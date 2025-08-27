MK Stalin In Bihar: சென்னையில் இருந்து தனி விமானம் மூலம் பீகார் மாநிலத்தில் மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி தலைமையில் நடைபெற்று வரும் வாக்கு திருட்டுக்கு எதிரான "வாக்குரிமை பயணத்தில்" கலந்துக்கொள்ள முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் புறப்பட்டு சென்றார். அங்கு நடைபெறும் பேரணி கலந்துக்கொண்டு பேசினார். அதன்பிறகு மாலை 4.30 மணியளவில் சென்னை திரும்புகிறார்.
வாக்கு திருட்டுக்கு எதிரான பேரணியில் மு.க. ஸ்டாலின் பேசிய முக்கிய அம்சங்கள்:
1. லாலு பிரசாத் அவர்களுக்கு பல வழக்குகள் மற்றும் அச்சுறுத்தல்கள் வந்தன, ஆனால் பாஜகவுக்கு பயப்படாமல் அரசியல் செய்ததால், லாலு பிரசாத் ஜி இந்தியாவின் மிகப்பெரிய அரசியல் தலைவர்களில் ஒருவராக மாறிவிட்டார்.
2. அவரது மகன் ஸ்ரீ தேஜஸ்வி ஜி அவரது பக்கம் சண்டையிடுகிறார்கள்.
3. கடந்த 1 மாதமாக, முழு இந்தியாவும் பீகாரை மட்டுமே பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது.
4. மக்கள் படைகள், ராகுல் காந்தி படைகள், தேஜஸ்வி படைகள்.. இது பீகாரின் சக்தி. இது ராகுல் காந்தி ஜியின் சக்தி. இது தேஜஸ்வி ஜியின் சக்தி.
5. இந்தியாவின் ஜனநாயகத்திற்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்ட போதெல்லாம், பீகார் அதை வெளிச்சம் போட்டு காட்டியது. இதுதான் வரலாறு.
6. தற்போது அதே வேலையை என் அன்பு சகோதரர் ராகுல் காந்தி ஜி மற்றும் இளைய சகோதரர் தேஜஸ்வி ஜி ஆகியோர் இங்கே செய்கிறார்கள். நீங்கள் சகோதரர்கள்
7. அவர்கள் எங்கு சென்றாலும், மக்கள் பெருங்கடலைப் போல பெருக்கெடுக்கிறார்கள்.
8. ஒரு தேஜஸ்வி கார் அல்லது ராகுல் காந்தியின் மோட்டார் சைக்கிள் சாலையில் ஓட்டிச் செல்லும் காட்சியைக் கண்டேன்.
9. ராஷ்டிரபதி பவனில் உங்கள் நட்பு வெறும் அரசியல் நட்பு அல்ல. அது இரண்டு சகோதரர்களின் நட்பு.
10. மக்களின் நலனுக்காகவும் ஜனநாயகத்தைப் பாதுகாப்பதற்காகவும் நீங்கள் ஒன்றிணைந்துள்ளீர்கள்.
11. இந்த நட்பு உங்களை பீகார் தேர்தலில் வெற்றிபெறச் செய்யும்.
12. பாஜகவின் நம்பிக்கை அடிப்படையிலான அரசியல் தோற்கப் போகிறது.
13. தேர்தலுக்கு முன்பே உங்கள் வெற்றி உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால்தான் இந்த வெற்றியை அவர்கள் தடுக்க விரும்புகிறார்கள்.
14. மக்களவை தேர்தலில் இந்தியா கூட்டணி எழுச்சி பெற்றதால், பாஜக கூட்டணி 240 இடங்களில் மட்டுமே வெற்றி பெற்று மைனாரிட்டி அரசாக உள்ளது.
15. இதேபோல் பீகாரிலும் ராகுல் காந்தியும், தேஜஸ்வி யாதவ்வும் இணைந்து மிகப்பெரிய வெற்றியை பெறுவார்கள்.
16. தேர்தல்கள் நியாயமாகவும் சரியாகவும் நடத்தப்பட்டால், பாஜக கூட்டணி தோற்கும்.
17. அதனால்தான் மக்கள் வாக்களிப்பதைத் தடுக்க ஒரு சதித்திட்டம் தீட்டப்படுகிறது.
18. அவர்கள் (பாஜக) தேர்தல் ஆணையத்தை ரிமோட் கண்ட்ரோல் செய்யப்பட்ட கைப்பாவையாக மாற்றியுள்ளனர்.
19. லட்சக்கணக்கான பீகார் மக்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்குவது ஜனநாயகத்தின் கொலை.
20. சொந்த மண்ணில் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து மக்களை நீக்குவது பயங்கரவாதத்தை விட ஆபத்தானதல்லவா?
பீகார் சென்றது குறித்து தமிழக முதலமைச்சர் X தளப்பதிவு:
வரும் வாக்கு திருட்டுக்கு எதிரான ராகுல் காந்தி பேரணியில் கலந்துகொள்ள பீகார் மாநிலத்தில் சென்றதும், தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தனது சமூக வலைத்தளப் பதிவில், "பீகார் வந்தடைந்தேன். லாலு பிரசாத்தின் மண் 'கண்ணில் தீயுடன்' என்னை வரவேற்கிறது. களவாடப்பட்ட ஒவ்வொரு வாக்கின் கனத்தையும் மண்ணில் உணர முடிகிறது. அன்பு இளவல்கள் ராகுல் காந்தி, தேஜஸ்வி மற்றும் சகோதரி பிரியங்கா காந்தி ஆகியோருடன், மக்களின் வலியை எவராலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாத ஆற்றலாக மாற்றும் வாக்கு அதிகாரப் பயணத்தில் நானும் இணைந்தேன்" எனப் பதிவிட்டுள்ளார்.
Touchdown #Bihar. The land of respected @laluprasadrjd greets me with fire in its eyes, the soil heavy with every stolen vote.
Joined my brothers @RahulGandhi, @yadavtejashwi and sister @priyankagandhi as the #VoteAdhikarYatra turns people's pain into unstoppable strength. pic.twitter.com/3aQFje8QV5
— M.K.Stalin (@mkstalin) August 27, 2025
வாக்குரிமை பயணம்:
பீகார் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்புத் திருத்தத்துக்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்தும், வாக்குத் திருட்டுக்கு எதிராக "வாக்குரிமை பயணத்தை" கடந்த ஆகஸ்ட் 17 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) அன்று மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி தொடங்கினாா். இந்த இந்தப் "வாக்குரிமை பயணம்" அடுத்த மாதம் செப்டம்பா் 1 ஆம் தேதி பட்னாவின் காந்தி மைதானத்தில் நிறைவடைய உள்ளது. இதற்கிடையில் இந்த "வாக்குரிமை பயணம்" சுமார் 20-க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களில் பயணிக்க உள்ளது.
