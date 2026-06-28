/பெண் பிறப்பிறுப்பில் போதைப்பொருள்... உடனே வந்த டவுட் - பெரிய கும்பலே சிக்கியது எப்படி?

Kerala Drug Mob Arrested : போதைப்பொருள் நடமாட்டம் தென்னிந்தியாவிலும் கடந்த சில ஆண்டுகளில் இருந்து அதிகரித்துள்ளது. தென்னிந்திய மாநிலங்கள் அனைத்தும் கடலோரம் உள்ளவை என்பதால் கடத்தல்களுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன.
எனவே, போலீசார் போதைப் பொருள் நடமாட்டத்தை குறைக்கும் வகையில் முக்கிய சாலைகளில் கடுமையாக சோதனையிடுவார்கள். அந்த வகையில், கேரள மாநிலத்தின் திருச்சூர் மாவட்டத்தில் போலீசார் மேற்கொண்ட வாகனச் சோதனையின்போது, பெண் ஒருவரின் பிறப்புறுப்பில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த போதைப்பொருள் சிக்கியது.
பிளாஸ்டிக் கவர்களில் சுற்றப்பட்ட 2 கிராம் பிரீமியம் ரக MDMA போதைப்பொருளை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். முதலில் கைப்பற்றப்பட்ட அளவு சிறியதாக இருந்தாலும், அதை மறைத்திருந்த விதம் என்பது பெரும் சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியது. இதன் பின்னணியில் பெரிய நெட்வொர்க் இருப்பதை போலீசார் உணர்ந்தனர்.
இதனால், அந்தப் பெண்ணுடன் அவரது ஆண் நண்பர்கள் 6 பேரையும் போலீசார் கைது செய்து, விசாரணைக்கு காவலில் எடுத்தனர். கைதானவர்களிடம் போலீசார் நடத்திய விசாரணையின் அடிப்படையில், ஷிஃபாஸ் என்பவரது வீட்டில் நடத்தப்பட்ட அதிரடி சோதனையில் மேலும் 18 கிராம் MDMA கைப்பற்றப்பட்டது.
மேலும், இவர்கள் மாநில எல்லைகளையும் கடந்து போதைப்பொருளைக் கடத்தப் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு வாகனம், பல டிஜிட்டல் எடை இயந்திரங்கள் மற்றும் மொபைல் போன்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
இந்த போன்களின் டிஜிட்டல் தடயங்களைச் சைபர் பிரிவு போலீஸார் ஆய்வு செய்தனர். அதில் அவர்களுக்கு சாவக்காடு பஞ்சாரமுக்கு பகுதியில் உள்ள ஓர் அலுமினியப் பட்டறை குறித்த துப்பி கிடைத்தது.
அதுவே இந்த போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பலின் முதன்மைான சேமிப்புக் கிடங்காகச் செயல்பட்டு வந்தது தெரியவந்தது. அங்கு ஒரே கவருக்குள் மூன்று தனித்தனி பாக்கெட்டுகளில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த 288 கிராம் MDMA பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இச்சோதனையின்போது, உள்ளூர் போதைப் பொருள்களை விநியோகித்த ஷபீர் (34), அன்ஷாத் (31), டி.டி.சுமேஷ் (25) ஆகிய மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
பொதுவாக பெண் பயணிகளை போலீஸார் தீவிர உடல் சோதனைக்கு உட்படுத்த மாட்டார்கள் என்ற ஊகத்தில், போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பல்கள் பெண்களைக் கடத்தல்காரர்களாகப் பயன்படுத்துவதும், உடலுக்குள் மறைத்து வைக்கும் ஆபத்தான முறைகளைக் கையாளுவதும் அதிகரித்து வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.