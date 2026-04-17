மே.வங்க வாக்காளர் பட்டியல்: 27 லட்சம் பேருக்கு கடைசி வாய்ப்பு! SC அதிரடி! தீர்வா அல்லது வெறும் நம்பிக்கையா?

WB Voter List SIR Issue SC Verdict: மேற்கு வங்கத்தில் கடந்த சில மாதங்களாகவே வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் (SIR) தொடர்பான விவகாரம் பெரும் அரசியல் புயலை கிளப்பியுள்ளது. தர்க்கரீதியான முரண்பாடுகள் (Logical Errors) இருப்பதாகக் கூறி, சுமார் 60 லட்சம் பெயர்கள் பரிசீலனைக்கு எடுக்கப்பட்டதில், 27 லட்சம் பெயர்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டன. இது அம்மாநில அரசியலில் மிகப்பெரிய விவாதமானது.
உச்ச நீதிமன்றத்தின் அதிரடி உத்தரவு: கடைசி நேர வாய்ப்பு யாருக்கு?
வழக்கமான விதிகளின்படி, வேட்புமனு தாக்கல் செய்யும் தேதியுடன் வாக்காளர் பட்டியல் 'பிரீஸ்' (Freeze) செய்யப்பட்டுவிடும். அதாவது அதன் பிறகு புதிய பெயர்களை சேர்க்க முடியாது. ஆனால் லட்சக்கணக்கான மக்களின் வாக்குரிமையைக் கருத்தில் கொண்டு உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு சிறப்பு சலுகையை வழங்கியுள்ளது:
மாவட்ட அளவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 19 தீர்ப்பாயங்கள் (Tribunals) மூலம் முறையீடு செய்து, அனுமதி பெறுபவர்கள் தேர்தலுக்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு வரை தங்கள் பெயர்களை பட்டியலில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம். அதாவது முதல் கட்ட தேர்தலுக்கு (ஏப்ரல் 23) ஏப்ரல் 21 வரையிலும், இரண்டாம் கட்டத்திற்கு (ஏப்ரல் 29) ஏப்ரல் 27 வரையிலும் கால அவகாசம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
நீதிமன்ற உத்தரவு வாக்காளர்களுக்கு கை கொடுக்குமா?
மேலோட்டமாகப் பார்த்தால் இது ஒரு வெற்றியாகத் தெரிந்தாலும், கள யதார்த்தம் மிகவும் சவாலானது. ஏனென்றால் தேர்தல் தொடங்க இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில், நேரமின்மை காரணமாக 34 லட்சம் புகார்களை விசாரிப்பது சாத்தியமற்றது.
அதேநேரம் 19 தீர்ப்பாயங்கள் நாள் ஒன்றுக்கு சராசரியாக 10 வழக்குகளை மட்டுமே விசாரிக்கின்றன. ஒரு நாளைக்கு 160 வழக்குகள் தீர்க்கப்பட்டால் கூட, முதல் கட்டத்திற்குள் வெறும் 2,000 பேருக்கு மட்டுமே தீர்வு கிடைக்கும். இது 27 லட்சம் பேருடன் ஒப்பிடும்போது "யானைப் பசிக்கு சோளப்பொரி" போன்றதுதான்.
அதுமட்டுமில்லாமல் சிக்கலான ஆன்லைன் நடைமுறை காரணமாகவும் தாமதம் ஏற்படும். முன்பு வாக்காளர்கள் நேரடியாக ஆவணங்களை வழங்க முடிந்தது. ஆனால் இப்போது ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிப்பது, குறிப்பாக கிராமப்புற மக்களுக்கு மிகப்பெரிய தலைவலியாக மாறியுள்ளது.
டிஜிட்டல் தடைகளும் குளறுபடிகளும்: தேர்தல் ஆணையத்தின் பதில் என்ன?
மாநில தேர்தல் அதிகாரி மனோஜ் குமார் அகர்வால் தரப்பில், 'டேஷ்போர்டு' வேலை செய்யாததால் எத்தனை பேருக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது என்ற சரியான புள்ளிவிவரங்கள் இல்லை எனக் கூறியுள்ளார். இதன்மூலம் தகவல் பற்றாக்குறை உள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறது.,
அரசியல் மோதல்: மம்தா பானர்ஜி VS பாஜக
திரிணாமுல் காங்கிரஸ் (TMC):
மம்தா பானர்ஜி இதை மக்களின் வெற்றியாகக் கொண்டாடுகிறார். இருப்பினும், தீர்ப்பாயங்கள் அமைப்பதில் ஏற்பட்ட தாமதம் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் இல்லாததால் லட்சக்கணக்கான மக்கள் வாக்குரிமையை இழப்பார்கள் என அக்கட்சி கவலை தெரிவித்துள்ளது.
பாஜக (BJP):
இந்த குழப்பங்களுக்கு திரிணாமுல் காங்கிரஸின் நிர்வாகத் தவறுகளே காரணம் என குற்றம் சாட்டுகிறது. அகதிகள் மற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தினரின் பெயர்களை திட்டமிட்டு நீக்கியுள்ளதாக மாநிலத் தலைவர் ஷமிக் பட்டாச்சார்யா கூறுகிறார்.
முடிவாக...
சட்டம் மற்றும் நீதியின் பார்வையில் உச்ச நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவு வரவேற்கத்தக்கது. ஆனால் நிர்வாக ரீதியான மெத்தனப்போக்கும், கால அவகாசக் குறைவும் சாதாரண வாக்காளர்களுக்குக் கிடைக்க வேண்டிய நீதியை எட்டாக்கனியாக்கி விட்டது. பல லட்சம் மக்கள் இந்த முறை ஜனநாயக கடமையாற்ற முடியாத சூழலே நிலவுகிறது.
மேற்கு வங்க வாக்காளர் பட்டியல் (SIR) சர்ச்சை: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1. மேற்கு வங்கத்தில் வாக்காளர் பட்டியலிலிருந்து எத்தனை பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன?
தர்க்கரீதியான முரண்பாடுகள் (Logical Errors) காரணமாக சுமார் 60 லட்சம் பெயர்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டன. அதில் முறையான ஆவணங்கள் இல்லாத காரணத்தால் 27 லட்சம் பெயர்கள் இறுதிப் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டன.
2. நீக்கப்பட்ட வாக்காளர்கள் மீண்டும் பட்டியலில் சேர உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கியுள்ள தீர்வு என்ன?
உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, மாவட்ட அளவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 19 சிறப்பு தீர்ப்பாயங்களில் (Tribunals) வாக்காளர்கள் மேல்முறையீடு செய்யலாம். அங்கு அனுமதி கிடைக்கும் பட்சத்தில், அவர்கள் மீண்டும் பட்டியலில் சேர்க்கப்படுவார்கள்.
3. வாக்குப்பதிவுக்கு எத்தனை நாட்களுக்கு முன்பு வரை பெயர்களைச் சேர்க்க முடியும்?
உச்ச நீதிமன்றத்தின் சிறப்புச் சலுகையின்படி, அந்தந்தக் கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெறுவதற்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு வரை தீர்ப்பாயத்தின் அனுமதியோடு பெயர்களைச் சேர்க்கலாம்.
4. தீர்ப்பாயத்தில் முறையீடு செய்வது எப்படி?
வாக்காளர்கள் தேர்தல் ஆணையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் வழியாக ஆன்லைனில் மேல்முறையீடு செய்யலாம். ஆனால், இதற்கான நடைமுறை சிக்கலாக இருப்பதாகப் புகார்கள் எழுந்துள்ளன.
6. இந்த விவகாரத்தில் அரசியல் கட்சிகளின் நிலைப்பாடு என்ன?
திரிணாமுல் காங்கிரஸ்.. இதைத் தங்கள் சட்டப் போராட்டத்திற்கு கிடைத்த வெற்றியாகக் கருதுகிறது. இருப்பினும் காலதாமதம் குறித்துக் கவலை தெரிவித்துள்ளது. பாஜக.. குறிப்பிட்ட சமூகத்தினரின் பெயர்களைத் திட்டமிட்டு நீக்க நிர்வாகம் முயற்சிப்பதாகக் குற்றம் சாட்டுகிறது.
