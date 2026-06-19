/கேரளா லாட்டரி முடிவு இன்று 19-06-2026: சுவர்ண கேரளம் SK-57 நேரடி முடிவுகள்!

கேரளா மாநில லாட்டரித் துறை இன்று (19 ஜூன் 2026) தனது புகழ்பெற்ற வாராந்திர லாட்டரியான சுவர்ண கேரளம் SK-57 (Suvarna Keralam SK-57) முடிவுகளை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடுகிறது. திருவனந்தபுரம் பேக்கரி சந்திப்புக்கு அருகில் உள்ள கோர்க்கி பவனில் (Gorky Bhavan), லாட்டரித் துறை உயர் அதிகாரிகளின் முன்னிலையில் இந்த குலுக்கல் இன்று பிற்பகல் 3:00 மணிக்கு நடைபெறுகிறது. நீங்கள் வாங்கிய அதிர்ஷ்ட டிக்கெட்டின் எண்கள் இதில் இடம் பெற்றுள்ளதா என்பதை உடனுக்குடன் இங்கே சரிபார்த்துக் கொள்ளுங்கள்.
முதல் பரிசு (1 கோடி) பெற்ற வெற்றி எண்
2-வது பரிசு (30 லட்சம்) பெற்ற வெற்றி எண்
3-வது பரிசு (5 லட்சம்) பெற்ற வெற்றி எண்
ஆறுதல் பரிசு (₹5,000) பெற்ற வெற்றி எண்கள்
RA 366411
RB 366411
RC 366411
RE 366411
RF 366411
RG 366411
RH 366411
RJ 366411
RK 366411
RL 366411
RM 366411
4-வது பரிசு (₹5,000) பெற்ற வெற்றி எண்கள்
0249 0378 1286 2365 3890
4310 4437 4749 4864 5390
6454 6595 6640 6728 7120
8035 8604 9230 9888
5-வது பரிசு (₹2,000) பெற்ற வெற்றி எண்கள்
5061 5107 5250 5265 7988 9625
6-வது பரிசு (₹1,000) பெற்ற வெற்றி எண்கள்
0015 0820 1064 1593 2041
2402 2711 3043 3487 3564
4032 4802 5736 5824 5966
6242 6697 7051 7564 8033
8319 8398 8658 9290 9502
7-வது பரிசு (₹500) பெற்ற வெற்றி எண்கள்
0017 0073 0223 0336 0500
1095 1229 1377 1592 1710
1823 1857 1859 2401 2478
2570 2803 2937 3295 3303
3410 3448 4260 4290 4362
4497 4792 5070 5170 5266
5309 5315 5344 5395 5537
5660 5729 6002 6233 6238
6261 6311 6421 6515 6661
6922 6972 7090 7194 7256
7397 7455 7594 7639 7887
7912 8167 8351 8554 8583
8985 8991 9001 9006 9035
9047 9440 9456 9464 9539
9590 9606 9689 9713 9824
9953
8-வது பரிசு (₹200) பெற்ற வெற்றி எண்கள்
0152 0167 0464 0470 0507
0675 0730 0740 0954 1017
1047 1076 1128 1188 1196
1379 1406 1461 1585 1629
1649 1680 2078 2329 2366
2425 2494 2585 2902 3200
3225 3555 3705 3893 3964
4059 4529 4539 4647 4772
4868 5078 5159 5210 5249
5254 5330 5481 5748 5819
5847 5984 6143 6235 6293
6414 6503 6650 6789 6821
7029 7290 7335 7382 7475
7589 7760 7952 8186 8236
8301 8352 8404 8686 8804
8841 8919 8931 8965 9040
9115 9161 9283 9467 9507
9528 9544 9603 9681 9797
9889 9952
9-வது பரிசு (₹100) பெற்ற வெற்றி எண்கள்
(மதியம் 3 மணிக்கு அறிவிப்பு வெளியாகும்)
சுவர்ண கேரளம் லாட்டரி - முக்கிய விவரங்கள்
- சுவர்ண கேரளம் லாட்டரி என்பது கேரளா அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படும் 7 முக்கிய வாராந்திர லாட்டரிகளில் ஒன்றாகும்.
- லாட்டரி குலுக்கல் நாள்: ஒவ்வொரு வாரமும் வெள்ளிக்கிழமை மாலை 3:00 மணிக்கு இந்த குலுக்கல் நடைபெறும்.
- லாட்டரி குறியீடு (Code): இந்த லாட்டரி "SK" என்ற எழுத்துக்களால் அடையாளப்படுத்தப்படுகிறது. இன்று நடப்பது 57-வது குலுக்கல் என்பதால் இது SK-57 என அழைக்கப்படுகிறது.
- டிக்கெட் விலை: ஒரு டிக்கெட்டின் விலை வெறும் ரூ. 50/- மட்டுமே.
- பரிசுகளின் எண்ணிக்கை: ஆறுதல் பரிசு உட்பட மொத்தம் 10 பிரிவுகளில் 6,54,507 பரிசுகள் அதிர்ஷ்டசாலிகளுக்கு வழங்கப்படவுள்ளன.
சுவர்ண கேரளம் SK-57 பரிசுப் பட்டியல் (Prize Structure)
இன்றைய குலுக்கலில் வெற்றி பெறுபவர்களுக்கு வழங்கப்படும் முழுமையான பரிசு விவரங்கள் கீழே உள்ள அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
|
பரிசு விவரம்
|
பரிசுத் தொகை (ரூபாயில்)
|
முதல் பரிசு (1st Prize)
|₹1,00,00,000 (1 கோடி)
|
2-வது பரிசு (2nd Prize)
|₹30,00,000 (30 லட்சம்)
|3-வது பரிசு (3rd Prize)
|₹5,00,000 (5 லட்சம்)
|
ஆறுதல் பரிசு (Consolation Prize)
|₹5,000
|
4-வது பரிசு (4th Prize)
|₹5,000
|
5-வது பரிசு (5th Prize)
|₹2,000
|
6-வது பரிசு (6th Prize)
|₹1,000
|
7-வது பரிசு (7th Prize)
|₹500
|
8-வது பரிசு (8th Prize)
|₹200
|
9-வது பரிசு (9th Prize)
|₹100
முகவர்களுக்கான கமிஷன் விவரங்கள் (Agent Commission)
லாட்டரி விதிகளின்படி, வெற்றித் தொகையில் இருந்து முகவர்களுக்கான கமிஷன் பிடித்தம் செய்யப்படுகிறது. அதன் விவரங்கள் பின்வருமாறு:
முதல், இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் பரிசுகளைப் பொறுத்தவரை, மொத்த பரிசுத் தொகையில் இருந்து 10% பிடித்தம் செய்யப்பட்டு, அந்த டிக்கெட்டை விற்ற முகவருக்கு லாட்டரி முகமை மூலம் வழங்கப்படும்.
4-வது பரிசு முதல் 9-வது பரிசு வரை மற்றும் ஆறுதல் பரிசுகளுக்கான 10% முகவர் கமிஷன் தொகையானது, அரசாங்கத்தால் ஒதுக்கப்பட்ட தனி நிதியிலிருந்து முகவர்களுக்கு நேரடியாக வழங்கப்படும்.