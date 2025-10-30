மந்திரம் செய்ய மறுத்த மனைவி..கொதிக்கும் குழம்பை முகத்தில் ஊற்றிய கணவன்!

Kerala Man Poured Boiling Fish Curry On Wife : தன் பேச்சை கேட்காமல், மாந்திரீகம் செய்ய மறுத்த மனைவியின் முகத்தில், கணவன் கொதிக்கும் குழம்பை ஊற்றிய விவகாரம், கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இது எங்கு நடந்தது? விவரம் என்ன? இதோ முழு தகவல்.
மனைவியின் முகத்தை குழம்பை ஊற்றிய கணவன்!
இந்த அதிர்ச்சி சம்பவமானது கேரளாவின் சதயமங்களம் என்கிற இடத்தில்தான் நடந்திருக்கிறது. இதில், பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் பெயர், ராஜூலா. 34 வயதான இவர், தனது கணவர் சஜீர் என்பவருடன் வாழ்ந்து வந்திருக்கிறார். கடந்த சில நாட்களாகவே, கணவன் - மனைவிக்கு இடையே கடும் வாக்குவாதமும் சண்டையும் நிலவி வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதை தீர்ப்பதற்காக கணவர் எடுத்த முயற்சிதான், இவ்வளவு பெரிய விணையை தேடி கொடுத்துள்ளது.
தனக்கும் தன் மனைவிக்கும் இடையே இருக்கும் பிரச்சனையை தீர்க்க, சஜீர் ஆன்சல் எனும் இடத்திற்கு சென்று ஒரு மந்திரவாதியை சந்தித்திருக்கிறார். அவர், சஜீரிடம் சில பொருட்களை கொடுத்து கூடவே சாம்பலை கொடுத்திருக்கிறார். இதை வாங்கிக்கொண்டு, தன் மனைவியிடம் வந்த சஜீர், அவரை சில மந்திர-தந்திர நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட சொல்லியிருக்கிறார். கூடவே, அதனை செய்யும் போது தலையை பின்னல் போட்டுக்காெள் என்றும் நிபந்தனை விதித்திருக்கிறார்.
ராஜுலாவிற்கு இதில் எல்லாம் நம்பிக்கை இல்லாமல் இருந்திருக்கிறது. இவர், தன் கணவர் சொன்ன விஷயங்களை செய்ய மறுத்திருக்கிறார். இந்த மந்திர தந்திர விஷயங்களையெல்லாம் உன்னுடன் நிறுத்திக்கொள் என்றிருக்கிறார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த சஜீர், கொதிக்கும் மீன் குழம்பை எடுத்து தன் மனைவியின் முகத்தில் ஊற்றி இருக்கிறார்.
படுகாயம்:
சஜீர், ராஜுலாவின் முகத்தில் கொதிக்கும் மீன் குழம்பை ஊற்றியதை அடுத்து, அவருக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. ராஜுலாவின் அலறல் சத்தத்தை கேட்டு அவரை அருகில் இருந்தவர்கள் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றிருக்கின்றனர். அங்கு அவருக்கு தற்போது சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
போலீசார் நடவடிக்கை:
ராஜுலாவிடம் வாக்குமூலம் பெற்ற போலீசார், அவரது கணவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க ஆயத்தமாகி வருவதாக கூறியிருக்கின்றனர். இப்போதைக்கு, குற்றம் சுமத்தப்பட்டு இருக்கும் நபர் தப்பியோடி இருப்பதாக கூறுகின்றனர்.
