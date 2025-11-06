English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • Live: பீகார் முதல் கட்ட தேர்தல்; நாயகன் ரீ-ரிலீஸ்; IND vs AUS 4வது டி20ஐ - அப்டேட்ஸ்

Live: பீகார் முதல் கட்ட தேர்தல்; நாயகன் ரீ-ரிலீஸ்; IND vs AUS 4வது டி20ஐ - அப்டேட்ஸ்

Tamilnadu LIVE News: பீகார் முதல் கட்ட தேர்தல் வாக்குப்பதிவு, கமலின் நாயகன் திரைப்படம் திரையரங்குகளில் ரீ-ரிலீஸ், இந்தியா - ஆஸ்திரேலியாவுக்கு இடையேயான 4வது டி20ஐ போட்டி என இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்ஸை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 6, 2025, 06:28 AM IST
    Tamilnadu LIVE News: நவம்பர் 6ஆம் தேதியான இன்று, உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்ஸை இங்கு உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Trending Photos

புதிய ரேஷன் கார்டு : விண்ணப்பித்து நீண்ட நாட்களாக காத்திருக்கிறீர்களா? முக்கிய தகவல்
camera icon10
Ration Card
புதிய ரேஷன் கார்டு : விண்ணப்பித்து நீண்ட நாட்களாக காத்திருக்கிறீர்களா? முக்கிய தகவல்
ஐப்பசி 19 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
ஐப்பசி 19 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
புதுமைப் பெண் திட்டம் : மாணவிகள் எப்படி விண்ணப்பிக்க வேண்டும்? அரசு முக்கிய தகவல்
camera icon8
pudhumai penn scheme
புதுமைப் பெண் திட்டம் : மாணவிகள் எப்படி விண்ணப்பிக்க வேண்டும்? அரசு முக்கிய தகவல்
கடகத்தில் கஜகேசரி யோகம்.. குருவால் 3 ராசிகளுக்கு நல்ல நாட்கள், அதிஷ்டம் உயரும்
camera icon8
Gajakesari Yoga
கடகத்தில் கஜகேசரி யோகம்.. குருவால் 3 ராசிகளுக்கு நல்ல நாட்கள், அதிஷ்டம் உயரும்
Bihar First Phase Polls
Live Blog

Tamilnadu LIVE News Updates Today: பீகாரில் மொத்தம் உள்ள 243 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கு இரண்டு கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டது. அந்த வகையில், இன்று முதல்கட்டமாக 18 மாவட்டங்களில் உள்ள 121 தொகுதிகளில் வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது. காலை 7 மணிக்கு தொடங்கி மாலை 6 மணிவரை வாக்குப்பதிவு நடைபெற இருக்கிறது. இதற்காக மொத்தம் 45,341 வாக்குச்சாவடிகள் தயார் நிலையில் உள்ளன. இவற்றில் 36,733 வாக்குச்சாவடிகள் கிராமப்புறங்களில் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. இன்று மட்டும் 1,314 வேட்பாளர்கள் களம் காண்கின்றனர்.

இந்தியா ஏ - தென்னாப்பிரிக்கா ஏ அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது அதிகாரப்பூர்வமற்ற டெஸ்ட் போட்டி பெங்களூருவில் இன்று காலை 9.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது. ரிஷப் பண்ட் தலைமையிலான இந்தியா ஏ அணி விளையாடும் இப்போட்டியை ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் தளத்தில் மட்டும் நேரலையில் காணலாம். இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான 4வது டி20ஐ போட்டி கோல்ட் கோஸ்ட் நகரில் நடைபெற இருக்கிறது. ஏற்கெனவே இத்தொடரில் 3 போட்டிகள் நிறைவடைந்த நிலையில், 1-1 என்ற கணக்கில் தொடர் சமநிலை பெற்றிருக்கிறது. இப்போட்டியை தொலைக்காட்சியில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வோர்க் சேனல்களிலும், ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் தளத்திலும் நேரலையில் காணலாம். 

இவை மட்டுமின்றி, கமல்ஹாசன் நாளை அவரது 71வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். இதை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் அவரின் வெற்றித் திரைப்படமான 'நாயகன்' இன்று ரீ-ரிலீஸ் ஆகிறது. இப்படம் வெளியாகி 38 ஆண்டுகள் ஆகின்றன. மேலும், கமல்ஹாசன் தயாரிப்பில் ரஜினி நடிக்கும் படத்தை சுந்தர்.சி இயக்குகிறார். Thalaivar 173 என அப்படத்திற்கு தற்காலிகமாக பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இவை மட்டுமின்றி தமிழக அரசியல் நகர்வுகள், இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம் உள்ளிட்ட அனைத்து முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்ஸை இங்கு உடனுக்குடன் காணலாம்.

6 November, 2025

  • 06:27 AM

    November 6 Rasipalan: நவம்பர் 6 ராசிபலன்

    ஐப்பசி மாதம் 20ஆம் நாளான இன்று (நவம்பர் 6) 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை தெரிந்துகொள்ள இதை கிளிக் செய்யவும்

Live NewsBiharBihar Election 2025BIHAR POLLSIND Vs Aus

Trending News