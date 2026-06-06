/கேரளா லாட்டரி முடிவுகள்: இன்று காருண்யா KR 756 குலுக்கல் -ரூ.1 கோடி வெல்லப்போவது யார்?

திருவனந்தபுரம்: கேரளா மாநில லாட்டரித் துறையின் பிரபலமான வாராந்திர லாட்டரிகளில் ஒன்றான காருண்யா KR 756 (Karunya KR 756) குலுக்கல் இன்று (ஜூன் 6, 2026, சனிக்கிழமை) நடைபெறுகிறது. வார இறுதி நாளான இன்று தங்களின் அதிர்ஷ்டத்தை சோதிக்க டிக்கெட் வாங்கிவிட்டு, முடிவுகளுக்காக லட்சக்கணக்கான மக்கள் ஆவலோடு காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்றைய லாட்டரி குலுக்கல் திருவனந்தபுரம் பாளையத்தில், பேக்கரி சந்திப்புக்கு அருகில் உள்ள 'கோர்க்கி பவன்' (Gorky Bhavan) வளாகத்தில் வைத்து நடைபெற உள்ளது.
காருண்யா KR 756 லாட்டரிக்கான நேரலை முடிவுகள் (Live Results) இன்று மதியம் 2:55 மணி முதல் அதிகாரப்பூர்வமாகத் தொடங்குகின்றன. குலுக்கல் உடனுக்குடன் தட்டச்சு செய்யப்பட்டு, மதியம் 3:00 மணி அளவில் முதன்மை எண்கள் தெரியவரும். இதனைத் தொடர்ந்து முழுமையான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான முடிவுகள் அடங்கிய பிடிஎஃப் (PDF) கோப்பு மாலை 4:30 மணிக்கு கேரளா லாட்டரித் துறையின் இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும்.
இன்று குலுக்கப்படும் காருண்யா லாட்டரியில் முதல் பரிசாக மிகப்பெரிய தொகையும், அதனைத் தொடர்ந்து ஒன்பது கட்டங்களாகப் பரிசுகளும் பிரிக்கப்பட்டு வழங்கப்படுகின்றன. அதன் விவரம் இதோ..
உங்களுடைய டிக்கெட் எண்ணிற்குப் பரிசு விழுந்துள்ளதா என்பதை வீட்டிலிருந்தபடியே மொபைல் மூலம் மிக எளிதாகச் சரிபார்க்கலாம். அதற்கு கீழே உள்ள வழிமுறைகளைப் பின்பற்றுங்கள்:
நீங்கள் வாங்கிய டிக்கெட்டிற்குப் பரிசு விழுந்திருந்தால், அதற்கான தொகையைப் பெற சில விதிகளைப் பின்பற்ற வேண்டும். கேரளா லாட்டரி விதிகளின்படி, மொத்த பரிசுத் தொகையில் 30% அரசு வரியாகவும் (Tax Deduction), 10% லாட்டரி முகவருக்கான கமிஷனாகவும் (Agent Commission) பிடிக்கப்படும். மீதமுள்ள தொகையே வெற்றியாளருக்குக் கிடைக்கும்.
நீங்கள் கேரளாவில் உள்ள எந்தவொரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட லாட்டரி கடையிலும் உங்கள் டிக்கெட்டைக் காட்டி உடனே பணத்தைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
நீங்கள் நேரடியாக லாட்டரி கடைகளில் பணத்தைப் பெற முடியாது. உங்கள் அடையாள அட்டை (ID Proof - ஆதார், பான் கார்டு போன்றவை) மற்றும் வெற்றி பெற்ற லாட்டரி டிக்கெட்டுடன் அரசு லாட்டரி அலுவலகத்தையோ அல்லது ஏதேனும் ஒரு தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கியையோ அணுகி முறைப்படி கிளைம் (Claim) செய்ய வேண்டும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: லாட்டரிக்கு அடிமை ஆகாமல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமாகவோ கருதப்படக்கூடாது. Zee News Tamil எப்பவும் லாட்டரியை ஊக்குவிக்காது)