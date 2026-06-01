/ஒன்றரை வயது குழந்தை உடலில் சிகிரெட் புண்..91 காயங்கள்! தாயின் காதலன் செய்த கொடூரம்..

கேரள மாநிலம், திருவனந்தபுரம் அருகே உள்ள நெடுமாங்காடு எனும் பகுதியில்தான் இந்த சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. இங்கு வசித்து வந்த ஒன்றரை வயது குழந்தையை, அவரது தாயின் காதலனால் கொடூரமாக கொலை செய்தது, அம்பலமாகி இருக்கிறது.
குழந்தை சாப்பிடும் போது, அவன் சாப்பிட்ட உணவு தொண்டையில் சிக்கி மயங்கி விட்டதாக கூறி, அவனது தாய் அகிலா குழந்தையை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றுள்ளார். குழந்தை மருததுவமனைக்கு கொண்டு வந்த போதே உயிரிழந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த விவகாரத்தில் திடீர் திருப்பமாக குழந்தையின் தாய் காதலன் இருவரும் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றனர்.
குழந்தையின் உடற்கூராய்வில், குழந்தைக்கு உள்காயங்கள் இருந்ததும், உடலில் சிகிரெட்டால் சூடுபோட்ட புண் இருந்ததும் தெரியவந்துள்ளது. இதையடுத்து, இந்த வழக்கு கொலை வழக்காக மாற்றப்பட்டு அகிலாவையும் அவரது காதலன் அக்ஷரையும் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
குழந்தையின் உடலில் பல காயங்களில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனால் சந்தேகமடைந்த மருத்துவர்கள், காவல் துறையினருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர். அப்போது குழந்தையின் உடலை உடற்கூராய்வு செய்த போதுதான் பல அதிர்ச்சி தகவல்கள் வெளிவந்தது. இதில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள மருத்துவ அறிக்கையின் படி, குழந்தையின் மரணம் தற்செயலானது இல்லை என்றும், இது திட்டமிட்ட படுகொலை என்றும் உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. குழந்தையின் உடலில், மொத்தம் 91 இடஞ்களில் காயங்களும், தழும்புகளும்
கண்டறியப்பட்டிருக்கின்றன.
குழந்தையின் இரண்டு கைகள், ஏற்கனவே உடைந்து போயுள்ளதும், அதற்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு இருப்பதும் தெரிய வந்துள்ளது. இதையடுத்து குழந்தையின் உடலில் சிகிரெட்டால் சுடப்பட்ட தீக்காயங்களும், பிறப்புறுப்பில் கடுமையான காயங்கள் ஏற்பட்டுள்ளதும் மருத்துவ பரிசோதனையில் தெரிய வந்திருக்கிறது. குழந்தை அழுதுகொண்டே இருந்த போது, குழந்தையின் தலையை சுவற்றில் மோதி, அதற்கு பலத்த காயம் ஏற்படுத்தியுள்ளனர் என்பதும் தெரிய வந்தது. இந்த தாக்குதால் ஏற்பட்ட மூளை மற்றும் உட்புற உறுப்புகளின் ரத்தப்போக்கு (Internal Bleeding) காரணமாகவே குழந்தை இறந்து இருப்பதும் உறுதி செய்யப்பட்டது.
அகிலாவின் முதல் கணவர், ஏற்கனவே தற்கொலை செய்து கொண்டார். இதையடுத்து, அக்ஷர் என்பவருடன் அகிலாவிற்கு இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு பழக்கம் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இவர்கள் இருவரும் கறிக்குழி எனும் பகுதியில், வாடகைக்கு வீடு எடுத்து வசித்து வந்துள்ளனர். அஷ்கருக்கு ஏற்கனவே திருமணமாகி, அமீனா என்கிற மனைவி இருக்கிறார். அவரை, வரதட்சணை பணம் கேட்டு தாக்கியதில், ஓராண்டாக கோமா நிலையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். தற்போது, இந்த குழந்தையை இப்படி கடுமையாக சித்தரவதை செய்து கொலை செய்துள்ளதும் அகிலாவின் காதலர்தான் என கூறப்படுகிறது. தன் குழந்தையை, காதலன் சித்தரவதை செய்வது தெரிந்தும், அகிலா அமைதியாக இருந்ததால், இன்று இவ்வளவு அந்த பிஞ்சு உயிர் பிறிபோய் இருப்பது அனைவரிடையே சோகத்தையும் கோபத்தையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.