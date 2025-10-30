English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • மந்திரம் செய்ய மறுத்த மனைவி..கொதிக்கும் குழம்பை முகத்தில் ஊற்றிய கணவன்!

Kerala Man Poured Boiling Fish Curry On Wife : கேரளாவில், தன் பேச்சைக் கேட்க மறுத்த மனைவியின் முகத்தில் கணவன் கொதிக்கும் குழந்தை எடுத்து ஊற்றிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Oct 30, 2025, 02:54 PM IST
  • மனைவியின் முகத்தில் குழம்பை ஊற்றிய கணவர்!
  • காரணம் மந்திர தந்திரம்..
  • இதோ முழு விவரம்

Kerala Man Poured Boiling Fish Curry On Wife : தன் பேச்சை கேட்காமல், மாந்திரீகம் செய்ய மறுத்த மனைவியின் முகத்தில், கணவன் கொதிக்கும் குழம்பை ஊற்றிய விவகாரம், கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இது எங்கு நடந்தது? விவரம் என்ன? இதோ முழு தகவல். 

Add Zee News as a Preferred Source

மனைவியின் முகத்தை குழம்பை ஊற்றிய கணவன்!

இந்த அதிர்ச்சி சம்பவமானது கேரளாவின் சதயமங்களம் என்கிற இடத்தில்தான் நடந்திருக்கிறது. இதில், பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் பெயர், ராஜூலா. 34 வயதான இவர், தனது கணவர் சஜீர் என்பவருடன் வாழ்ந்து வந்திருக்கிறார். கடந்த சில நாட்களாகவே, கணவன் - மனைவிக்கு இடையே கடும் வாக்குவாதமும் சண்டையும் நிலவி வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதை தீர்ப்பதற்காக கணவர் எடுத்த முயற்சிதான், இவ்வளவு பெரிய விணையை தேடி கொடுத்துள்ளது.

தனக்கும் தன் மனைவிக்கும் இடையே இருக்கும் பிரச்சனையை தீர்க்க, சஜீர் ஆன்சல் எனும் இடத்திற்கு சென்று ஒரு மந்திரவாதியை சந்தித்திருக்கிறார். அவர், சஜீரிடம் சில பொருட்களை கொடுத்து கூடவே சாம்பலை கொடுத்திருக்கிறார். இதை வாங்கிக்கொண்டு, தன் மனைவியிடம் வந்த சஜீர், அவரை சில மந்திர-தந்திர நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட சொல்லியிருக்கிறார். கூடவே, அதனை செய்யும் போது தலையை பின்னல் போட்டுக்காெள் என்றும் நிபந்தனை விதித்திருக்கிறார்.

ராஜுலாவிற்கு இதில் எல்லாம் நம்பிக்கை இல்லாமல் இருந்திருக்கிறது. இவர், தன் கணவர் சொன்ன விஷயங்களை செய்ய மறுத்திருக்கிறார். இந்த மந்திர தந்திர விஷயங்களையெல்லாம் உன்னுடன் நிறுத்திக்கொள் என்றிருக்கிறார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த சஜீர், கொதிக்கும் மீன் குழம்பை எடுத்து தன் மனைவியின் முகத்தில் ஊற்றி இருக்கிறார். 

படுகாயம்:

சஜீர், ராஜுலாவின் முகத்தில் கொதிக்கும் மீன் குழம்பை ஊற்றியதை அடுத்து, அவருக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. ராஜுலாவின் அலறல் சத்தத்தை கேட்டு அவரை அருகில் இருந்தவர்கள் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றிருக்கின்றனர். அங்கு அவருக்கு தற்போது சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

போலீசார் நடவடிக்கை:

ராஜுலாவிடம் வாக்குமூலம் பெற்ற போலீசார், அவரது கணவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க ஆயத்தமாகி வருவதாக கூறியிருக்கின்றனர். இப்போதைக்கு, குற்றம் சுமத்தப்பட்டு இருக்கும் நபர் தப்பியோடி இருப்பதாக கூறுகின்றனர்.

மேலும் படிக்க | தங்க நகை அணிந்தால் ரூ.50,000 அபராதம்! ஆச்சரியப்படுத்தும் கிராம்-முழு விவரம்

மேலும் படிக்க | ஒரே ஒரு போட்டோ... தவிடுபொடியான பாகிஸ்தானின் பொய் - யார் இந்த சிவாங்கி சிங்?

About the Author
