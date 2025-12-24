ஐஏஎஸ் அதிகாரிக்கு மாத சம்பளம் எவ்வளவு? இதர சலுகைகள் என்ன என்ன - முழு விவரம்!

ஒவ்வொரு ஆண்டும் லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் இரவும் பகலும் கண்விழித்து படித்து, சிவில் சர்வீசஸ் என்ற அந்த ஒற்றை இலக்கை அடைய போராடுகிறார்கள். ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக வேண்டும் என்பது பலரின் கனவு. ஆனால், அந்த கனவு பதவியில் அமர்ந்த பிறகு, அவர்களின் தினசரி வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்? வெளியிலிருந்து பார்ப்பதற்கு அதிகாரமும், அந்தஸ்தும் நிறைந்ததாக தெரியும் இந்த பணியின் மறுபக்கம், மிகப்பெரிய உழைப்பையும் தியாகத்தையும் கோரக்கூடியது. ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளின் வேலை நேரம், அவர்களுக்கு கிடைக்கும் ஊதியம் மற்றும் சலுகைகள் குறித்த முழுமையான விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
24x7 பணி
ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரியின் பணி என்பது மற்ற அரசு வேலைகளை போல காலை 9 மணிக்கு தொடங்கி மாலை 5 மணிக்கு முடிவது கிடையாது. இது அடிப்படையில் ஒரு 24x7 சேவையாகும். சாதாரண நாட்களில் கூட, ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரியின் பணி நேரம் காலை 9 அல்லது 10 மணிக்கு தொடங்கி, இரவு 8 அல்லது 9 மணி வரை நீடிக்கும். அதாவது சராசரியாக 10 முதல் 12 மணி நேரம் உழைக்க வேண்டியிருக்கும். நாள் முழுவதும் பல்வேறு துறை அதிகாரிகளுடனான ஆய்வு கூட்டங்கள், கோப்புகளை பார்வையிட்டு ஒப்புதல் அளித்தல், பொதுமக்களின் குறைதீர்க்கும் கூட்டங்களில் பங்கேற்றல், அரசின் திட்டங்களை கள ஆய்வு செய்தல் என பணிகள் அணிவகுத்து நிற்கும்.
இதுதான் ஐஏஎஸ் பணியின் மிக சவாலான பகுதி. மழை, வெள்ளம் போன்ற இயற்கை சீற்றங்கள், கலவரங்கள் அல்லது சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்சினைகள், விபத்துகள் மற்றும் தேர்தல் நேரங்களில் பணி நேரத்திற்கு எல்லையே கிடையாது. இதுபோன்ற சமயங்களில், அவர்கள் வார கணக்கில், ஏன் மாத கணக்கில் கூட விடுமுறையின்றி 24 மணி நேரமும் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட வேண்டியிருக்கும். இரவு நேரங்களிலும் தொலைபேசி அழைப்புகளை ஏற்று துரித நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
ஊதியம் மற்றும் படிகள்
பயிற்சியை முடித்து பணியில் சேரும் ஒரு இளம் ஐஏஎஸ் அதிகாரி, மாதம் அடிப்படை ஊதியமாக சுமார் ரூ. 56,100 முதல் பெறுகிறார். இது அனுபவம் மற்றும் பதவி உயர்வைப் பொறுத்து ரூ. 1,77,500 வரை உயரும்.
தலைமை செயலாளர், அமைச்சரவை செயலாளர் போன்ற மிக உயர்ந்த பதவிகளை அடையும்போது, மாத ஊதியம் ரூ. 2,25,000 முதல் ரூ. 2,50,000 வரை நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.
அடிப்படை ஊதியத்தை தவிர, அகவிலைப்படி, வீட்டு வாடகைப்படி, பயணப்படி போன்ற பல்வேறு கூடுதல் படிகள் இவர்களுக்கு கிடைக்கின்றன.
விடுமுறை மற்றும் இதர சலுகைகள்
அரசு விதிகளின்படி, ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுக்கும் போதுமான விடுப்பு சலுகைகள் உண்டு. தற்செயல் விடுப்பு, ஈட்டிய விடுப்பு, மருத்துவ விடுப்பு, மகப்பேறு மற்றும் தந்தையர் விடுப்பு ஆகியவற்றை அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
தங்களது பணி மூப்பு மற்றும் அரசின் தேவையை பொறுத்து, இந்தியாவிலோ அல்லது வெளிநாட்டிலோ உள்ள புகழ்பெற்ற பல்கலைக்கழகங்களில் உயர்கல்வி பயில இவர்களுக்கு 2 ஆண்டுகள் வரை சம்பளத்துடன் கூடிய விடுப்பு வழங்கப்படுகிறது.
விதிகளின்படி ஆண்டுக்கு 30 நாட்கள் ஈட்டிய விடுப்பு மற்றும் 8 நாட்கள் தற்செயல் விடுப்பு போன்றவை இருந்தாலும், பெரும்பாலான மாவட்ட ஆட்சியர்களால் அவற்றை முழுமையாக அனுபவிக்க முடிவதில்லை.
நிர்வாக தேவைகள் மற்றும் மக்களின் அவசர பிரச்சினைகள் காரணமாக பல நேரங்களில் திட்டமிட்ட விடுமுறைகளை கூட ரத்து செய்துவிட்டு பணிக்கு திரும்ப வேண்டிய சூழலே நிலவுகிறது.
