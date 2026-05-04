கேரளத்தில் 10 ஆண்டுகளுக்கு பின் காங்கிரஸ் எண்ட்ரி: முதல்வர் ரேசில் யார் யார்?

Keralam Assembly Election Results: கேரள சட்டமன்றத் தேர்தலின் ஆரம்பக்கட்ட முடிவுகளில், காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி (UDF) அமோக முன்னிலையை எட்டியுள்ளது. 140 இடங்களைக் கொண்ட சட்டமன்றத்தில் இருந்து வெளியாகும் தேர்தல் போக்குகளின்படி, UDF தற்போது 102 இடங்கள் என்ற இலக்கைக் கடந்துள்ளது. CPI(M) தலைமையிலான இடது ஜனநாயக முன்னணி (LDF) 36 இடங்களில் முன்னிலையில் உள்ளது.
கேரளத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சி அமைப்பது இப்போது ஏறக்குறைய உறுதியாகிவிட்டது போல் தெரிகிறது. இதன் விளைவாக, முதலமைச்சர் வேட்பாளரைத் தேர்ந்தெடுப்பது தொடர்பாக ஒருவித நிச்சயமற்ற சூழல் உருவாகியுள்ளது. தற்போது விவாதிக்கப்பட்டு வரும் முக்கியப் பெயர்களில் ஒன்று சசி தரூர், மற்றொன்று கே.சி. வேணுகோபால்.
முதல்வர் போட்டியில் சசி தரூர்?
தேர்தலுக்கு முன்னதாக, காங்கிரஸ் கட்சி முதலமைச்சர் வேட்பாளர் யாரென்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கவில்லை. இருப்பினும், சசி தரூர் ஒரு வலுவான போட்டியாளராகப் பரிசீலிக்கப்படுவதாகச் செய்திகள் வெளியாகின. வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்குவதற்குச் சரியாக ஒரு நாள் முன்னதாகவே தரூர் திருவனந்தபுரத்திற்கு வந்து சேர்ந்தார். அச்சமயத்தில் முதலமைச்சர் பதவி குறித்து அவரிடம் கேள்வி எழுப்பப்பட்டபோது, அவர் புன்னகைத்தவாறே, "நான் எதைச் சொல்ல வேண்டும் என்று நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறீர்கள் என்பது எனக்குத் துல்லியமாகத் தெரியும். ஆனால், நான் அதுபோன்ற எதையும் சொல்லப்போவதில்லை," என்று பதிலளித்தார்.
முதலமைச்சர் எவ்வாறு தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்? சசி தரூர் விளக்கம்
முதலமைச்சர் எவ்வாறு தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார் என்பதை சசி தரூர் பின்வருமாறு தெரிவித்தார்: "காங்கிரஸ் கட்சியில், எங்களுக்கென ஒரு நிலையான நடைமுறை உள்ளது. தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டதும், கட்சித் தலைவரின் தூதரோ அல்லது பிரதிநிதியோ வெற்றி பெற்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களைச் சந்திப்பார். அந்த நபர் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் விருப்பங்களை அறிந்துகொள்வார். இறுதி முடிவை எடுக்கும்போது கட்சியின் 'மேலிடம்' இந்த விருப்பங்களைக் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளும். அதன் பிறகு, அவர்கள் எந்தவொரு குறிப்பிட்ட விதிகளுக்கோ அல்லது வரம்புகளுக்கோ கட்டுப்படாமல், தங்களுக்குப் பொருத்தமானவர் என்று தாங்கள் கருதும் யாரை வேண்டுமானாலும் தேர்ந்தெடுக்கும் முழுச் சுதந்திரம் அவர்களுக்கு உண்டு."
வேணுகோபால் எவ்வாறு எதிர்பார்ப்பை அதிகப்படுத்தினார்?
மறுபுறம், கே.சி. வேணுகோபால் பற்றிய பேச்சுகளும் நிலவுகின்றன. மேலும், கே.சி. வேணுகோபாலின் ஆதரவாளர்கள் சிலர், அவரது உருவம் பொறிக்கப்பட்ட பிரம்மாண்டமான கட்-அவுட்களைச் சுமந்துகொண்டு வீதிகளில் இறங்கி வெற்றிக் கொண்டாட்டங்களில் ஈடுபடத் தொடங்கியுள்ளனர். இவற்றுடன் கூடுதலாக, கே.சி. வேணுகோபால் மற்றும் சசி தரூர் ஆகிய இருவரையும் உள்ளடக்கிய ஒரு காணொளியும் வெளியாகியுள்ளது. அதில் இவ்விரு தலைவர்களும் ஒருவரையொருவர் கட்டித்தழுவிக்கொள்வது போன்ற காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. இந்தச் சந்திப்பின்போது, தரூர் வி.டி. சதீசனையும் சந்தித்தார்.
குறிப்பிடத்தக்க வகையில், சாத்தியமான வேட்பாளர்களின் பட்டியலில் வி.டி. சதீசனும் இடம்பெற்றுள்ளார். இவர் தற்போது மாநிலச் சட்டமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சித் தலைவராகவும், கட்சியின் மாநிலத் தலைவராகவும் பொறுப்பு வகித்து வருகிறார்.
இந்தப் போட்டியில் உள்ள மற்றொரு முக்கியப் பெயர் ரமேஷ் சென்னித்தலா ஆகும். இவர் இதற்கு முன்னரும் சட்டமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சித் தலைவராகப் பணியாற்றியுள்ளார்.
எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களும் கருத்து தெரிவிக்கத் தொடங்கினர்
காங்கிரஸ் கட்சியின் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் யார் என்பது குறித்து எதிர்க்கட்சியினர் தரப்பிலிருந்தும் தலைவர்கள் கருத்து தெரிவிக்கத் தொடங்கியுள்ளனர். இது குறித்துக் கேள்வி எழுப்பப்பட்டபோது, சிபிஎம் (CPI-M) பொதுச்செயலாளர் எம்.ஏ. பேபி பின்வருமாறு கருத்து தெரிவித்தார்: "வாக்குப்பதிவு முடிவடைந்தது முதலே, கேரள மக்களும் ஊடகங்களும் மிக உன்னிப்பாகக் கவனித்து வந்த ஒரு நிகழ்வு இது. காங்கிரஸ் தலைமைக்குள் தீவிரமான லாபி (செல்வாக்கு செலுத்தும் முயற்சிகள்) நடவடிக்கைகள் தொடங்கிவிட்டன. தலைவர்களுக்கு இடையிலான பரஸ்பரக் குற்றச்சாட்டுகளும் தாக்குதல்களும் மேலும் தீவிரமடைந்துள்ளன. இப்போது, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் போன்ற கூட்டணிக் கட்சிகளும் கூட, கூட்டணி பெரும்பான்மையைப் பெற்று ஆட்சி அமைக்குமானால், எந்தக் காங்கிரஸ் தலைவர் அடுத்த முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்பதைத் தங்கள் சைகைகள் மூலம் உணர்த்தத் தொடங்கிவிட்டன."
10 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கேரளாவில் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரும் காங்கிரஸ்
காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி (UDF), ஏறக்குறைய ஒரு தசாப்தத்திற்குப் பிறகு மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரும் நிலையில் உள்ளது. அக்கட்சியின் முந்தைய ஆட்சிக்காலம் 2016-இல் முடிவடைந்தது. அக்காலகட்டத்தில், உம்மன் சாண்டி முதலமைச்சராகப் பொறுப்பு வகித்தார். அவரது பதவிக்காலம் 2011 முதல் 2016 வரை நீடித்தது. 2016-இல் ஆட்சி இடது ஜனநாயக முன்னணிக்கு (LDF) மாறியது, பினராயி விஜயன் முதலமைச்சரானார். 2021-இல் நடைபெற்ற தேர்தலில் மீண்டும் வெற்றிபெற்றதன் மூலம், ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ஆட்சி மாறும் கேரளாவின் பாரம்பரிய அரசியல் போக்கை அவர் முறியடித்தார். இதன் விளைவாக, இம்முறை UDF வெற்றிபெறுமானால், அது வெறும் ஆட்சி மாற்றத்தை மட்டுமல்லாமல், ஒரு தசாப்தத்திற்குப் பிறகு மீண்டும் ஆட்சிக்கு வருவதையே குறிக்கும்.மேலும் இந்த நிகழ்வு, தற்போது நிலவிவரும் அரசியல் போக்கின் தலைகீழ் மாற்றமாகவும் கருதப்படும்.
