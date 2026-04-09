கேரள அரசியல் மாற்றம்? இடதுசாரிகளின் எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கும் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல்

Kerala Election 2026 News In Tamil: கேரளா சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான பிரச்சாரங்கள் ஏப்ரல் 7-ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைந்தன. ஏப்ரல் 9-ஆம் தேதி (இன்று) வாக்குப் பதிவு நடைபெற்று வருகிறது. கடந்த பத்தாண்டுகளாக CPI(M) தலைமையிலான இடது ஜனநாயக முன்னணியின் (LDF) ஆட்சியின் கீழ் இருந்து வரும் இம்மாநிலத்தில், 2021-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலில் ஆளும் கூட்டணி 99 இடங்களைக் கைப்பற்றி மீண்டும் ஆட்சியைத் தக்கவைத்தது. இதன் மூலம், 1977-ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் ஆளும் அரசாங்கம் என்ற பெருமையை இது பெற்றது.
கேரளா சட்டமன்றத் தேர்தல் ஒரு பார்வை
கேரளா ாவில் உள்ள 140 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் ஒரே கட்டமாக, காலை 7.00 மணி முதல் மாலை 6.00 மணி வரை வாக்குப் பதிவு நடைபெறும். மாலை 6.00 மணிக்கு முன்னதாக வாக்குச் சாவடி வரிசையில் நின்றிருக்கும் வாக்காளர்கள் அனைவரும் வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்படுவர். தளவாட மற்றும் நிர்வாக ஏற்பாடுகள் உட்பட அனைத்துத் தேர்தல் ஏற்பாடுகளும் முழுமையாக நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகத் தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி ரத்தன் யூ. கேல்கர் உறுதிப்படுத்தினார்.
கேரளா சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்காளர்கள் விவரம்
மொத்தம் 2.71 கோடி வாக்காளர்கள் வாக்களிக்கத் தகுதி பெற்றுள்ளனர். இத்தேர்தலில் 883 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகின்றனர். 1,200-க்கும் மேற்பட்ட வாக்காளர்களைக் கொண்ட வாக்குச் சாவடிகளுக்காக அமைக்கப்பட்ட 24 துணை வாக்குச் சாவடிகள் உட்பட, மொத்தம் 30,495 வாக்குச் சாவடிகளைத் தேர்தல் ஆணையம் அமைத்துள்ளது.
கேரளா சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்குச் சாவடிகள் நிலவரம்
இவற்றில், 2,040 வாக்குச் சாவடிகள் பதற்றமானவை என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. 352 வாக்குச் சாவடிகள் முழுமையாகப் பெண்களாலும், 37 வாக்குச் சாவடிகள் மாற்றுத்திறனாளிகளாலும் நிர்வகிக்கப்படவுள்ளன. வீடுகளுக்கே சென்று வாக்களிக்கும் முறை (Home voting) பெருமளவில் நிறைவடைந்துள்ளது. இதில் 98% வாக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும் 95% தபால் வாக்குகள் சரிபார்க்கப்பட்டுச் செயலாக்கத்திற்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
கேரளா சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிடும் ஸ்டார் வேட்பாளர்கள்
பினராயி விஜயன் (LDF) – மூத்த தலைவர் மற்றும் தற்போதைய முதலமைச்சர்; தர்மடம் தொகுதியிலிருந்து மூன்றாவது முறையாகப் போட்டியிடுகிறார்.
வி.டி. சதீசன் (UDF) – எதிர்க்கட்சித் தலைவர்; 2001-ஆம் ஆண்டிலிருந்து தான் தக்கவைத்து வரும் பரவூர் தொகுதியிலிருந்து போட்டியிடுகிறார்.
ராஜீவ் சந்திரசேகர் (BJP) – முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் மற்றும் கேரளா பாஜக தலைவர்; நெமோன் தொகுதியிலிருந்து போட்டியிடுகிறார்.
கே.கே. சைலஜா (LDF) – முன்னாள் சுகாதாரத் துறை அமைச்சர்; நிபா மற்றும் கோவிட்-19 நெருக்கடிகளைக் கையாண்டதன் மூலம் பரவலாக அறியப்படுபவர்; பேராவூர் தொகுதியிலிருந்து போட்டியிடுகிறார்.
ரமேஷ் சென்னித்தலா (UDF) – மூத்த காங்கிரஸ் தலைவர்; 2011 முதல் தன் வசம் உள்ள ஹரிப்பாடு தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.
V. முரளீதரன் (BJP) – முன்னாள் மத்திய அமைச்சர்; கேரளா ாவில் பாஜகவின் செல்வாக்கை விரிவுபடுத்தும் முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக, காழக்கூட்டம் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.
வீணா ஜார்ஜ் (LDF) – சுகாதாரத் துறை அமைச்சர்; பொது சுகாதார மேலாண்மையில் சிறந்து விளங்குபவர்; ஆரன்முளா தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.
சாண்டி ஊம்மன் (UDF) – முன்னாள் முதலமைச்சர் ஊம்மன் சாண்டியின் மகன்; புதுப்பள்ளி தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்; 2023-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற இடைத்தேர்தலில் இத்தொகுதியில் வெற்றி பெற்றவர்.
V. சிவன்குட்டி (LDF) – கல்வித் துறை அமைச்சர்; நேமம் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்; 2021-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலில் பாஜகவிடமிருந்து இத்தொகுதியை மீட்டெடுத்தவர்.
சன்னி ஜோசப் (UDF) – மூத்த காங்கிரஸ் தலைவர்; அடித்தட்டு மக்களுடன் நெருங்கிய தொடர்புகொண்டு பணியாற்றுவதில் பெயர் பெற்றவர்; பேராவூர் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.
தேர்தல் பணியாளர்களுக்கு ஊதியத்துடன் கூடிய விடுமுறை
அத்தியாவசிய சேவைகளில் ஈடுபட்டுள்ள பணியாளர்களுக்கான வாக்குப்பதிவு ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்டது. இப்பணியாளர்களில் 40 சதவீதத்தினர் தங்கள் வாக்குகளைப் பதிவு செய்துள்ளனர். மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டம், 1951-இன் பிரிவு 135B-இன் கீழ், ஏப்ரல் 9-ஆம் தேதி அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் ஊதியத்துடன் கூடிய விடுமுறை நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்று தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி மீண்டும் வலியுறுத்தினார்.
கேரளா சட்டமன்றத் தேர்தல் கருத்துக்கணிப்பு
ஏப்ரல் 9-ஆம் தேதி மாலை 6.30 மணி வரை தேர்தலுக்குப் பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகளை (Exit Polls) வெளியிடத் தேர்தல் ஆணையம் தடை விதித்துள்ளது. மேலும் வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் நாளில் மாலை 6 மணி முதல் கருத்துக்கணிப்புகளை (Opinion Polls) வெளியிடுவதற்கும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
கேரளா சட்டமன்றத் தேர்தல்: தபால் வாக்குகள்
தபால் வாக்குச்சீட்டுகள் அந்தந்தத் தொகுதிகளின் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளன. வாக்காளர்கள் தங்கள் தபால் வாக்குகளைப் பதிவு செய்வதற்கு ஏதுவாக, குறிப்பிட்ட மையங்களில் சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. தேர்தல் தொடர்பான ஏதேனும் சிக்கல்கள் அல்லது புகார்கள் இருப்பின், அவற்றை உடனடியாகக் கையாள்வதற்காக ஒரு கட்டுப்பாட்டு அறையும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
கேரளா சட்டமன்றத் தேர்தல் தாக்கம்
மாநிலச் சட்டமன்றத் தேர்தல்கள், உள்ளாட்சித் தேர்தல்கள் மற்றும் இடைத்தேர்தல்கள் என இந்தியா முழுவதும் நடைபெறும் பல்வேறு ஜனநாயகச் செயல்முறைகளுக்கு, 2026-ஆம் ஆண்டுத் தேர்தல்கள் ஒரு திருப்புமுனையாக அமைகின்றன. இத்தேர்தல்களின் முடிவுகள் தேசிய அரசியலிலும் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
கேரளா சட்டமன்றத் தேர்தல்: கூட்டணிக் கட்சிகளின் நிலை
காங்கிரஸ் தலைமையிலான UDF (ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி) கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக அதிகாரத்தில் இல்லை. எனவே, இழந்த செல்வாக்கை மீட்டெடுக்க ராகுல் காந்தியின் செல்வாக்கையும், மாநில தலைவர்களின் ஒருங்கிணைப்பையும் நம்பியுள்ளது. மறுபுறம், பாஜக தலைமையிலான NDA, கிறிஸ்தவ வாக்குகளை ஈர்க்கும் முயற்சியில் இறங்கியுள்ளது. திருச்சூர் மக்களவைத் தொகுதி வெற்றியைத் தொடர்ந்து, சட்டமன்றத்திலும் தனது பலத்தை நிரூபிக்க பாஜக தீவிரமாக உள்ளது.
கேரளா சட்டமன்றத் தேர்தல்: முக்கிய விவாதப் பொருள்களும் அரசியல் சூழலும்
நிர்வாகச் சீர்கேடு: மாநிலத்தின் நிதி நெருக்கடி மற்றும் பொதுக்கடன் உயர்வு எதிர்க்கட்சிகளால் பிரதானமாகப் பேசப்படுகிறது.
ஊழல் புகார்கள்: முதலமைச்சரின் குடும்பத்தினர் மீதான புகார்களை UDF ஆயுதமாகப் பயன்படுத்துகிறது.
சமூக சமன்பாடு: சபரிமலை விவகாரம் தணிந்துவிட்ட நிலையில், தற்போது இஸ்லாமிய மற்றும் கிறிஸ்தவ சமூகங்களுக்கிடையேயான உறவு மற்றும் அரசியல் பிரதிநிதித்துவம் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.
கேரளா சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
கேரளா அரசியல் வரலாற்றில் எந்த ஒரு முன்னணியும் தொடர்ந்து மூன்று முறை ஆட்சியைப் பிடித்தது இல்லை. 2021-ல் பினராயி விஜயன் அந்தச் சாதனையை முறியடித்து இரண்டாம் முறை பதவியேற்றார். இப்போது 'ஹாட்ரிக்' வெற்றியை நோக்கி LDF (இடதுசாரி ஜனநாயக முன்னணி) பயணிக்கிறது. ஏப்ரல் 9-ம் தேதி கேரளா ா தனது தீர்ப்பை வழங்கவுள்ளது. இது பினராயி விஜயனின் அரசியல் வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான தேர்தலாகும்.
மேலும் படிக்க - Assembly Election 2026 Voting LIVE: புதுச்சேரி, கேரளா, அசாம் சட்டப்பேரவை தேர்தல் - இன்றைய அப்டேட்ஸ்
மேலும் படிக்க - 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல்: 5 மாநில மொத்த இடங்கள், பெரும்பான்மை மற்றும் முக்கிய வேட்பாளர்கள் -முழு விவரம்
மேலும் படிக்க - சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026: புதுச்சேரி, கேரளா மற்றும் அசாமில் இன்று விறுவிறுப்பான வாக்குப்பதிவு
