920 1980 2012 2037 2097 2129 2166 2321 2363 2396 2427 2462 2519 2556 2690 2898 2937 3009 3041 3052 3055 3158 3204 3306 3309 3505 3571 3587 3612 3716 3759 3864 3897 3913 4040 4211 4250 4293 4318 4398 4463 4596 4649 4676 4682 4847 4902 4907 4962 5295 5510 5667 5682 5787 6065 6084 6132 6170 6194 6294 6329 6399 6410 6411 6503 6524 6644 6648 6722 6744 6745 6841 6846 6997 7035 7146 7216 7234 7250 7285 7297 7341 7425 7479 7498 7528 7806 7830 7875 7877 7889 7904 7957 8021 8180 8205 8208 8268 8340 8610 8648 8738 8741 8817 8820 8959 9046 9063 9139 9281 9582 9596 9688 9702 9711 9816 9881 9982.
30 நாட்களுக்குள் பணத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம்
லாட்டரி பரிசை வென்றவர்கள் குலுக்கல் நடைபெற்ற நாளிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் தங்கள் லாட்டரி டிக்கெட்டுகளை சமர்பித்து பணத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: லாட்டரிக்கு அடிமை ஆகாமல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமாகவோ கருதப்படக்கூடாது. Zee News Tamil எப்பவும் லாட்டரியை ஊக்குவிக்காது.)
