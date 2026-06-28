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பெண் பிறப்பிறுப்பில் போதைப்பொருள்... உடனே வந்த டவுட் - பெரிய கும்பலே சிக்கியது எப்படி?

Kerala Drug Mob Arrested : MDMA போதைப்பொருளை கடத்தி வந்த பெண், அதை தனது பிறப்புறுப்பில் மறைத்து வைத்திருந்தார். இதை போலீசார் கண்டறிந்து கைப்பற்றினர். அந்த பெண் இந்தளவிற்கு வெறும் 2 கிராமை மறைத்ததை தொடர்ந்து சந்தேகப்பட்ட போலீசார் அவரின் 7 பேரையும் கைது செய்தனர். இதனால் மிகப்பெரிய போதைப்பொருள் கும்பலே சிக்கி உள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jun 28, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 03:46 PM IST
பெண் பிறப்பிறுப்பில் போதைப்பொருள்... உடனே வந்த டவுட் - பெரிய கும்பலே சிக்கியது எப்படி?
Image Credit: Image Source : Drugs | Image Credit : XSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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