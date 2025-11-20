எச்சரிக்கை: நவம்பர் 20, 21, 22, 23 மற்றும் 24 தேதிகளில் இந்த மாநிலங்களில் கனமழை பெய்யும்

Rain is expected in Tamil Nadu: இந்த ஆண்டு பருவமழை (Monsoon) சீசன் யாராலும் மறக்க முடியாத ஒன்றாக அமைந்தது. நாடு முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்ததால், பல மாநிலங்களில் பழைய மழை பொழிவு சாதனைகள் முறியடிக்கப்பட்டு ஆறுகள், குளங்கள் மற்றும் அணைகள் நிரம்பி வழிந்தன. மழையின் காரணமாக வெப்பம் தணிந்து, மக்களுக்குப் பெரும் நிம்மதி கிடைத்தது.
தற்போது பருவமழை விடைபெற்றுவிட்டாலும், பல மாநிலங்களில் இன்னும் மழை நின்றபாடில்லை. அதேசமயம், சில மாநிலங்களில் குளிர் காலம் தொடங்க ஆரம்பித்துவிட்டது. இந்நிலையில், வானிலை மீண்டும் மாறியுள்ளது. இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் (IMD) நவம்பர் 20, 21, 22, 23 மற்றும் 24 ஆகிய தேதிகளில் பல மாநிலங்களில் கனமழை பெய்யும் (Heavy Rain Alert) என எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. எந்தெந்த மாநிலங்களில் மழை பெய்யும் என்பதைக் குறித்து தெரிந்துக்கொள்ளுவோம்.
தமிழ்நாட்டில் மழை நிலவரம் என்ன?
தமிழ்நாட்டிலும் பருவமழையின் தாக்கம் சிறப்பாக இருந்தது. தற்போது வரை மழை தொடர்கிறது. மாநிலத்தின் வானிலை நிலவரம் மாறியுள்ளதால், நவம்பர் 20, 21, 22, 23 மற்றும் 24 ஆகிய தேதிகளில் தமிழ்நாட்டின் பல மாவட்டங்களில் கனமழைக்கான எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நாட்களில் பலத்த காற்று, இடி மற்றும் மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்யும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கேரளாவில் வானிலை எப்படி இருக்கும்?
இந்தியாவில் பருவமழை எப்போதும் கேரளாவில்தான் முதலில் தொடங்கும். இந்த ஆண்டும் வழக்கம் போல் சிறப்பான மழை பெய்தது. சீசன் முடிந்த பிறகும் அங்கு மழைக்கான சூழல் மாறவில்லை. வானிலை மையத்தின் தகவல்படி, நவம்பர் 20 முதல் 24 வரை கேரளாவின் பல மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. இந்த நாட்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் வானிலை நிலவரம் எப்படி இருக்கும்?
ஆந்திராவிலும் பருவமழை காலத்தில் நல்ல மழை பெய்தது. இன்னும் அங்கு மழை ஓய்ந்தபாடில்லை. வானிலை மையத்தின் கணிப்புப்படி, ஆந்திராவில் வானிலை மாறியுள்ளது. இதனால் நவம்பர் 20-24 காலகட்டத்தில் கடலோரப் பகுதிகளில் விட்டுவிட்டு கனமழை பெய்யும். இக்காலக்கட்டத்தில் பலத்த காற்று மற்றும் புயல் காற்று வீசவும் வாய்ப்புள்ளது.
நவம்பர் 20 முதல் 24 வரை கனமழை:
தமிழ்நாடு, கேரளா, ஆந்திர மாநிலங்களை தவிர, நாட்டின் வேறு சில பகுதிகளிலும் வானிலை மாறியுள்ளது. வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள எச்சரிக்கையின்படி, லட்சத்தீவு, மாஹே, அந்தமான்-நிக்கோபார், யானம் மற்றும் ராயலசீமா ஆகிய பகுதிகளில் நவம்பர் 20 முதல் 24 வரை கனமழை பெய்யும். இங்கு மழை விட்டுவிட்டுப் பெய்தாலும், பலத்த காற்று வீசக்கூடும்.
வட மாநிலங்களில் குளிர் அதிகரிக்கும்:
அதேபோல வானிலை மையத்தின் தகவல்படி, நவம்பர் 20 முதல் 24 வரை ராஜஸ்தான் மற்றும் டெல்லியில் காலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் குளிர் இன்னும் அதிகரிக்கும். மேலும் உத்தரப் பிரதேசம், மத்தியப் பிரதேசம், உத்தரகண்ட், இமாச்சலப் பிரதேசம், பஞ்சாப், ஜம்மு-காஷ்மீர், அரியானா மற்றும் மகாராஷ்டிரா ஆகிய மாநிலங்களின் பல மாவட்டங்களில் அடுத்த 5 நாட்களுக்கு வெப்பநிலை குறைந்து குளிர் அதிகரிக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டு உள்ளது.
