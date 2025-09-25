English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

லடாக் வன்முறை: பாஜக அலுவலகத்திற்கு தீ வைப்பு... ஆத்திரத்தில் Gen Z - நடந்தது என்ன?

Ladakh Violence: லடாக்கில் இளைஞர்கள் போராட்டத்தில் வன்முறை வெடித்த நிலையில் இதுவரை 4 பேர் உயிரிழந்தனர். இச்சம்பவத்தின் முழு விவரத்தை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Sep 25, 2025, 08:37 AM IST
  • லடாக் 2019இல் யூனியன் பிரதேசமாக அறிவிக்கப்பட்டது.
  • ஆனால், தற்போது மாநில அந்தஸ்து கோரி பலரும் போராடுகின்றனர்.
  • இளைஞர்களின் போராட்டத்தில் நேற்று வன்முறை வெடித்தது.

லடாக் வன்முறை: பாஜக அலுவலகத்திற்கு தீ வைப்பு... ஆத்திரத்தில் Gen Z - நடந்தது என்ன?

Ladakh Violence: லடாக்கிற்கு மாநில அந்தஸ்து கொடுக்க வேண்டும் என்றும் ஆறாவது அட்டவணையின் கீழ் கொண்டுவர வேண்டும் என்றும் நேற்று நடந்தப்பட்ட போராட்டத்தில் வன்முறை வெடித்ததன் காரணமாக இதுவரை 4 பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், 60க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்துள்ளனர். 

Add Zee News as a Preferred Source

Ladakh Violence: வன்முறையும், போலீசார் தடியடியும்...

லடாக்கின் லே நகரம் முழுவதும் தற்போது ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது, இதனால் பொதுவெளியில் 5 பேருக்கு மேலானவர்கள் கூடுவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த வன்முறையின் ஒரு பகுதியாக, உள்ளூர் பாஜக அலுவலகத்திற்கு நெருப்பு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அங்கிருந்த வாகனங்களும் எரிக்கப்பட்டுள்ளன. போலீசார் கண்ணீர் வெடிகுண்டுகளை வீசியும், தடியடி செய்தும் அங்கு ஏற்பட்ட வன்முறையை தணிக்க முயற்சித்தனர்.

Ladakh Violence: வன்முறை வெடித்தது எப்படி?

போலீசாரை நோக்கி இளைஞர்கள் அடங்கிய கும்பல்தான் முதலில் கல்வீச்சு சம்பவத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறது, இதுவே போலீசாரின் தடியடிக்கு வழிவகுத்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. தொடர்ந்து போராட்டக்காரர்கள் லே நகரில் உள்ள பாஜக அலுவலகத்தின் வெளியே நின்றுகொண்டிருந்த பாதுகாப்பு வாகனத்திற்கு தீ வைத்ததாக கூறப்படுகிறது. மீண்டும் சட்ட ஒழுங்கை நிலைநாட்டவும், அமைதியை மீட்கவும் கூடுதல் போலீஸ் படைகள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். 

Ladakh Violence: இளைஞர்களின் கோரிக்கை என்ன?

லே உச்ச அமைப்பின் (Leh Apex Body) இளைஞர் அணியினர் இந்த போராட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தனர். லடாக்கிற்கு மாநில அந்தஸ்து கொடுக்க வேண்டும் மற்றும் அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் ஆறாவது அட்டவணையின் கீழ் லடாக்கை கொண்டுவர வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளை முன்வைத்து போராட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது. 

இதுகுறித்து லடாக் உச்ச அமைப்பின் தலைவர் துப்ஸ்தான் ஸ்வாங், "லடாக்கின் நான்கு முக்கிய பிரச்னைகள் குறித்து நீண்ட காலமாகவே நாங்கள் ஒரு இயக்கமாக இங்கு இயங்கி வருகிறோம். போராட்டம் வன்முறையாக மாறுவதற்கு சில சம்பவங்கள் வழிவகுத்தன. வன்முறையின்போது, 2-3 இளைஞர்கள் எங்கள் தரப்பில் உயிர்தியாகம் செய்தனர். அதேநேரத்தில், இன்று இந்த இளைஞர்கள் செய்த தியாகத்தை நாங்கள் ஒருபோதும் வீணடிக்க மாட்டோம் என லடாக் மக்களுக்கு உறுதியாக சொல்கிறோம்" என்றார்.

Ladakh Violence: லடாக்கின் மாநில அந்தஸ்து கோரிக்கை 

லடாக் முன்பு ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்தது. ஆனால் 2019இல் லடாக் யூனியன் பிரதேசமாக மாற்றப்பட்டது. 2019ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி 370வது சட்டப்பிரிவு நீக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து இந்த மாற்றம் ஆளும் மத்திய பாஜக அரசால் கொண்டுவரப்பட்டது. தொடக்கத்தில், மாநிலத்தில் இருந்து பிரிக்கப்பட்டு யூனியன் பிரதேசமாக அறிவிக்கப்பட்டதை வரவேற்ற லடாக் தற்போது மாநில அந்தஸ்து கோரிக்கையை முன்வைத்துள்ளது.

Ladakh Violence: சோனம் வாங்சுக் உண்ணாவிரத போராட்டம்

இளைஞர்களின் போராட்டத்திற்கு முக்கிய காரியமாக அமைந்தது, சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் (Sonam Wangchuk) என்பவரின் உண்ணாவிரத போராட்டம் என்றும் கூறப்படுகிறது. சோனம் வாங்சுக் உடன் மொத்தம் 15 பேர் இந்த உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அதில் கடந்த செப்டம்பர் 15ஆம் தேதி உடல்நலக்குறைவு காரணமாக சோனம் வாங்சுக் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். அவருடன் போராடிய 15 பேரைச் சேர்ந்த இருவரின் அழைப்பின் பேரில் கடையடைப்பு போராட்டம் இளைஞர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. 

மேலும், தனது 15 நாள் உண்ணாவிரதத்தை சோனம் வாங்சுக் நேற்று முன்தினம் (செப். 23) முடிவுக்கு கொண்டுவந்தார். மேலும், தனது ஆதரவாளர்கள் வன்முறையை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் அவர் கோரிக்கை விடுத்தார். மேலும், Gen Z தலைமுறையின் வெறித்தனமான செயல்பாடுகள் அமைதியான செயல்பாட்டை சீர்குலைத்துவிட்டன என்றும் பேசியிருந்தார். 

Ladakh Violence: 'Gen Z தலைமுறையின் வெறித்தனம்'

இதுகுறித்து அவர் பேசியதாவது, "இந்த சம்பவம் (வன்முறை) கடந்த 5 ஆண்டுகளாக நீடித்து வரும் நமது அமைதி போராட்டத்தை கெடுத்துவிட்டது. இளைஞர்களின் இந்த போராட்டம் என்பது வேலையில்லா திண்டாட்டம் மற்றும் பிற பிரச்னைகள் காரணமாக பாதிக்கப்பட்டதன் விளைவு. Gen Z தலைமுறையின் வெறித்தனத்தை இன்று பார்த்தோம். கடந்த 5 ஆண்டுகளாக நீடித்து வரும் விரக்தியை நான் புரிந்துகொள்கிறேன், இருப்பினும் வன்முறை வழியிலான போராட்டத்தை நான் கண்டிக்கிறேன்" என்றார்.

Ladakh Violence: அக். 6இல் பேச்சுவார்த்தை

லே உச்ச அமைப்பின் உறுப்பினர்கள், கார்கில் ஜனநாயக கூட்டணியின் உறுப்பினர்கள் ஆகியோர் அடங்கிய லடாக்கின் பிரதிநிதிகள் மற்றும் மத்திய அரசுக்கு இடையிலான பேச்சுவார்த்தை வரும் அக்டோபர் 6ஆம் தேதி அன்று திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், பேச்சுவார்த்தையை இன்னும் முன்கூட்டியே திட்டமிட வேண்டும் என்றும் போராட்டக்காரர்கள் கோரிக்கையை முன்வைத்து வருகின்றனர்.

Ladakh Violence: வன்முறை வேண்டாம்

அதேநேரத்தில் சோனம் வாங்சுக் தனது ஆதரவாளர்களை நோக்கி, "வன்முறை மற்றும் தீவைப்பு சம்பவங்களை நிறுத்தும்படி இளைஞர்களுக்கு கோரிக்கை வைக்கிறேன். நாங்கள் எங்களது உண்ணாவிரதத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வருகிறோம். மேலும், அரசு நிர்வாகம் கண்ணீர் புகை குண்டுகளை பயன்படுத்துவதை நிறுத்த வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்துகிறோம். வன்முறையால் உயிரிழப்புகள் நிகழ்ந்து எந்த உண்ணாவிரதப் போராட்டமும் இங்கு வென்றதில்லை" என்றார். 

Ladakh Violence: உமர் அப்துல்லா பதிவு

லடாக் வன்முறை குறித்து ஜம்மு காஷ்மீர் முதலமைச்சர் உமர் அப்துல்லா அவரது X பக்கத்தில், "லடாக்கிடம் அவர்கள் மாநில அந்தஸ்து கொடுப்போம் என வாக்குறுதியே அளிக்கவில்லை. ஆனால் அவர்கள் 2019இல் யூனியன் பிரதேசமாக அறிவிக்கப்பட்டதை கொண்டாடினார்கள், ஆனால் இப்போது துரோகத்தை உணர்கிறார்கள், கோபம் கொள்கிறார்கள். அப்படியென்றால், ஜம்மு காஷ்மீருக்கு மாநில அந்தஸ்து கொடுக்கப்படும் என வாக்குறுதி அளித்த சூழலில், நாங்கள் எந்தளவிற்கு துரோகம் இழைக்கப்பட்டிருக்கிறது, எந்தளவிற்கு ஏமாற்றமடைந்துள்ளோம் என்பதை புரிந்துகொள்ள கொள்ளுங்கள். இருப்பினும், நாங்கள் ஜனநாயக வழியில், அமைதியாகவும் பொறுப்புணர்வுடனும் அதை வலியுறுத்தி வருகிறோம்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.  

