கேரளா ஸ்த்ரீ சக்தி SS-487 லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகள்! வெற்றி எண்கள், பரிசு விவரங்கள்..

Sthree Sakthi SS-487 Lottery Result: இன்று கேரளா மாநில லாட்டரி துறை திருவனந்தபுரத்தில் ஸ்த்ரீ சக்தி எஸ்எஸ் 487 (Sthree Sakthi SS-487) லாட்டரி முடிவுகளை அறிவிக்க உள்ளது. மேலும் ஓணம் பம்பர் லாட்டரி முடிவு அக்டோபர் 4-க்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Sep 30, 2025, 12:47 PM IST

கேரளா ஸ்த்ரீ சக்தி SS-487 லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகள்! வெற்றி எண்கள், பரிசு விவரங்கள்..

Kerala Lottery Thiruvananthapuram: கேரளா மாநில லாட்டரி துறை 2025 செப்டம்பர் 30 அன்று திருவனந்தபுரம் கோர்கி பவனில் ஸ்த்ரீ சக்தி எஸ்எஸ் 487 (Sthree Sakthi SS-487) லாட்டரி முடிவுகளை நேரலை மூலம் அறிவிக்க உள்ளது. ஓணம் பம்பர் லாட்டரி முடிவு செப்டம்பர் 27-ல் அறிவிக்கப்பட வேண்டியிருந்தது, ஆனால் அது அக்டோபர் 4-க்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. லாட்டரி வெற்றியாளர்கள் ₹5,000 க்கும் குறைவான பரிசுகளை அங்கீகாரம் பெற்ற லாட்டரி விற்பனையாளர்களிடமிருந்து பெறலாம், அதேபோல ₹5,000 க்கும் மேற்பட்ட பரிசுகளுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அலுவலகம் அல்லது வங்கியை அணுக வேண்டும். பரிசுகளுக்கு 30% வரி விதிக்கப்படும் மற்றும் லாட்டரி முகவர்கள் 10% கமிஷன் பெறுவார்கள்.

மேலும் கேரள மாநிலத்தின் ஸ்த்ரீ சக்தி லாட்டரி SS-487 (Sthree Sakthi SS-487) லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகளின் வெற்றி எண்களின் முழுமையான பட்டியலுக்காக Zee News Tamil சேனலுடன் இணைந்திருங்கள்.

கேரளா லாட்டரி குலுக்கல் எத்தனை மணிக்கு நடைபெறும்?

ஸ்த்ரீ சக்தி எஸ்எஸ் 487 (Sthree Sakthi SS-487) லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகள் இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) பிற்பகல் 2.55 மணிக்குத் தொடங்கி மாலை 4:45 மணி வரை அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் வெளியிடப்படும்.

கேரள ஸ்திரீ சக்தி எஸ்‌எஸ்-487 லாட்டரி பரிசு அமைப்பு:

- முதல் பரிசு: ₹1,00,00,000 (₹1 கோடி)
- இரண்டாவது பரிசு: ₹30,00,000 (₹30 லட்சம்)
- மூன்றாவது பரிசு: ₹5,00,000 (₹5 லட்சம்)
- 4வது பரிசு: ₹5,000
- 5வது பரிசு: ₹2,000
- 6வது பரிசு: ₹1,000
- 7வது பரிசு: ₹500
- 8வது பரிசு: ₹200
- 9வது பரிசு: ₹100
- ஆறுதல் பரிசு: ₹5,000

ஸ்திரீ சக்தி எஸ்‌எஸ்-487 லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகளை எவ்வாறு தெரிந்துக்கொள்வது?

- கேரள லாட்டரி முடிவுகளை statelottery.kerala.gov.in மற்றும் keralalotteriesresults.in அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் தெரிந்துக்கொள்ளலாம். 
- லாட்டரி ரிசல்ட் என்ற ஆப்ஷனை தேர்வு செய்யவும்.
- வியூ (View) என்பதை கிளிக் செய்யவும்.
- லாட்டரி முடிவுகள் திரையில் காட்டப்படும்.

கேரளா லாட்டரி முக்கிய அம்சங்கள்:

1. Sthree Sakthi SS 487 லாட்டரி முடிவுகள்:

2025 செப்டம்பர் 30 அன்று திருவனந்தபுரம் கோர்கி பவனில் 3 மணிக்கு நேரலை மூலம் அறிவிக்கப்படும்.

2. ஓணம் பம்பர் லாட்டரி முடிவு மாற்றம்:

முதலில் செப்டம்பர் 27-க்கு திட்டமிடப்பட்ட ஓணம் பம்பர் லாட்டரி முடிவு அக்டோபர் 4-க்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.

3. பரிசு பெறும் முறை:

₹5,000 கீழ் பரிசுகள் அங்கீகாரம் பெற்ற லாட்டரி விற்பனையாளர்களிடமிருந்து பெறலாம்; அதிகபட்ச பரிசுகளுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அலுவலகம் அல்லது வங்கி மூலம் பெற வேண்டும்.

4. வரி மற்றும் கமிஷன்:

₹10,000 மேற்பட்ட பரிசுகளுக்கு 30% வரி விதிக்கப்படும்; முகவர்கள் 10% கமிஷன் பெறுவர்.

(பொறுப்புத் துறப்பு: லாட்டரிக்கு அடிமை ஆகாமல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமாகவோ கருதப்படக்கூடாது. Zee News Tamil எப்பவும் லாட்டரியை ஊக்குவிக்காது.)

Shiva Murugesan

Kerala LotterySthree ShaktiKerala Lottery ResultKerala Lottery PrizeKerala Lottery Ticket

