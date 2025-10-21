வரதட்சணை கொடுமை..விபரீத முடிவெடுத்த ஆசிரியை! நெஞ்சை உலுக்கும் சம்பவம்..

Lecturer Died Dowry Harassment : கடந்த சில மாதங்களாகவே, இந்தியா முழுவதும் வரதட்சணை கொடுமையால் பெண்கள் உயிரிழந்து வரும் சம்பவம் அதிகரித்து வருகிறது. அதிலும் குறிப்பாக தென்னிந்தியாவில், இவை அதிகமாகவே நடக்கின்றன. தற்போதும் ஒரு கல்லூரி ஆசிரியை வரதட்சணை கொடுமையால் இந்த விபரீத முடிவை எடுத்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.
அதிர்ச்சி சம்பவம்!
பெங்களூருவில் உள்ள 'காட்டி' என்கிற அணையில் 26 வயது கல்லூரி பேராசிரியை குறித்து தன் வாழ்க்கையை முடித்துக் கொண்டார். இவரது பெயர் புஷ்பவதி. கடந்த இரண்டு நாட்களாக காணாமல் போயிருந்த இவர், கடந்த திங்கட்கிழமை காலை பிணமாக கண்டெடுக்கப்பட்டார். இவரது உடலை மீட்ட போலீசார், இவர் யார்? எங்கிருந்து வந்தார்? மரணத்திற்கான காரணம் குறித்து விசாரணை நடத்தினர்.
புஷ்பவத்தி, தபாசிஹளி என்னும் இடத்தை சேர்ந்த வேணு என்பவரை 11 மாதங்களுக்கு முன்பு திருமணம் செய்து இருக்கிறார். ஒரு தனியார் கல்லூரியில் ஆசிரியராக பணிபுரியும் புஷ்பவதி, தனது வாழ்க்கையை முடித்துக் கொள்ள அணையில் குதிப்பதற்கு முன்பு எட்டு நிமிட வீடியோ ஒன்றை ரெக்கார்டு செய்து விட்டு குதித்துள்ளார். அந்த வீடியோவில், தனதுே இந்த முடிவிற்கான காரணம் குறித்தும் தெரிவித்துள்ளார்.
வரதட்சணை கொடுமை:
திருமணம் ஆன ஆரம்பத்தில் இருந்தே, தனது கணவர் தன்னை விட்டு மிகவும் விலகி இருந்ததாகவும், தன்னுடன் வாழ மறுத்ததாகவும் புஷ்பவதி தன் வீடியோவில் தெரிவித்திருக்கிறார். தொடர்ந்து புஷ்பவதியிடமிருந்து தள்ளிப்போன கணவர், தன் கணவர் தன்னை தகாத வார்த்தையால் திட்டி கொடுமை படுத்தியதாக கூறியிருக்கிறார். மேலும், தனது கணவர் வீட்டார், வரதட்சணை கேட்டு தன்னை துன்புருத்துவதாகவும், குழந்தை வேண்டுமென்றால் கணவரின் சகோதரனிடம் செல்லுமாறு கூறியதாகவும் தெரிவித்து இருக்கிறார். மேலும், தனது கணவரின் சகோதரரும் தன்னை மன ரீதியாக துன்புறுத்துவதாகவும் கூறியிருக்கிறார்.
15 நாட்களுக்கு முன்னர், தன்னை உடல் ரீதியாக அவர்கள் துன்புறுத்தியதாக கூறிய புஷ்பவதி, தன் உடல் முழுவதும் காயங்கள் ஏற்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்திருக்கிறார். தன் மாமனார், காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்க கூடாது என்று தன்னை மிரட்டியதாகவும், அப்படி செய்தால் தன்னை வீட்டிற்குள் அனுமதிக்க மாட்டேன் என்று கூறியதாகவும் தெரிவித்து இருக்கிறார்.
வழக்குப்பதிவு!
தற்போது, புஷ்பவதியின் கணவர், மாமனார்-மாமியார் உள்ளிட்டோர் மீது வரதட்சணை கொடுமை வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடந்து வருகிறது.
