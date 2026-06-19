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கேரளா லாட்டரி முடிவு இன்று 19-06-2026: சுவர்ண கேரளம் SK-57 நேரடி முடிவுகள்!

இன்று (19-06-2026) வெளியாகும் கேரளா சுவர்ண கேரளம் SK-57 (Suvarna Keralam SK 57) லாட்டரி முடிவுகள் மற்றும் 1 கோடி ரூபாய் முதல் பரிசு உள்ளிட்ட முழுமையான பரிசுப் பட்டியல் விவரங்களை இங்கே நேரலையாகச் சரிபாருங்கள்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 19, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 04:01 PM IST
கேரளா லாட்டரி முடிவு இன்று 19-06-2026: சுவர்ண கேரளம் SK-57 நேரடி முடிவுகள்!
Image Credit: AI Generated | Suvarna Keralam SK-57 Live Results and Prize List

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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