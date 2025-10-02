மத்திய அரசு தமிழ்நாட்டுக்கு ஒதுக்கிய நிதி எவ்வளவு? - தீபாவளிக்கு முன் சர்ப்ரைஸ்

Central Govt Tax Devolution: பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு, பண்டிகை காலம் நெருங்குவதை தொடர்ந்து மூலதனச் செலவு மற்றும் நலத் திட்டங்களுக்கான செலவு ஆகியவற்றுக்கு ஆதரவளிக்கும் விதமாக அனைத்து மாநில அரசுகளுக்குமான தனது வரி பகிர்வு நிதியை நேற்று (அக். 1) விடுவித்துள்ளது.
முன்கூட்டியே நிதி விடுவிப்பு
வழக்கமாக மாதாந்திர வரி பகிர்வு இந்த மாதம் அக். 10ஆம் தேதி வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு சற்று முன்னரே விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து நிதி அமைச்சகம் நேற்று வெளியிட்ட அறிவிப்பில், "வர இருக்கும் பண்டிகை காலத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, மாநிலங்கள் மூலதனச் செலவினங்களை விரைவுபடுத்தும் வகையிலும், வளர்ச்சி மற்றும் நலத் திட்டங்கள் தொடர்பான செலவினங்களுக்கு நிதியளிக்கும் வகையிலும், அக்டோபர் 10ஆம் தேதி அன்று வெளியிடப்பட வேண்டிய வழக்கமான மாதாந்திர பகிர்வு தொகையுடன் கூடுதலாக ரூ.1,01,603 கோடியை மாநில அரசுகளுக்கு அக்டோபர் 1ஆம் தேதி அன்று கூடுதலாக வரிப் பகிர்வுடன் மத்திய அரசு விடுவித்துள்ளது" என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
டாப் 3 மாநிலங்கள்
வழக்கம்போல், உத்தர பிரதேசத்திற்கு அதிக தொகை ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. மொத்தம் ரூ.18,227 கோடி ரூபாய் உத்தர பிரதேசத்திற்கு விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது. பீகார் மற்றும் மத்திய பிரதேசம் முறையே 2வது மற்றும் 3வது இடத்தில் உள்ளன. இந்த வருட இறுதியில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற இருக்கும் பீகாரில் ஆளும் பாஜக கூட்டணி பல்வேறு நலத்திட்டங்களை அறிவித்து வரும் வேளையில், மத்திய அரசு ரூ.10,219 கோடியை பீகாருக்கு விடுவித்துள்ளது. மத்திய பிரதேசத்திற்கு ரூ.7,976 கோடியை மத்திய அரசு விடுவித்துள்ளது.
தென் மாநிலங்கள் நிலவரம் என்ன?
கோவா, சிக்கிம், மிசோரம் ஆகிய மாநிலங்களே முறையே குறைவான தொகையை பெற்ற மாநிலங்கள் ஆகும். கோவாவுக்கு ரூ.392 கோடி, சிக்கிமிற்கு ரூ.394 கோடி, மிசோஸரத்திற்கு ரூ.508 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. தென் மாநிலங்களை பொருத்தவரை ஆந்திர பிரதேசத்திற்கு ரூ.4,112 கோடி, கர்நாடகாவிற்கு ரூ.3,705 கோடி, கேரளாவிற்கு ரூ.1,956 கோடி, தெலங்கானா மாநிலத்திற்கு ரூ.2,136 கோடியும் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது. தென்னிந்தியாவை பொருத்தவரை தமிழ்நாட்டுக்கு அதிக தொகை ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதாவது, ரூ.4,144 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
மற்ற முக்கிய மாநிலங்களான மேற்கு வங்கத்திற்கு ரூ.7,644 கோடி மகாராஷ்டிராவிற்கு ரூ. 6,418 கோடி, ஒடிசாவுக்கு ரூ.4,601 கோடி, ராஜஸ்தானுக்கு ரூ.6,123 கோடி, பஞ்சாப்புக்கு ரூ.1,836 கோடி கூடுதலாக நிதி விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எந்தெந்த மாநிலங்களுக்கு எவ்வளவு நிதி ஒதுக்கீடு? - முழு பட்டியல்
ஆந்திர பிரதேசம்: ரூ.4,112 கோடி
அருணாச்சல பிரதேசம்: ரூ.1,785 கோடி
பீகார்: ரூ.10,219 கோடி
சத்தீஸ்கர்: ரூ.3,462 கோடி
கோவா: ரூ.392 கோடி
குஜராத்: ரூ.3,534 கோடி
ஹரியானா: ரூ.1,111 கோடி
இமாச்சலப் பிரதேசம்: ரூ.843 கோடி
ஜார்க்கண்ட்: ரூ.3,360 கோடி
கர்நாடகா: ரூ.3,705 கோடி
கேரளா: ரூ.1,956 கோடி
மத்தியப் பிரதேசம்: ரூ.7,976 கோடி
மகாராஷ்டிரா: ரூ.6,418 கோடி
மணிப்பூர்: ரூ.727 கோடி
மேகாலயா: ரூ.779 கோடி
மிசோரம்: ரூ.508 கோடி
நாகலாந்து: ரூ.578 கோடி
ஒடிசா: ரூ.4,601 கோடி
பஞ்சாப்: ரூ.1,836 கோடி
ராஜஸ்தான்: ரூ.6,123 கோடி
சிக்கிம்: ரூ.394 கோடி
தமிழ்நாடு: ரூ.4,144 கோடி
தெலுங்கானா: ரூ.2,136 கோடி
திரிபுரா: ரூ.719 கோடி
உத்தர பிரதேசம்: ரூ.18,227 கோடி
உத்தரகாண்ட்: ரூ.1,136 கோடி
மேற்கு வங்காளம்: ரூ.7,644 கோடி
