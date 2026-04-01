Kerala Lottery : ஒரே நாளில் கோடீஸ்வரர் ஆன சூப்பர் மார்கெட் ஊழியர்! அடிச்சிது ஜாக்பாட்..

Kerala Bumper Lottery Winner : நம்மில் பலரால், ரஜினி படங்களில் காண்பிப்பது போல ஒரே நாளில் எல்லாம் பெரும் பணக்காரர் ஆகிவிட முடியாது. அதற்கென்று பல வருடம் முயற்சிகள் எடுக்க வேண்டும், பல தியாகங்களை செய்ய வேண்டும் என்கிற நிலை ஏற்படும். கோடியில் ஒருத்தருக்கு தான், அதிர்ஷ்டம் என்பது அமோகமாக அடிக்கும். அப்படி அடிக்கும் நேரத்தில், அதை சரியாக பயன்படுத்திக் கொண்டோமேயானால், தெருக்கோடியில் இருந்து பல கோடியில் புரளும் நிலைக்கு நாமும் வந்துவிடலாம். அப்படிப்பட்ட ஒரு அதிர்ஷ்டம் தான் கேரளாவில் பத்மநாபன் என்கிற சூப்பர் மார்க்கெட் ஊழியருக்கு அடித்துள்ளது.
வரும் வழியில் வாங்கிய டிக்கெட்!
கேரளாவில் லாட்டரி டிக்கெட் விநியோகிப்பது, வாடிக்கையாகி வருகிறது. இதற்கு, வாடிக்கையாளர்களும் பலபேர் இருக்கின்றனர். ஒவ்வொரு முறையும் இந்த லாட்டரி டிக்கெட்டுகளை வாங்குவோர், “இந்த முறை நமக்கு எந்த பரிசுவும் விழாதா?” என்கிற ஆசையில் அதனை வாங்குவர். அப்படி, கேரளாவில் இருக்கும் பாலக்காட்டை சேர்ந்த பத்மநாபனுக்கும் ஆசை இருந்திருக்கிறது. சூப்பர் மார்க்கெட் ஊழியர் ஆன இவர், சாமி தரிசனம் செய்வதற்காக கோயிலுக்கு சென்று இருக்கிறார். வருமொழியில், சம்மர் பம்பர் லாட்டரியில் இருந்து ஒரு டிக்கெட்டை வாங்கி இருக்கிறார். SB 517026 என்கிற எண் கொண்ட அந்த லாட்டரி சீட்டிற்கு, ரூ.10 கோடி வரை பரிசு அளித்துள்ளது.
கேரள சம்மர் பம்பர் லாட்டரி…
கேரளாவில் நடத்தப்படும் இந்த லாட்டரி விற்பனையை அரசே நடத்தி வருகிறது. இங்கு, தினமும் ரூ.1 கோடி முதல் பரிசு கொண்ட லாட்டரி டிக்கெட்டுகளும், அந்தந்த சீசனுக்கு ஏற்றார் போல 6 பம்பர் லாட்டரி டிக்கெட் களும் விற்கப்படுகின்றன. இதை வாங்குபவர்கள் தான் வாங்கி இருக்கும் லாட்டரி டிக்கெட் இருக்கு ஏதேனும் பரிசு கிடைக்காதா என்கிற நம்பிக்கையில் பல வாடிக்கையாளர்கள் இதற்கு இருக்கின்றனர்.
இதை எடுத்து, சம்மர் சீசனை ஒட்டி, கேரளாவில் சம்மர் பம்பர் லாட்டரி டிக்கெட் விற்பனை கடந்த மாதம் தொடங்கியது. இப்போது பரிசு பெற்றிருக்கும் இந்த ரூ.10 கோடி பரிசு பெற்ற லாட்டரி டிக்கெட்டின் விலை ஆனது சுமார் ரூ.250 ஆக இருக்கிறது.
மகிழ்ச்சியில் சூப்பர் மார்கெட் ஊழியர்!
தமிழகத்தை சேர்ந்த பலரும் கூட, இந்த லாட்டரி டிக்கெட் விற்பனை நடைபெறுகையில் இதனை வாங்கி வருவர். யார் இந்த முறை லாட்டரியை வென்றவர் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், கேரளாவின் மலப்புரத்தை சேர்ந்த பத்மநாபன் என்கிற நபருக்கு இந்த பரிசு அடித்திருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த வெற்றியாளர், கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக சூப்பர் மார்கெட் ஊழியராக இருக்கிறாராம். தனக்கு லாட்டரி வாங்கும் பழக்கம் ஏதும் இல்லை என்று கூறும் அவர், பாலக்காட்டில் உள்ள கோயிலுக்கு சென்று வீட்டிற்கு திரும்பும் போது, பம்பர் லாட்டரி வாங்குவோம் என தோன்றியதாகவும் அந்த டிக்கெட்டிற்கு ரூ.10 கோடி அடித்திருப்பது, மகிழ்ச்சியளிப்பதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார்.
பத்மநாபனுக்கு மனைவி, மற்றும் இரு பிள்ளைகள் உள்ளனர். மகன் ஸ்ரீஹரி பத்தாம் வகுப்பு படிக்கிறார், மகள் பார்வனா ஏழாம் வகுப்பு படிக்கிறார். இவரது பரிசுத்தொகை பெற்ற லாட்டரி டிக்கெட், பரப்பனங்காடியில் உ ள்ள SBI வங்கி மேலாளரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
