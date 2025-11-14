Bihar Election Result 2025 LIVE: 2,616 வேட்பாளர்கள், 7 கோடி வாக்காளர்கள்... பீகாரில் ஆட்சிக் கட்டிலில் ஏறப்போவது யார்?

Bihar Assembly Election Result 2025 LIVE: மொத்தம் 243 தொகுதிகளை கொண்ட பீகார் சட்டப்பேரவை தேர்தல் வாக்குப்பதிவு இரண்டு கட்டங்களாக நடைபெற்றது. முதல் கட்டமாக கடந்த நவம்பர் 6ஆம் தேதி அன்று 18 மாவட்டங்களில் உள்ள 121 தொகுதிகளுக்கும், 2ஆம் கட்டமாக கடந்த நவம்பர் 11ஆம் தேதி அன்று 20 மாவட்டங்களில் உள்ள 122 தொகுதிகளுக்கும் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது.
பீகாரில் பெண்கள் 71.6%, ஆண்கள் 62.8% வாக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். மொத்தம் 67.13% வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன. கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு தேர்தலில், 57.29% வாக்குகள் மட்டுமே பதிவாகியிருந்த நிலையில், 2025 தேர்தலில் சுமார் 10% வாக்குகள் அதிகமாக பதிவாகி உள்ளது. 1951ஆம் ஆண்டில் இருந்து பீகாரில் பதிவான அதிக வாக்குகள் இந்த தேர்தலில்தான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பீகார் தேர்தலில் மும்முனை போட்டி நிலவியது. ஆளும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி, எதிர்க்கட்சிகளின் மகா கூட்டணி ஆகியவைக்கு இடையே கடுமையான போட்டி நிலவுகிறது. பிரபல தேர்தல் வியூக வகுப்பாளர் பிரசாந்த் கிஷோரின் ஜன் சுராஜ் கட்சி மொத்தம் 238 தொகுதிகளில் தனித்து போட்டியிடுகிறது. இக்கட்சி பெரியளவில் தொகுதிகளை கைப்பற்றாவிட்டாலும், வாக்குகளை பிரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இன்று காலை 8 மணியளவில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கும். அந்த வகையில், அதிகளவிலான வாக்குப்பதிவு ஆட்சி மாற்றத்திற்கு வழிவகுக்குமா அல்லது தற்போதைய ஆட்சியை நீடிக்கச்செய்யுமா என்பது இன்று தெரிந்துவிடும்.