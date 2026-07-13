Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /கேரளா லாட்டரி Scam: எச்சரிக்கை மக்களே.. Unsold Ticket திருடி பணம் வாங்கிய அரசு ஊழியர்கள்

கேரளா லாட்டரி Scam: எச்சரிக்கை மக்களே.. Unsold Ticket திருடி பணம் வாங்கிய அரசு ஊழியர்கள்

Kerala Lottery Scam News: கேரளா லாட்டரி துறையில் விற்கப்படாத டிக்கெட்டுகளை சிலர் முறைகேடாக பயன்படுத்தி ₹5,000 மற்றும் அதற்கு குறைவான பரிசுகளை கிளைம் செய்ய முயன்றதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. கொல்லம் லாட்டரி அலுவலகத்தில் டிக்கெட் ஸ்கேன் செய்யப்பட்டபோது அது Unsold Ticket என்பது தெரியவந்ததால் மோசடி முயற்சி வெளிச்சத்துக்கு வந்தது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 13, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 03:19 PM IST
கேரளா லாட்டரி Scam: எச்சரிக்கை மக்களே.. Unsold Ticket திருடி பணம் வாங்கிய அரசு ஊழியர்கள்
Image Credit: AI Generated | Kerala Lottery Scam NewsSource: Bureau

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
கேரளா லாட்டரி ரிசல்ட் (13-07-2026): பாக்கியதாரா BT-62 குலுக்கல்! முதல் பரிசு ₹1 கோடி
Kerala Lottery25 min ago
2
Nand Kishore Goenka39 min ago
3
Indian Railway46 min ago
4
Kerala Lottery52 min ago
5
Guru - Suriyan Serkai1 hr ago