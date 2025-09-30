கேரளா ஸ்த்ரீ சக்தி SS-487 லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகள்! வெற்றி எண்கள், பரிசு விவரங்கள்..

Kerala Lottery Thiruvananthapuram: கேரளா மாநில லாட்டரி துறை 2025 செப்டம்பர் 30 அன்று திருவனந்தபுரம் கோர்கி பவனில் ஸ்த்ரீ சக்தி எஸ்எஸ் 487 (Sthree Sakthi SS-487) லாட்டரி முடிவுகளை நேரலை மூலம் அறிவிக்க உள்ளது. ஓணம் பம்பர் லாட்டரி முடிவு செப்டம்பர் 27-ல் அறிவிக்கப்பட வேண்டியிருந்தது, ஆனால் அது அக்டோபர் 4-க்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. லாட்டரி வெற்றியாளர்கள் ₹5,000 க்கும் குறைவான பரிசுகளை அங்கீகாரம் பெற்ற லாட்டரி விற்பனையாளர்களிடமிருந்து பெறலாம், அதேபோல ₹5,000 க்கும் மேற்பட்ட பரிசுகளுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அலுவலகம் அல்லது வங்கியை அணுக வேண்டும். பரிசுகளுக்கு 30% வரி விதிக்கப்படும் மற்றும் லாட்டரி முகவர்கள் 10% கமிஷன் பெறுவார்கள்.
மேலும் கேரள மாநிலத்தின் ஸ்த்ரீ சக்தி லாட்டரி SS-487 (Sthree Sakthi SS-487) லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகளின் வெற்றி எண்களின் முழுமையான பட்டியலுக்காக Zee News Tamil சேனலுடன் இணைந்திருங்கள்.
கேரளா லாட்டரி குலுக்கல் எத்தனை மணிக்கு நடைபெறும்?
ஸ்த்ரீ சக்தி எஸ்எஸ் 487 (Sthree Sakthi SS-487) லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகள் இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) பிற்பகல் 2.55 மணிக்குத் தொடங்கி மாலை 4:45 மணி வரை அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் வெளியிடப்படும்.
கேரள ஸ்திரீ சக்தி எஸ்எஸ்-487 லாட்டரி பரிசு அமைப்பு:
- முதல் பரிசு: ₹1,00,00,000 (₹1 கோடி)
- இரண்டாவது பரிசு: ₹30,00,000 (₹30 லட்சம்)
- மூன்றாவது பரிசு: ₹5,00,000 (₹5 லட்சம்)
- 4வது பரிசு: ₹5,000
- 5வது பரிசு: ₹2,000
- 6வது பரிசு: ₹1,000
- 7வது பரிசு: ₹500
- 8வது பரிசு: ₹200
- 9வது பரிசு: ₹100
- ஆறுதல் பரிசு: ₹5,000
ஸ்திரீ சக்தி எஸ்எஸ்-487 லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகளை எவ்வாறு தெரிந்துக்கொள்வது?
- கேரள லாட்டரி முடிவுகளை statelottery.kerala.gov.in மற்றும் keralalotteriesresults.in அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் தெரிந்துக்கொள்ளலாம்.
- லாட்டரி ரிசல்ட் என்ற ஆப்ஷனை தேர்வு செய்யவும்.
- வியூ (View) என்பதை கிளிக் செய்யவும்.
- லாட்டரி முடிவுகள் திரையில் காட்டப்படும்.
கேரளா லாட்டரி முக்கிய அம்சங்கள்:
1. Sthree Sakthi SS 487 லாட்டரி முடிவுகள்:
2025 செப்டம்பர் 30 அன்று திருவனந்தபுரம் கோர்கி பவனில் 3 மணிக்கு நேரலை மூலம் அறிவிக்கப்படும்.
2. ஓணம் பம்பர் லாட்டரி முடிவு மாற்றம்:
முதலில் செப்டம்பர் 27-க்கு திட்டமிடப்பட்ட ஓணம் பம்பர் லாட்டரி முடிவு அக்டோபர் 4-க்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.
3. பரிசு பெறும் முறை:
₹5,000 கீழ் பரிசுகள் அங்கீகாரம் பெற்ற லாட்டரி விற்பனையாளர்களிடமிருந்து பெறலாம்; அதிகபட்ச பரிசுகளுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அலுவலகம் அல்லது வங்கி மூலம் பெற வேண்டும்.
4. வரி மற்றும் கமிஷன்:
₹10,000 மேற்பட்ட பரிசுகளுக்கு 30% வரி விதிக்கப்படும்; முகவர்கள் 10% கமிஷன் பெறுவர்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: லாட்டரிக்கு அடிமை ஆகாமல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமாகவோ கருதப்படக்கூடாது. Zee News Tamil எப்பவும் லாட்டரியை ஊக்குவிக்காது.)
