/கொல்கத்தாவில் கட்டுமானத்தில் இருந்த கிடங்கு இடிந்து விழுந்தது: 5 பேர் பலி, பலர் படுகாயம்

கொல்கத்தா: தென் கொல்கத்தாவில் உள்ள தாரதலா போக்குவரத்து பணிமனைக்கு அருகில் கட்டப்பட்டு வந்த கிடங்கு ஒன்றின் மேற்கூரை, புதன்கிழமை மதியம் 1:30 மணியளவில் திடீரென இடிந்து விழுந்தது. இச்சம்பவத்தில் இதுவரை ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்; மேலும் 50 முதல் 55 பேர் வரை இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கியிருக்கலாம் என்று அஞ்சப்படுகிறது. இந்தச் சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், உடனடியாக மீட்புப் பணிகள் தொடங்கப்பட்டன.
முதற்கட்டத் தகவல்களின்படி, மூன்று தளங்களைக் கொண்ட அந்தக் கிடங்கில் தொழிலாளர்கள் கட்டுமானப் பணிகளில் ஈடுபட்டிருந்தபோது, அந்தக் கட்டமைப்பு சரிந்து விழுந்தது. இந்தத் திடீர் சரிவால் தொழிலாளர்கள் இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கிக்கொண்டனர்; அவசர சேவைகள் வருவதற்கு முன்பே அப்பகுதி மக்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று மீட்புப் பணிகளை மேற்கொள்ளத் தொடங்கினர்.
இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கியிருந்த பதின்மூன்று பேர் மீட்கப்பட்டுள்ளனர். காயமடைந்தவர்களில் ஒன்பது பேர் சிகிச்சைக்காக எஸ்.எஸ்.கே.எம். (SSKM) மருத்துவமனையின் அவசர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
தகவல் கிடைத்ததும் காவல்துறை, தீயணைப்புத் துறை மற்றும் மீட்புக் குழுவினர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து மீட்புப் பணிகளில் இணைந்தனர். இடிபாடுகளை அகற்றி, சிக்கியிருப்பவர்களைக் கண்டறியும் பணிக்காகக் கனரக இயந்திரங்களும் பணியாளர்களும் ஈடுபடுத்தப்பட்டதோடு, அப்பகுதி உடனடியாகத் தடுப்பு வளையத்திற்குள் கொண்டுவரப்பட்டது.
இடிந்து விழுந்த கட்டடத்தின் அடியில் இன்னும் பல தொழிலாளர்கள் சிக்கியிருக்கலாம் என்ற அச்சம் நிலவும் நிலையில், அதிகாரிகள் மீட்புப் பணிகளைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர். இச்சம்பவத்தின் தீவிரத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, மீட்புப் பணிகளுக்கு உதவ இந்திய ராணுவமும் வரவழைக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. கொல்கத்தா காவல்துறை, பேரிடர் மேலாண்மைக் குழு, சிவில் பாதுகாப்புப் படை, தீயணைப்பு மற்றும் அவசரச் சேவைகள் பிரிவு மற்றும் ராணுவம் ஆகியவை மீட்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளதாகக் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
#WATCH | Kolkata, West Bengal | Cranes deployed to lift the rubble at the site where an under-construction godown shed collapsed in Taratala.— ANI (@ANI) June 24, 2026
Indian Army arrives on the spot pic.twitter.com/EIEGy0gETL
இந்தத் திடீர் சரிவுக்கான காரணம் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை. இருப்பினும், கட்டுமானப் பாதுகாப்புத் தரநிலைகள் மற்றும் கட்டமைப்பில் ஏதேனும் குறைபாடுகள் இருந்தனவா என்பது குறித்து விசாரணைகள் கவனம் செலுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கியிருப்பவர்களைக் கண்டறிந்து காப்பாற்ற அதிகாரிகள் நேரத்தோடு போராடி வருவதால், மீட்புப் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன. உள்ளூர் மக்களின் தகவலின்படி, விபத்து நடந்தபோது அக்கிடங்கில் கான்கிரீட் வார்க்கும் பணிகள் நடைபெற்று வந்துள்ளன.
இடிபாடுகள் மற்றும் இரும்புக் கம்பிகளை அகற்றுவதற்கு ராட்சத இயந்திரங்கள் (கிரேன்கள்) கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன; உலோகக் கம்பிகளை வெட்டுவதற்கு 'கேஸ் கட்டர்கள்' (gas cutters) பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கியுள்ள தொழிலாளர்களின் அலறல் சத்தம் கேட்கிறது; அவர்களை விரைவாக மீட்கும் முயற்சிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன.