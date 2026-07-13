/கேரளா லாட்டரி Scam: எச்சரிக்கை மக்களே.. Unsold Ticket திருடி பணம் வாங்கிய அரசு ஊழியர்கள்

திருவனந்தபுரம்: கேரளா லாட்டரி என்றாலே இந்தியாவில் மிகவும் நம்பகமான அரசு லாட்டரி திட்டங்களில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. தினமும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் அதிர்ஷ்டத்தை நம்பி டிக்கெட் வாங்குகின்றனர். ஆனால், விற்கப்படாத (Unsold) லாட்டரி டிக்கெட்டுகளை சில அதிகாரிகள் முறைகேடாக பயன்படுத்தி பரிசுத் தொகையை பெற முயன்றதாக வெளியாகியுள்ள தகவல், கேரளா லாட்டரி துறையின் வெளிப்படைத்தன்மை குறித்து பெரிய கேள்விக்குறியை எழுப்பியுள்ளது.
திருவனந்தபுரம் மாவட்டம் நெய்யாட்டின்கரா (Neyyattinkara) லாட்டரி துணை அலுவலகத்தில் நடந்ததாக கூறப்படும் இந்த லாட்டரி மோசடி (Lottery Scam) சம்பவம் தற்போது கேரளா முழுவதும் பெரும் விவாதமாக மாறியுள்ளது.
கேரளா அரசு நடத்தும் லாட்டரிகளில் தினமும் பல லட்சம் டிக்கெட்டுகள் அச்சடிக்கப்படுகின்றன. ஆனால் அனைத்து டிக்கெட்டுகளும் விற்பனையாகாது.
கேரளாவில் தினசரி மற்றும் பம்பர் லாட்டரிகள் குலுக்கல் செய்யப்படுவதற்கு முன்பாக, முகவர்களால் விற்கப்படாத (Unsold) டிக்கெட்டுகள் அனைத்தையும் சேகரித்து, அரசு அதிகாரிகள் தனியாகப் பெட்டியில் பூட்டி சீல் வைத்து விடுவார்கள். முதல் பரிசு அல்லது இரண்டாம் பரிசு போன்ற பெரிய பரிசுகள் விற்கப்படாத டிக்கெட்டுக்கு விழுந்தால், அந்த எண் செல்லாது என அறிவிக்கப்பட்டு மீண்டும் டிரா நடத்தப்படும். இதன் மூலம் பரிசு பொதுமக்களுக்கே கிடைக்க வேண்டும் என்பதே நடைமுறை.
முதல் பரிசு, இரண்டாம் பரிசு போன்றவற்றுக்கு முழு டிக்கெட் எண்ணும், சீரிஸ் எண்ணும் சரிபார்க்கப்படும்.
ஆனால் ₹500, ₹1,000, ₹2,000, ₹5,000 போன்ற சிறிய பரிசுகளுக்கு பல நேரங்களில் கடைசி நான்கு இலக்கங்கள் மட்டுமே பொருந்தினால் பரிசு வழங்கப்படும். இதை சிலர் பயன்படுத்தி ஒரு பெரிய மோசடி முயற்சி அரங்கேறியிருப்பது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கடந்த மே 24-ஆம் தேதி நடந்த குலுக்கலின் முடிவுகளை நெய்யாற்றின்கரை லாட்டரி அலுவலக ஊழியர்கள் சிலர் உன்னிப்பாகக் கவனித்துள்ளனர். ₹5,000-க்கு கீழ் பரிசு விழுந்த கடைசி 4 இலக்க எண்களைக் குறித்துக் கொண்டு, யாரும் பார்க்காத நேரத்தில் பூட்டி வைக்கப்பட்டிருந்த விற்காத டிக்கெட்டுகளைத் தேடியுள்ளனர்.
அதில் பரிசு எண்களோடு மேட்ச் ஆன டிக்கெட்டுகளை மட்டும் திருடி, வெளியில் எடுத்துச் சென்று பணமாக்கத் திட்டம் தீட்டியுள்ளனர். ₹5,000-க்கு கீழ் உள்ள பரிசுகளை எந்தவொரு சாதாரண லாட்டரி கடையிலோ அல்லது மற்ற மாவட்ட அலுவலகங்களிலோ கொடுத்து எளிதாகக் கிளைம் செய்துவிடலாம் என்பதை பயன்படுத்தி முறைகேட்டில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
திருடிய டிக்கெட்டுகளில் ஒன்றை எடுத்துக் கொண்டு, சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் கொல்லம் (Kollam) மாவட்டத்தில் உள்ள லாட்டரி அலுவலகத்திற்குச் சென்று பணத்தைக் கிளைம் செய்ய முயன்றனர். ஆனால் அங்குதான் அவர்களுக்குப் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
கொல்லம் அலுவலக அதிகாரிகள் அந்த டிக்கெட்டை வாங்கி பார்-கோடு (Bar code) மூலம் ஸ்கேன் செய்து பார்த்தபோது, அது விற்கப்படாத 'Unsold Ticket' என்று சிஸ்டத்தில் காட்டியுள்ளது. விற்காத டிக்கெட் எப்படி ஒரு தனிநபரின் கைக்கு வந்தது என்ற சந்தேகம் எழுந்ததால், அதிகாரிகள் உடனடியாகப் பரிசுத் தொகையை வழங்க மறுத்து, டிக்கெட்டைப் பறிமுதல் செய்து விசாரணை நடத்தப்பட்டது. இதன்மூலம் இந்த திருட்டு சம்பவம் வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளது.
இந்த விவகாரம் வெளியாகி கேரளா ஊடகங்களில் விவாதப் பொருளாக மாறிய பின்பும், தவறு செய்த ஊழியர்கள் மீது உயர் அதிகாரிகள் உடனடியாக எந்தவொரு துறை ரீதியான கடுமையான நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த லாட்டரி துறை தொழிற்சங்க அமைப்பினர், இதற்குப் பின்னால் ஒரு பெரிய நெட்வொர்க் இருக்கலாம் என்ற சந்தேகத்தை எழுப்பியுள்ளனர். இதுகுறித்து முறையான மற்றும் நேர்மையான விசாரணை நடத்தி, குற்றவாளிகளைத் தண்டிக்க வேண்டும் என்று லாட்டரி துறை இயக்குநரிடம் (Lottery Director) அதிகாரப்பூர்வமாக மனு அளித்துள்ளனர்
ஏழை, எளிய மக்கள் தங்களின் அதிர்ஷ்டத்தை நம்பி சிறுகச் சிறுகச் சேர்த்த பணத்தில் இந்த லாட்டரி டிக்கெட்டுகளை வாங்குகிறார்கள். அப்படி இருக்கையில், அரசு பாதுகாப்புப் பெட்டகத்தில் இருக்கும் டிக்கெட்டுகளையே ஊழியர்கள் திருடி மோசடி செய்ய முடியும் என்றால், இந்தத் துறையின் வெளிப்படைத்தன்மை (Transparency) எங்கே இருக்கிறது என்ற கேள்வி எழுகிறது.
லாட்டரி முறையில் உள்ள பாதுகாப்பு குறைபாடுகளையும் சரிசெய்து, இனி இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடைபெறாத வகையில் அரசு வெளிப்படையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதே பொதுமக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.