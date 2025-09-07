நாட்டின் மிகவும் பணக்கார அமைச்சர் யார் தெரியுமா? ரூ.5000 கோடியை தாண்டும் சொத்து மதிப்பு!

List Of Top 10 Richest Ministers In India: அரசியலில் அதிகாரத்தை போல் பணமும் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது எனலாம். மக்கள் பிரதிநிதியாக இருக்கும் நம் நாட்டின் அரசியல் தலைவர்கள் பெரும்பாலானோர் பொருளாதார ரீதியில் வலுவானவர்களாகேவே இருக்கிறார்கள்.
அந்த வகையில், இந்தியாவில் அதிக சொத்து மதிப்புடைய தலைவர் யார் என்றால் கேட்டால் பலருக்கும் ஜோதிராதித்ய சிந்தியா மற்றும் டி.கே. சிவகுமார் ஆகியோர் பலருக்கும் ஞாபகத்திற்கு வரும். காரணம், சிந்தியா மத்திய பிரதேசத்தின் அரச குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் ஆவார். சிவக்குமார் பெரிய தொழிலதிபர் என்பதும் அனைவருக்கும் தெரியும்.
Richest Indian Ministers: ரூ.100 கோடிக்கு மேல் சொத்து...
ஆனால், இந்தியாவில் இவர்களை விட காட்டிலும் அதிக சொத்து மதிப்பு உடைய அமைச்சர்கள் இருக்கிறார்கள். அந்த வகையில், நாட்டின் அதிக சொத்து மதிப்புடையே டாப் 10 அமைச்சர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம். ஜனநாயக சீர்திருத்தங்களுக்கான சங்கம் (ADR) இதுகுறித்து சமீபத்தில் வெளியிட்ட அறிக்கையின்படி, இந்தியாவில் மொத்தம் 643 அமைச்சர்கள் உள்ளனர். அதாவது, மாநில முதலமைச்சர்கள், மத்திய அமைச்சர்கள், மாநில அமைச்சர்கள் ஆகியோர் கணக்கில் எடுக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த 643 அமைச்சர்களில் 36 பேருக்கு ரூ.100 கோடிக்கு மேல் சொத்து மதிப்பு உள்ளது. மொத்த அமைச்சர்களில் 6% பேர் மட்டும் ரூ.100 கோடிக்கு மேல் சொத்து வைத்துள்ளார்கள்.
இந்த 36 பேரில் கர்நாடகாவைச் சேர்ந்த அமைச்சர்களே அதிகம் இடம்பெற்றிருக்கின்றனர். இதில் ஆந்திராவைச் சேர்ந்த 6 அமைச்சர்கள், மகாராஷ்டிராவைச் சேர்ந்த 4 அமைச்சர்கள், அருணாச்சல பிரதேசம், டெல்லி, ஹரியானா, தெலங்கானாவைச் சேர்ந்த தலா 2 அமைச்சர்கள் உள்ளனர். ஹிமாச்சல் பிரதேசம், மத்திய பிரதேசம், பஞ்சாப் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த தலா 1 அமைச்சர் உள்ளார்.
Richest Indian Ministers: 14 பேர் பஜக
ரூ.100 கோடிக்கும் மேல் சொத்து மதிப்புடைய 36 அமைச்சர்களில் 14 பேர் பாஜகவை சேர்ந்தவர்கள், 11 பேர் காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்தவர்கள், 6 பேர் தெலுங்கு தேசம் கட்சியை சேர்ந்தவர்கள். ஆம் ஆத்மி, மதச்சார்பற்ற ஜனதா தளம், சிவசேனா, தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த அமைச்சர்களும் இதில் இருக்கிறார்கள். தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ஒரு அமைச்சருக்கு கூட ரூ.100 கோடிக்கு மேல் சொத்து இல்லை.
Richest Indian Ministers: டாப் 10 இதோ
இந்தியாவில் அதிக சொத்து மதிப்புடைய டாப் 10 அமைச்சர்கள் யார் யார் என்பதை பார்க்கலாம்.
10. ஜோதிராதித்ய சிந்தியா – ரூ.424 கோடி+ (பாஜக, மத்திய பிரதேசம்)
9. பொங்குலேட்டி ஸ்ரீனிவாஸ் ரெட்டி - ரூ.433 கோடி (காங்கிரஸ், தெலுங்கானா)
8. மங்கள் பிரபாத் லோதா – ரூ.447 கோடி+ (பாஜக, மகாராஷ்டிரா)
7. நாரா லோகேஷ் - ரூ. 542 கோடி+ (தெலுங்கு தேசம் கட்சி, ஆந்திரா)
6. காடம் விவேகானந்தர் - ரூ. 606 கோடி+ (காங்கிரஸ், தெலுங்கானா)
5. பி.எஸ். சுரேஷ் பிஎஸ் - ரூ. 648 கோடி+ (காங்கிரஸ், கர்நாடகா)
4. நாராயண் பொங்குரு – ரூ. 824 கோடி+ (தெலுங்கு தேசம் கட்சி, ஆந்திரா)
3. சந்திரபாபு நாயுடு - ரூ.931 கோடி+ (தெலுங்கு தேசம் கட்சி, ஆந்திரா)
2. டி.கே. சிவகுமார் – ரூ. 1,413 கோடி+ (காங்கிரஸ், கர்நாடகா)
1. சந்திரசேகர் பெம்மாசானி - ரூ. 5,705 கோடி+ (தெலுங்கு தேசம் கட்சி, ஆந்திரா)
Richest Indian Ministers: ஒரே முதலமைச்சர்
ரூ.100 கோடிக்கும் மேல் சொத்து மதிப்புடைய ஒரே முதலமைச்சர், ஆந்திராவின் சந்திரபாபு நாயுடுதான். அவர் ரூ.931 கோடிக்கு சொத்து வைத்துள்ளார். பட்டியலின் இரண்டாவது இடத்தில் கர்நாடகாவின் துணை முதல்வர் டி.கே. சிவகுமார் இடம்பெற்றுள்ளார். அவருக்கு ரூ.1,413 சொத்து மதிப்பு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
அதேநேரத்தில், தெலுங்கு தேசம் கட்சிச் சேர்ந்த அமைச்சர் சந்திரசேகர் பெம்மாசானி தான் நாட்டின் பணக்கார அமைச்சர் ஆவார். ஆந்திராவின் குண்டூரைச் சேர்ந்த இவருக்கு ரூ.5,705 கோடிக்கு சொத்து இருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கப்படுகின்றன.
மேலும் படிக்க | அதிக சொத்து வைத்துள்ள தமிழக அமைச்சர் யார் தெரியுமா? தெரிஞ்சா ஷாக் ஆய்டுவீங்க!
மேலும் படிக்க | தீபாவளிக்கு முன்பு பெண்களுக்கு வழங்கப்படும் ரூ.1500! யார் யாருக்கு கிடைக்கும்?
மேலும் படிக்க | அரசு ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி பரிசு அறிவிப்பு! அகவிலைப்படி 3% உயர்வு!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ