லிவ்-இன் உறவு சட்டவிரோதமானது இல்லை! ஜோடிக்கு பாதுகாப்பு வழங்க உத்தரவு!

இந்தியாவில் திருமணம் செய்துகொள்ளாமல் ஒன்றாக வாழ்வது குறித்த விவாதங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் நிலையில், அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றம் தற்போது மிக முக்கியமான ஒரு தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது. "வயது வந்த இருவர் திருமணம் செய்துகொள்ளாமலேயே ஒன்றாக வாழ்வது சட்டவிரோதமான செயல் அல்ல," என்று நீதிமன்றம் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது. உத்தர பிரதேசத்தை சேர்ந்த 12 வெவ்வேறு ஜோடிகள் அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுக்களை தாக்கல் செய்திருந்தனர். இந்த மனுதாரர்கள் அனைவரும் திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் லிவ்-இன் உறவில் வாழ்ந்து வருபவர்கள். இவர்கள் தங்கள் உறவுக்கு குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்களிடமிருந்து கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளதாகவும், தங்கள் உயிருக்கு ஆபத்து இருப்பதாகவும் மனுவில் குறிப்பிட்டிருந்தனர்.
நீதிமன்றத்தின் பதில்
மேலும், உள்ளூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தும், தங்களுக்கு போதுமான பாதுகாப்பு வழங்கப்படவில்லை என்றும் அவர்கள் குற்றம் சாட்டியிருந்தனர். எனவே, தங்களுக்கு உரிய போலீஸ் பாதுகாப்பு வழங்க உத்தரவிட வேண்டும் என்று நீதிமன்றத்தை கோரியிருந்தனர். இந்த மனுக்களை விசாரித்த நீதிபதி விவேக் குமார் சிங் அடங்கிய தனி நீதிபதி அமர்வு, மனுதாரர்களுக்கு சாதகமான தீர்ப்பை வழங்கியது. நீதிபதி தனது தீர்ப்பில் கூறியிருப்பதாவது, "லிவ்-இன் உறவு முறை என்பது சமூகத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் ஏற்புடையதாக இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால், அதற்காக இந்த உறவுமுறை சட்டவிரோதமானது என்றோ அல்லது திருமணம் என்ற புனித பந்தம் இல்லாமல் சேர்ந்து வாழ்வது ஒரு குற்றம் என்றோ கூறிவிட முடியாது." என்று தெரிவித்து உள்ளார்.
அடிப்படை உரிமை மற்றும் பாதுகாப்பு
நீதிமன்றம் அரசியல் சாசனத்தின் பிரிவு 21-ஐ மேற்கோள் காட்டி கருத்து தெரிவித்தது. இதன்படி, ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் வாழ்வதற்கான உரிமையும், தனிப்பட்ட சுதந்திரமும் அடிப்படை உரிமைகளாகும். "வயது வந்த இருவர் தங்கள் விருப்பப்படி துணையை தேர்ந்தெடுத்துக்கொள்ளும் உரிமை அவர்களுக்கு உண்டு. அவர்கள் ஒருவரை தேர்ந்தெடுத்து அவருடன் வாழ முடிவு செய்துவிட்டால், அதில் தலையிடவோ அல்லது ஆட்சேபனை தெரிவிக்கவோ வேறு யாருக்கும் உரிமை இல்லை," என்று நீதிபதி திட்டவட்டமாக கூறினார். மேலும், ஒரு ஆணும் பெண்ணும் திருமணம் செய்துகொள்ளாமலேயே வாழ்ந்தாலும், அவர்களின் அடிப்படை உரிமைகள் மறுக்கப்பட கூடாது என்றும், ஒவ்வொரு குடிமகனையும் பாதுகாப்பது அரசின் கடமை என்றும் நீதிமன்றம் வலியுறுத்தியது.
காவல்துறைக்கு அதிரடி உத்தரவு
இந்த 12 ஜோடிகளுக்கும் உடனடியாக பாதுகாப்பு வழங்குமாறு சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. காவல்துறைக்கான அறிவுறுத்தல்கள்.
மனுதாரர்கள் வயது வந்தவர்கள் என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
அவர்கள் தங்கள் சொந்த விருப்பத்தின் பேரில்தான் ஒன்றாக வாழ்கிறார்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
இந்த விவரங்கள் உறுதி செய்யப்பட்டவுடன், எவ்வித தாமதமுமின்றி அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும்.
அவர்களின் அமைதியான வாழ்க்கைக்கு இடையூறு விளைவிக்கும் நபர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
முந்தைய தீர்ப்புகளிலிருந்து வேறுபாடு
விசாரணையின் போது, அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் இதற்கு முன்பு ஏப்ரல் 2023ல் அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றத்தின் வேறொரு அமர்வு லிவ்-இன் ஜோடிக்கு பாதுகாப்பு வழங்க மறுத்ததை சுட்டிக்காட்டினார். ஆனால், அந்த வாதத்தை நீதிபதி விவேக் குமார் சிங் ஏற்கவில்லை. "அந்த வழக்கு மற்றும் சூழ்நிலைகள் வேறு. உச்ச நீதிமன்றம் பல தீர்ப்புகளில் லிவ்-இன் உறவை அங்கீகரித்துள்ளது. வயது வந்தவர்கள் எந்த குற்றமும் செய்யாதபோது, அவர்களுக்குபாதுகாப்பு மறுக்கப்பட கூடாது," என்று நீதிபதி விளக்கமளித்தார். முந்தைய தீர்ப்புகள், குறிப்பிட்ட வழக்குகளின் தனித்தன்மையை அடிப்படையாக கொண்டவை என்றும், அதை பொதுவான விதியாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது என்றும் தெளிவுபடுத்தப்பட்டது.
