English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • எச்சரிக்கை: நவம்பர் 20, 21, 22, 23 மற்றும் 24 தேதிகளில் இந்த மாநிலங்களில் கனமழை பெய்யும்

எச்சரிக்கை: நவம்பர் 20, 21, 22, 23 மற்றும் 24 தேதிகளில் இந்த மாநிலங்களில் கனமழை பெய்யும்

IMD Weather Report: தமிழகம், கேரளாவில் 5 நாட்களுக்கு மழை வெளுக்கப்போகிறது. மேலும் 5 மாநிலங்களுக்கு அலர்ட். நவம்பர் 24 வரை வானிலை எப்படி இருக்கும்? முழு விவரம் கீழே கொடுக்கப்பட்டு உள்ளது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Nov 20, 2025, 08:04 PM IST

Trending Photos

இன்று சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: தொழில் கவலை, 3 ராசிகள் ஜாக்கிரதை
camera icon7
Sun transit in Anusham
இன்று சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: தொழில் கவலை, 3 ராசிகள் ஜாக்கிரதை
46 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு... ஐசிசி தரவரிசையில் முதலிடம் பிடித்த நியூசிலாந்து வீரர்!
camera icon6
Newzeland
46 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு... ஐசிசி தரவரிசையில் முதலிடம் பிடித்த நியூசிலாந்து வீரர்!
இன்றைய ராசிபலன்: கார்த்திகை 3 - யார் யாருக்கு நல்ல நாள்? எந்தெந்த ராசிகள் கவனமாக இருக்கணும்?
camera icon13
horoscope
இன்றைய ராசிபலன்: கார்த்திகை 3 - யார் யாருக்கு நல்ல நாள்? எந்தெந்த ராசிகள் கவனமாக இருக்கணும்?
8வது ஊதியக்குழு NC-JCM: அரசு ஊழியர்களுக்கு OPS, சம்பளம், ஓய்வூதியம், ToR மாற்றம்.... முக்கிய முடிவுகள்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு NC-JCM: அரசு ஊழியர்களுக்கு OPS, சம்பளம், ஓய்வூதியம், ToR மாற்றம்.... முக்கிய முடிவுகள்
எச்சரிக்கை: நவம்பர் 20, 21, 22, 23 மற்றும் 24 தேதிகளில் இந்த மாநிலங்களில் கனமழை பெய்யும்

Rain is expected in Tamil Nadu: இந்த ஆண்டு பருவமழை (Monsoon) சீசன் யாராலும் மறக்க முடியாத ஒன்றாக அமைந்தது. நாடு முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்ததால், பல மாநிலங்களில் பழைய மழை பொழிவு சாதனைகள் முறியடிக்கப்பட்டு ஆறுகள், குளங்கள் மற்றும் அணைகள் நிரம்பி வழிந்தன. மழையின் காரணமாக வெப்பம் தணிந்து, மக்களுக்குப் பெரும் நிம்மதி கிடைத்தது.

Add Zee News as a Preferred Source

தற்போது பருவமழை விடைபெற்றுவிட்டாலும், பல மாநிலங்களில் இன்னும் மழை நின்றபாடில்லை. அதேசமயம், சில மாநிலங்களில் குளிர் காலம் தொடங்க ஆரம்பித்துவிட்டது. இந்நிலையில், வானிலை மீண்டும் மாறியுள்ளது. இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் (IMD) நவம்பர் 20, 21, 22, 23 மற்றும் 24 ஆகிய தேதிகளில் பல மாநிலங்களில் கனமழை பெய்யும் (Heavy Rain Alert) என எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. எந்தெந்த மாநிலங்களில் மழை பெய்யும் என்பதைக் குறித்து தெரிந்துக்கொள்ளுவோம்.

தமிழ்நாட்டில் மழை நிலவரம் என்ன? 

தமிழ்நாட்டிலும் பருவமழையின் தாக்கம் சிறப்பாக இருந்தது. தற்போது வரை மழை தொடர்கிறது. மாநிலத்தின் வானிலை நிலவரம் மாறியுள்ளதால், நவம்பர் 20, 21, 22, 23 மற்றும் 24 ஆகிய தேதிகளில் தமிழ்நாட்டின் பல மாவட்டங்களில் கனமழைக்கான எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நாட்களில் பலத்த காற்று, இடி மற்றும் மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்யும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கேரளாவில் வானிலை எப்படி இருக்கும்? 

இந்தியாவில் பருவமழை எப்போதும் கேரளாவில்தான் முதலில் தொடங்கும். இந்த ஆண்டும் வழக்கம் போல் சிறப்பான மழை பெய்தது. சீசன் முடிந்த பிறகும் அங்கு மழைக்கான சூழல் மாறவில்லை. வானிலை மையத்தின் தகவல்படி, நவம்பர் 20 முதல் 24 வரை கேரளாவின் பல மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. இந்த நாட்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் வானிலை நிலவரம் எப்படி இருக்கும்?

ஆந்திராவிலும் பருவமழை காலத்தில் நல்ல மழை பெய்தது. இன்னும் அங்கு மழை ஓய்ந்தபாடில்லை. வானிலை மையத்தின் கணிப்புப்படி, ஆந்திராவில் வானிலை மாறியுள்ளது. இதனால் நவம்பர் 20-24 காலகட்டத்தில் கடலோரப் பகுதிகளில் விட்டுவிட்டு கனமழை பெய்யும். இக்காலக்கட்டத்தில் பலத்த காற்று மற்றும் புயல் காற்று வீசவும் வாய்ப்புள்ளது.

நவம்பர் 20 முதல் 24 வரை கனமழை:

தமிழ்நாடு, கேரளா, ஆந்திர மாநிலங்களை தவிர, நாட்டின் வேறு சில பகுதிகளிலும் வானிலை மாறியுள்ளது. வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள எச்சரிக்கையின்படி, லட்சத்தீவு, மாஹே, அந்தமான்-நிக்கோபார், யானம் மற்றும் ராயலசீமா ஆகிய பகுதிகளில் நவம்பர் 20 முதல் 24 வரை கனமழை பெய்யும். இங்கு மழை விட்டுவிட்டுப் பெய்தாலும், பலத்த காற்று வீசக்கூடும்.

வட மாநிலங்களில் குளிர் அதிகரிக்கும்:

அதேபோல வானிலை மையத்தின் தகவல்படி, நவம்பர் 20 முதல் 24 வரை ராஜஸ்தான் மற்றும் டெல்லியில் காலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் குளிர் இன்னும் அதிகரிக்கும். மேலும் உத்தரப் பிரதேசம், மத்தியப் பிரதேசம், உத்தரகண்ட், இமாச்சலப் பிரதேசம், பஞ்சாப், ஜம்மு-காஷ்மீர், அரியானா மற்றும் மகாராஷ்டிரா ஆகிய மாநிலங்களின் பல மாவட்டங்களில் அடுத்த 5 நாட்களுக்கு வெப்பநிலை குறைந்து குளிர் அதிகரிக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டு உள்ளது.

மேலும் படிக்க - Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வெள்ளிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!

மேலும் படிக்க - மதுரை வைகை ஆற்றில் வெள்ளம்: பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க அறிவுறுத்தல்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

...Read More

Heavy RainTamil naduRainIMD forecastMonsoon 2025

Trending News