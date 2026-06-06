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கேரளா லாட்டரி முடிவுகள்: இன்று காருண்யா KR 756 குலுக்கல் -ரூ.1 கோடி வெல்லப்போவது யார்?

Karunya KR 756 Lottery Result: இன்று சனிக்கிழமை காருண்யா KR 756 லாட்டரி குலுக்கல் நடைபெறுகிறது. இதன் முதல் பரிசு ₹1 கோடியாகும். மதியம் 2:55 மணிக்கு நேரலை முடிவுகளும், மாலை 4:30 மணிக்கு அதிகாரப்பூர்வ பிடிஎஃப் முடிவுகளும் வெளியாகும்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 06, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 01:57 PM IST
கேரளா லாட்டரி முடிவுகள்: இன்று காருண்யா KR 756 குலுக்கல் -ரூ.1 கோடி வெல்லப்போவது யார்?
Image Credit: Karunya KR 756 Lottery Result | Image Credit: AI Generated (Gemini)

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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