குழந்தை வைத்திருந்த பெண்ணை அறைந்த பாதிரியார்! அதிர்ச்சுயூட்டும் சிசிடிவி காட்சி..

CCTV Footage Pastor Bajinder Singh Attacking A Woman : சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகும் வீடியோக்களை பார்த்தாலே நமக்கு தலை சுற்றுகிறது. மிருகங்களுக்கு எதிராக நடக்கும் கொடுமைகள், பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் எதிராக நடக்கும் கொடுமைகளை பார்த்தாலே கோபத்தில் ஒரு பக்கம் ரத்தம் கொதிக்க, மறு பக்கம் பயத்தில் மனம் பதைப்பதைக்கிறது. பல கொடுமைகளை இந்த உலகிற்கு வெளிச்சம் போட்டு காட்டியதற்கு கண்டிப்பாக நாம் தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்களுக்குதான் நன்றி சொல்ல வேண்டும். சிசிடிவி கேமராக்களும், மறைத்து வைத்து வீடியோ எடுக்கப்படும் பென் கேமராக்களும் இல்லை என்றால், நம்மால் பல பயங்கர உண்மைகளை இந்த உலகிற்கு கொண்டே வர இயலாது. அந்த வகையில், ஒரு பாதிரியாரின் கொடூர செயலும் தற்போது சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகி, பார்ப்பவர்களை அதிர்ச்சியுற வைத்துள்ளது.

வைரலாகும் வீடியோ:

தற்போது வைரலாகி வரும் அந்த வீடியோவில் இருப்பவர் ஒரு பாஸ்டர் அதாவது அவர் ஒரு மத போதகர். அந்த பாதிரியார், தனக்கென இருக்கும் சேரில் அமர்ந்து கொண்டு, தனக்கு நேரே அமர்ந்து கொண்டு இருக்கும் ஒருவர் மீது எதையோ தூக்கி அடிக்கிறார். அதன் பிறகு அவருக்கு அருகில் வந்து அவரை அடிக்கும் இவர், பின்பு அருகில் இருப்பவரையும் அடிக்கிறார். இதற்கிடையே சோஃபாவில் குழந்தையுடன் ஒருபெண் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார். அந்த பெண்ணின் மீது பேப்பரை தூக்கி அடிக்கிறார். அந்த பெண் அதன் பிறகு கோபப்பட்டு அவரிடம் எழுந்து நின்று பேசுகிறார்.

CCTV footage of self-styled Christian prophet Baljinder Singh’s office has gone viral, showing him beating his employees, including women. The footage is reportedly from February 2025. Notably, just a few days earlier, the Kapurthala Police had registered an FIR against him under… pic.twitter.com/x2JXF84JAt

