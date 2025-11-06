Live: பீகார் முதல் கட்ட தேர்தல்; நாயகன் ரீ-ரிலீஸ்; IND vs AUS 4வது டி20ஐ - அப்டேட்ஸ்

Tamilnadu LIVE News Updates Today: பீகாரில் மொத்தம் உள்ள 243 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கு இரண்டு கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டது. அந்த வகையில், இன்று முதல்கட்டமாக 18 மாவட்டங்களில் உள்ள 121 தொகுதிகளில் வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது. காலை 7 மணிக்கு தொடங்கி மாலை 6 மணிவரை வாக்குப்பதிவு நடைபெற இருக்கிறது. இதற்காக மொத்தம் 45,341 வாக்குச்சாவடிகள் தயார் நிலையில் உள்ளன. இவற்றில் 36,733 வாக்குச்சாவடிகள் கிராமப்புறங்களில் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. இன்று மட்டும் 1,314 வேட்பாளர்கள் களம் காண்கின்றனர்.
இந்தியா ஏ - தென்னாப்பிரிக்கா ஏ அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது அதிகாரப்பூர்வமற்ற டெஸ்ட் போட்டி பெங்களூருவில் இன்று காலை 9.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது. ரிஷப் பண்ட் தலைமையிலான இந்தியா ஏ அணி விளையாடும் இப்போட்டியை ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் தளத்தில் மட்டும் நேரலையில் காணலாம். இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான 4வது டி20ஐ போட்டி கோல்ட் கோஸ்ட் நகரில் நடைபெற இருக்கிறது. ஏற்கெனவே இத்தொடரில் 3 போட்டிகள் நிறைவடைந்த நிலையில், 1-1 என்ற கணக்கில் தொடர் சமநிலை பெற்றிருக்கிறது. இப்போட்டியை தொலைக்காட்சியில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வோர்க் சேனல்களிலும், ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் தளத்திலும் நேரலையில் காணலாம்.
இவை மட்டுமின்றி, கமல்ஹாசன் நாளை அவரது 71வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். இதை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் அவரின் வெற்றித் திரைப்படமான 'நாயகன்' இன்று ரீ-ரிலீஸ் ஆகிறது. இப்படம் வெளியாகி 38 ஆண்டுகள் ஆகின்றன. மேலும், கமல்ஹாசன் தயாரிப்பில் ரஜினி நடிக்கும் படத்தை சுந்தர்.சி இயக்குகிறார். Thalaivar 173 என அப்படத்திற்கு தற்காலிகமாக பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இவை மட்டுமின்றி தமிழக அரசியல் நகர்வுகள், இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம் உள்ளிட்ட அனைத்து முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்ஸை இங்கு உடனுக்குடன் காணலாம்.