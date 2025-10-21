English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • வரதட்சணை கொடுமை..விபரீத முடிவெடுத்த ஆசிரியை! நெஞ்சை உலுக்கும் சம்பவம்..

வரதட்சணை கொடுமை..விபரீத முடிவெடுத்த ஆசிரியை! நெஞ்சை உலுக்கும் சம்பவம்..

Lecturer Died Dowry Harassment : வரதட்சணை கொடுமையால், கல்லூரி ஆசிரியை ஒருவர் விபரீத முடுவு எடுத்திருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Oct 21, 2025, 03:14 PM IST
  • பெங்களூரு பெண்ணுக்கு நேர்ந்த விபரீதம்!
  • புதுப்பெண் எடுத்த விபரீத முடிவு..
  • இதோ முழு விவரம்..

Trending Photos

தமிழ் பேசத்தெரியாத தமிழ் நடிகைகள்! லிஸ்டில் இத்தனை பேரா..
camera icon7
South actress
தமிழ் பேசத்தெரியாத தமிழ் நடிகைகள்! லிஸ்டில் இத்தனை பேரா..
தல தீபாவளி கொண்டாடிய திரை பிரபலங்கள்.. யாரெல்லாம்?
camera icon7
Thala Diwali
தல தீபாவளி கொண்டாடிய திரை பிரபலங்கள்.. யாரெல்லாம்?
30 ஆண்டுகளாக தியேட்டரில் ஓடும் படம்! எப்போதும் ஹவுஸ்புல்-ரஜினி, கமல் படம் இல்லை!
camera icon7
DDLJ
30 ஆண்டுகளாக தியேட்டரில் ஓடும் படம்! எப்போதும் ஹவுஸ்புல்-ரஜினி, கமல் படம் இல்லை!
தீபாவளி அன்று இந்த 4 தவறை மட்டும் செய்ய வேண்டாம்!
camera icon6
Diwali
தீபாவளி அன்று இந்த 4 தவறை மட்டும் செய்ய வேண்டாம்!
வரதட்சணை கொடுமை..விபரீத முடிவெடுத்த ஆசிரியை! நெஞ்சை உலுக்கும் சம்பவம்..

Lecturer Died Dowry Harassment : கடந்த சில மாதங்களாகவே, இந்தியா முழுவதும் வரதட்சணை கொடுமையால் பெண்கள் உயிரிழந்து வரும் சம்பவம் அதிகரித்து வருகிறது. அதிலும் குறிப்பாக தென்னிந்தியாவில், இவை அதிகமாகவே நடக்கின்றன. தற்போதும் ஒரு கல்லூரி ஆசிரியை வரதட்சணை கொடுமையால் இந்த விபரீத முடிவை எடுத்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம். 

Add Zee News as a Preferred Source

அதிர்ச்சி சம்பவம்!

பெங்களூருவில் உள்ள 'காட்டி' என்கிற அணையில் 26 வயது கல்லூரி பேராசிரியை குறித்து தன் வாழ்க்கையை முடித்துக் கொண்டார். இவரது பெயர் புஷ்பவதி. கடந்த இரண்டு நாட்களாக காணாமல் போயிருந்த இவர், கடந்த திங்கட்கிழமை காலை பிணமாக கண்டெடுக்கப்பட்டார். இவரது உடலை மீட்ட போலீசார், இவர் யார்? எங்கிருந்து வந்தார்? மரணத்திற்கான காரணம் குறித்து விசாரணை நடத்தினர். 

புஷ்பவத்தி, தபாசிஹளி என்னும் இடத்தை சேர்ந்த வேணு என்பவரை 11 மாதங்களுக்கு முன்பு திருமணம் செய்து இருக்கிறார். ஒரு தனியார் கல்லூரியில் ஆசிரியராக பணிபுரியும் புஷ்பவதி, தனது வாழ்க்கையை முடித்துக் கொள்ள அணையில் குதிப்பதற்கு முன்பு எட்டு நிமிட வீடியோ ஒன்றை ரெக்கார்டு செய்து விட்டு குதித்துள்ளார். அந்த வீடியோவில், தனதுே இந்த முடிவிற்கான காரணம் குறித்தும் தெரிவித்துள்ளார்.

வரதட்சணை கொடுமை:

திருமணம் ஆன ஆரம்பத்தில் இருந்தே, தனது கணவர் தன்னை விட்டு மிகவும் விலகி இருந்ததாகவும், தன்னுடன் வாழ மறுத்ததாகவும் புஷ்பவதி தன் வீடியோவில் தெரிவித்திருக்கிறார். தொடர்ந்து புஷ்பவதியிடமிருந்து தள்ளிப்போன கணவர், தன் கணவர் தன்னை தகாத வார்த்தையால் திட்டி கொடுமை படுத்தியதாக கூறியிருக்கிறார். மேலும், தனது கணவர் வீட்டார், வரதட்சணை கேட்டு தன்னை துன்புருத்துவதாகவும், குழந்தை வேண்டுமென்றால் கணவரின் சகோதரனிடம் செல்லுமாறு கூறியதாகவும் தெரிவித்து இருக்கிறார். மேலும், தனது கணவரின் சகோதரரும் தன்னை மன ரீதியாக துன்புறுத்துவதாகவும் கூறியிருக்கிறார்.

15 நாட்களுக்கு முன்னர், தன்னை உடல் ரீதியாக அவர்கள் துன்புறுத்தியதாக கூறிய புஷ்பவதி, தன் உடல் முழுவதும் காயங்கள் ஏற்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்திருக்கிறார். தன் மாமனார், காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்க கூடாது என்று தன்னை மிரட்டியதாகவும், அப்படி செய்தால் தன்னை வீட்டிற்குள் அனுமதிக்க மாட்டேன் என்று கூறியதாகவும் தெரிவித்து இருக்கிறார்.

வழக்குப்பதிவு!

தற்போது, புஷ்பவதியின் கணவர், மாமனார்-மாமியார் உள்ளிட்டோர் மீது வரதட்சணை கொடுமை வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடந்து வருகிறது.

மேலும் படிக்க | கொட்டாவி விட்ட நபர்..அப்படியே நின்ற வாய்! அப்பறம் என்ன ஆச்சு? இதோ வீடியோ..

மேலும் படிக்க | ‘இந்து இல்லாதோரிடம் பேசினால் காலை உடைக்கலாம்..’ சர்ச்சையில் சிக்கிய பாஜக எம்.பி!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Bengaluru newsDowry harassmentGhati DamBengaluru woman

Trending News