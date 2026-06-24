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கொல்கத்தாவில் கட்டுமானத்தில் இருந்த கிடங்கு இடிந்து விழுந்தது: 5 பேர் பலி, பலர் படுகாயம்

Kolkata Warehouse Collapse: தென் கொல்கத்தாவில் உள்ள தாரதலா போக்குவரத்து பணிமனைக்கு அருகில் கட்டப்பட்டு வந்த கிடங்கு ஒன்றின் மேற்கூரை, புதன்கிழமை மதியம் 1:30 மணியளவில் திடீரென இடிந்து விழுந்தது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 24, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 04:18 PM IST
கொல்கத்தாவில் கட்டுமானத்தில் இருந்த கிடங்கு இடிந்து விழுந்தது: 5 பேர் பலி, பலர் படுகாயம்
Image Credit: Kolkata Warehouse Accident (Photo: Social Media)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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