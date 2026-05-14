/ஒரு வழியாக சஸ்பென்ஸ் ஓவர்! கேரள முதல்வராகும் காங்கிரஸின் சதீசன்..யார் இவர்?

Kerala New CM VD Satheesan Biography : கேரளாவில் மே 4ஆம் தேதி, சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் வெளியானதையடுத்து, காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி (UDF) 102 இடங்களைக் கைப்பற்றி ஆட்சியை பிடித்தது. இதையடுத்து, 10 நாட்களாக யாரை முதல்வராக தேர்ந்தெடுக்கப்போகிறார்கள் எனும் குழப்பம் நிலவி வந்தது. தற்போது, வி.டி.சதீசன் முதல்வராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Kerala New CM VD Satheesan Biography : கேரளாவில் நடந்து முடிந்த 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி (UDF) 102 இடங்களைக் கைப்பற்றி அமோக வெற்றி பெற்றது தற்போது முதலமைச்சராக வி.டி. சதீசன் தேர்வாகி உள்ளார். இவர் குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெர்ந்து கொள்வோம்.
சதீசன் தேர்வு:
வி.டி.சதீசன் பரவூர் தொகுதியில் இந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி சார்பாக போட்டியிட்டார். இந்த தேர்தலில், தொடர்ந்து ஆறாவது முறையாக வெற்றி பெற்றுள்ள அவர், கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக எதிர்க்கட்சித் தலைவராகச் சிறப்பாகச் செயல்பட்டிருந்தார். இந்தத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் வெற்றி பெற, இவர் முக்கியப் பங்காற்றினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. முதலமைச்சர் பதவிக்கான போட்டியில், கே.சி.வேணுகோபால் மற்றும் ரமேஷ் சென்னிதலா உள்ளிட்டோரின் பெயர்களும் அடிப்பட்டது. ஆனால் இறுதியில் வி.டி.சதீசன் தேர்வாகியிருக்கிறார்.
வி.டி.சதீசன், 1964ஆம் ஆண்டு மே 31ஆம் தேதி கொச்சிக்கு அருகே உள்ள நெட்டூர் எனும் கிராமத்தில் பிறந்தார். தேவாராவில் இளங்கலை பட்டமும், ராஜகிரி சமூக அறிவியல் கல்லூரியில் சமூகப்பணியில் முதுகலை பட்டம் பெற்றார். திருவனந்தபுரம் கேரளா சட்டக்கல்லூரியில் LLB படித்த இவர், பின்பு அரசு சட்டக்கல்லூரியில் முதுகலை சட்டப்படிப்பையும் முடித்தார். அரசியலுக்கு வரும் முன்பு கேரள உயர்நீதிமன்றத்தில் சுமார் 10 ஆண்டுகள் வழக்கறிஞராக பணியாற்றியிருக்கிறார்.
காங்கிரஸ் கட்சியின் மாணவர் அமைப்பாக இருந்த KSU (Kerala Students Union) மூலம், வி.டி.சதீசன் தனது அரசியல் பயணத்தை தொடங்கினார். எர்ணாகுளம் மாவட்டத்தின் பரவூர் சட்டமன்ற தொகுதியில், 2001ஆம் ஆண்டு முதல் தற்போது 2026ஆம் ஆண்டு வரை தொடர்ந்து ஆறு முறை இவர் எம்.எல்.ஏவாக தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறார்.
2026 கேரள சட்டமன்ற தேர்தலில், இவரது தலைமையில் UDF கட்சி போட்டியிட்டது, மொத்தமுள்ள 140 தொகுதிகளில், 102 இடங்களை UDF கைப்பற்றி பெரும் வெற்றிக்கண்டது. இதன் மூலம், கடந்த 10 ஆண்டுகளாக இருந்த இடது ஜானநாயக ஐக்கிய முன்னணி கட்சியின் ஆட்சி முடிவுக்கு வந்தது.
வி.டி.சதீசன், கேரள சட்டமன்றத்தில் இதற்கு முன்னர் எதிர்கட்சி தலைவராக பணியாற்றியுள்ளார். இவர், புதிய முதலமைச்சராக அறிவிக்கப்பட்டதை அடுத்து, கேரள காங்கிரஸ் கமிட்டி ஆட்சி அமைப்பதற்கான தனது உரிமையை, முறைப்படி கோருவதற்காக இன்று பிற்பகல் ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேக்கரை சந்திக்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. வி.டி.சதீசன், 2026 சட்டமன்ற தெர்தலில் பரவூர் தொகுதியில் தன்னை 78,658 வாக்குகளை பெற்று வெற்றி பெற்றிருந்தார். தன்னை எதிர்த்து போட்டியிட்டிருந்த சிபிஐ வேட்பாளர் இ.டி.தைசன் மாஸ்டரை 20,600 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஒரு மாணவர் அமைப்பின் மூலம் தனது அரசியல் பயணத்தை தொடங்கிய வி.டி.சதீசன், கேரளாவில் உள்ள காங்கிராஸ் தலமைக்குள் இருக்கும் சீர்த்திருத்த நோக்குடையவர்களுள் ஒருவராக கருதப்படுகிறார். இவருக்கு அமைச்சர் பதவியில் இருந்த அனுபவம் எதுவும் இல்லாத போதிலும், பினராயி விஜயன் தலைமையிலான LDF (ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி) அரசிடம் தோல்வியடைந்த பிறகு, 2021ல் எதிர்பாராத விதமாக எதிர்க்கட்சி தலைவரகா நியமிக்கப்பட்டிருந்தார். இதுவே இவரது பெரிய அரசியல் திருப்புமுனையாக பார்க்கப்படுகிறது.
|கேரளாவின் புதிய முதலமைச்சராக வி.டி. சதீசன் தேர்வு
|11 நாள் அரசியல் சஸ்பென்ஸுக்கு முற்றுப்புள்ளி
|UDF கூட்டணியை வெற்றிப்பாதைக்கு கொண்டு சென்ற தலைவர் சதீசன்
|140 தொகுதிகளில் 102 இடங்களை கைப்பற்றிய காங்கிரஸ் கூட்டணி
|தொடர்ந்து 6வது முறையாக பரவூரில் வெற்றி பெற்ற சதீசன்
|கேரள உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞராக பணியாற்றிய அனுபவம்
காங்கிரஸ் அறிவிப்பு:
கே.டி.சதீசன் முதல்வர் ஆகப்போவதை, டெல்லியில் நடைப்பெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் காங்கிரஸின் தீபதாஸ் முன்ஷி அறிவித்தார். கடந்த 10 நாட்களாக யாரை கேரள முதல்வராக நியமிக்கலாம் என்கிற குழப்பங்கள் நீடித்த நிலையில், டெல்லியில் கே.சி.வேணுகோபாலுக்கு செல்வாக்கு இருந்தாலும், மக்கள் செல்வாக்கால் வி.டி.சதீசன் முதலமைச்சர் பதவியை அடைந்துள்ளார். வேணுகோபாலுக்கு ஆட்சியை கொடுக்க நினைத்த ராகுல் காந்தியின் முயற்சி தோல்வியில் முடிந்துள்ளது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:
யார் இந்த வி.டி. சதீசன்?
வி.டி. சதீசன் கேரள மாநிலத்தை சேர்ந்த காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் மற்றும் பரவூர் தொகுதி எம்.எல்.ஏ. 2026 கேரள சட்டமன்ற தேர்தலில் UDF கூட்டணியை வெற்றிப்பாதைக்கு கொண்டு சென்றதையடுத்து, கேரளாவின் புதிய முதலமைச்சராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.
வி.டி. சதீசன் எந்த தொகுதியை சேர்ந்தவர்?
அவர் எர்ணாகுளம் மாவட்டத்தில் உள்ள பரவூர் சட்டமன்ற தொகுதியை சேர்ந்தவர். 2001 முதல் தொடர்ந்து ஆறு முறை அங்கு எம்.எல்.ஏவாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.
வி.டி. சதீசனின் கல்வித்தகுதி என்ன?
அவர் தேவாரா கல்லூரியில் இளங்கலை பட்டமும், ராஜகிரி சமூக அறிவியல் கல்லூரியில் சமூகப்பணியில் முதுகலை பட்டமும் பெற்றுள்ளார். பின்னர் சட்டப்படிப்பையும் முடித்துள்ளார்.
வி.டி. சதீசன் அரசியலுக்கு எப்படி வந்தார்?
காங்கிரஸ் கட்சியின் மாணவர் அமைப்பான KSU மூலம் தனது அரசியல் பயணத்தை தொடங்கினார்.