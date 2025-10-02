English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

மத்திய அரசு தமிழ்நாட்டுக்கு ஒதுக்கிய நிதி எவ்வளவு? - தீபாவளிக்கு முன் சர்ப்ரைஸ்

Centre Govt Tax Devolution: மாநில அரசுகளுக்கான தனது வரி பகிர்வை தீபாவளி பண்டிகைக்கு முன் மத்திய அரசு நேற்று (அக். 1) விடுவித்தது. அந்த வகையில், எந்தெந்த மாநிலங்களில் எவ்வளவு நிதி ஒதுக்கீடு என்பதை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 2, 2025, 08:30 AM IST
  • வழக்கம்போல் உத்தர பிரதேசம் அதிக நிதியை பெற்றுள்ளது.
  • கோவா குறைவான நிதியை பெற்றுள்ளது.
  • ஆந்திராவை விட சற்று அதிகமாக தமிழ்நாட்டுக்கு நிதி கிடைத்துள்ளது.

Trending Photos

அதிக சம்பளம் வாங்கும் பிக் பாஸ் தொகுப்பாளர்கள்.. டாப் தமிழ் நடிகர்தான்!
camera icon6
Bigg Boss host salary
அதிக சம்பளம் வாங்கும் பிக் பாஸ் தொகுப்பாளர்கள்.. டாப் தமிழ் நடிகர்தான்!
அப்பா போலவே ஸ்டைல்! நடிகர் அரவிந்த் சாமியின் மகனை பார்த்துள்ளீர்களா?
camera icon6
Arvind Swamy
அப்பா போலவே ஸ்டைல்! நடிகர் அரவிந்த் சாமியின் மகனை பார்த்துள்ளீர்களா?
இசை ஞானி இளையாராஜாவை கொண்டாடும் விதமாக &#039;Celebrating இசை&#039;!
camera icon6
Super Singer
இசை ஞானி இளையாராஜாவை கொண்டாடும் விதமாக 'Celebrating இசை'!
ஐஸ்வர்யா ராய்க்கு உலக அழகி பட்டம் பெற்றுத்தந்த ஒரு பதில்! என்ன தெரியுமா?
camera icon7
Aishwarya Rai
ஐஸ்வர்யா ராய்க்கு உலக அழகி பட்டம் பெற்றுத்தந்த ஒரு பதில்! என்ன தெரியுமா?
மத்திய அரசு தமிழ்நாட்டுக்கு ஒதுக்கிய நிதி எவ்வளவு? - தீபாவளிக்கு முன் சர்ப்ரைஸ்

Central Govt Tax Devolution: பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு, பண்டிகை காலம் நெருங்குவதை தொடர்ந்து மூலதனச் செலவு மற்றும் நலத் திட்டங்களுக்கான செலவு ஆகியவற்றுக்கு ஆதரவளிக்கும் விதமாக அனைத்து மாநில அரசுகளுக்குமான தனது வரி பகிர்வு நிதியை நேற்று (அக். 1) விடுவித்துள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

முன்கூட்டியே நிதி விடுவிப்பு

வழக்கமாக மாதாந்திர வரி பகிர்வு இந்த மாதம் அக். 10ஆம் தேதி வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு சற்று முன்னரே விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து நிதி அமைச்சகம் நேற்று வெளியிட்ட அறிவிப்பில், "வர  இருக்கும் பண்டிகை காலத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, மாநிலங்கள் மூலதனச் செலவினங்களை விரைவுபடுத்தும் வகையிலும், வளர்ச்சி மற்றும் நலத் திட்டங்கள் தொடர்பான செலவினங்களுக்கு நிதியளிக்கும் வகையிலும், அக்டோபர் 10ஆம் தேதி அன்று வெளியிடப்பட வேண்டிய வழக்கமான மாதாந்திர பகிர்வு தொகையுடன் கூடுதலாக ரூ.1,01,603 கோடியை மாநில அரசுகளுக்கு அக்டோபர் 1ஆம் தேதி அன்று கூடுதலாக வரிப் பகிர்வுடன் மத்திய அரசு விடுவித்துள்ளது" என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

டாப் 3 மாநிலங்கள்

வழக்கம்போல், உத்தர பிரதேசத்திற்கு அதிக தொகை ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. மொத்தம் ரூ.18,227 கோடி ரூபாய் உத்தர பிரதேசத்திற்கு விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது. பீகார் மற்றும் மத்திய பிரதேசம் முறையே 2வது மற்றும் 3வது இடத்தில் உள்ளன. இந்த வருட இறுதியில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற இருக்கும் பீகாரில் ஆளும் பாஜக கூட்டணி பல்வேறு நலத்திட்டங்களை அறிவித்து வரும் வேளையில், மத்திய அரசு ரூ.10,219 கோடியை பீகாருக்கு விடுவித்துள்ளது. மத்திய பிரதேசத்திற்கு ரூ.7,976 கோடியை மத்திய அரசு விடுவித்துள்ளது.

தென் மாநிலங்கள் நிலவரம் என்ன?

கோவா, சிக்கிம், மிசோரம் ஆகிய மாநிலங்களே முறையே குறைவான தொகையை பெற்ற மாநிலங்கள் ஆகும். கோவாவுக்கு ரூ.392 கோடி, சிக்கிமிற்கு ரூ.394 கோடி, மிசோஸரத்திற்கு ரூ.508 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. தென் மாநிலங்களை பொருத்தவரை ஆந்திர பிரதேசத்திற்கு ரூ.4,112 கோடி, கர்நாடகாவிற்கு ரூ.3,705 கோடி, கேரளாவிற்கு ரூ.1,956 கோடி, தெலங்கானா மாநிலத்திற்கு ரூ.2,136 கோடியும் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது. தென்னிந்தியாவை பொருத்தவரை தமிழ்நாட்டுக்கு அதிக தொகை ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதாவது, ரூ.4,144 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

மற்ற முக்கிய மாநிலங்களான மேற்கு வங்கத்திற்கு ரூ.7,644 கோடி மகாராஷ்டிராவிற்கு ரூ. 6,418 கோடி, ஒடிசாவுக்கு ரூ.4,601 கோடி, ராஜஸ்தானுக்கு ரூ.6,123 கோடி, பஞ்சாப்புக்கு ரூ.1,836 கோடி கூடுதலாக நிதி விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எந்தெந்த மாநிலங்களுக்கு எவ்வளவு நிதி ஒதுக்கீடு? - முழு பட்டியல்

ஆந்திர பிரதேசம்: ரூ.4,112 கோடி

அருணாச்சல பிரதேசம்: ரூ.1,785 கோடி

பீகார்: ரூ.10,219 கோடி

சத்தீஸ்கர்: ரூ.3,462 கோடி

கோவா: ரூ.392 கோடி

குஜராத்: ரூ.3,534 கோடி

ஹரியானா: ரூ.1,111 கோடி

இமாச்சலப் பிரதேசம்: ரூ.843 கோடி

ஜார்க்கண்ட்: ரூ.3,360 கோடி

கர்நாடகா: ரூ.3,705 கோடி

கேரளா: ரூ.1,956 கோடி

மத்தியப் பிரதேசம்: ரூ.7,976 கோடி

மகாராஷ்டிரா: ரூ.6,418 கோடி

மணிப்பூர்: ரூ.727 கோடி

மேகாலயா: ரூ.779 கோடி

மிசோரம்: ரூ.508 கோடி

நாகலாந்து: ரூ.578 கோடி

ஒடிசா: ரூ.4,601 கோடி

பஞ்சாப்: ரூ.1,836 கோடி

ராஜஸ்தான்: ரூ.6,123 கோடி

சிக்கிம்: ரூ.394 கோடி

தமிழ்நாடு: ரூ.4,144 கோடி

தெலுங்கானா: ரூ.2,136 கோடி

திரிபுரா: ரூ.719 கோடி

உத்தர பிரதேசம்: ரூ.18,227 கோடி

உத்தரகாண்ட்: ரூ.1,136 கோடி

மேற்கு வங்காளம்: ரூ.7,644 கோடி

மேலும் படிக்க | மத்திய அரசு தமிழ்நாட்டுக்கு ஒதுக்கிய நிதி எவ்வளவு? - தீபாவளிக்கு முன் சர்ப்ரைஸ்

மேலும் படிக்க | பெண்களுக்கு மிக பாதுகாப்பான நகரம் இதுதான்... டாப் 7 இதோ! - லிஸ்டில் சென்னை இருக்கா?

மேலும் படிக்க |வங்கி முதல் போஸ்ட் ஆபீஸ் வரை! இன்று முதல் அமலுக்கு வரும் புதிய விதிகள்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Diwali 2025central governmentTamilnaduUttar PradeshCentral Government Tax Devolution

Trending News