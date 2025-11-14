English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • Bihar Election Result 2025 LIVE: 2,616 வேட்பாளர்கள், 7 கோடி வாக்காளர்கள்... பீகாரில் ஆட்சிக் கட்டிலில் ஏறப்போவது யார்?

Bihar Election Result 2025 LIVE: 2,616 வேட்பாளர்கள், 7 கோடி வாக்காளர்கள்... பீகாரில் ஆட்சிக் கட்டிலில் ஏறப்போவது யார்?

Bihar Election Result 2025 LIVE: பீகார் சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2025 முடிவுகள் குறித்த வெற்றி, தோல்வி, முன்னிலை உள்ளிட்ட அனைத்து அப்டேட்ஸையும் இங்கு உடனுக்குடன் காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 14, 2025, 06:11 AM IST
    Bihar Election Result 2025 LIVE: பீகார் சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2025 முடிவுகள் குறித்த உடனடி அப்டேட்ஸ் இதோ...

Live Blog

Bihar Assembly Election Result 2025 LIVE: மொத்தம் 243 தொகுதிகளை கொண்ட பீகார் சட்டப்பேரவை தேர்தல் வாக்குப்பதிவு இரண்டு கட்டங்களாக நடைபெற்றது. முதல் கட்டமாக கடந்த நவம்பர் 6ஆம் தேதி அன்று 18 மாவட்டங்களில் உள்ள 121 தொகுதிகளுக்கும், 2ஆம் கட்டமாக கடந்த நவம்பர் 11ஆம் தேதி அன்று 20 மாவட்டங்களில் உள்ள 122 தொகுதிகளுக்கும் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. 

பீகாரில் பெண்கள் 71.6%, ஆண்கள் 62.8% வாக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். மொத்தம் 67.13% வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன. கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு தேர்தலில், 57.29% வாக்குகள் மட்டுமே பதிவாகியிருந்த நிலையில், 2025 தேர்தலில் சுமார் 10% வாக்குகள் அதிகமாக பதிவாகி உள்ளது. 1951ஆம் ஆண்டில் இருந்து பீகாரில் பதிவான அதிக வாக்குகள் இந்த தேர்தலில்தான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

பீகார் தேர்தலில் மும்முனை போட்டி நிலவியது. ஆளும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி, எதிர்க்கட்சிகளின் மகா கூட்டணி ஆகியவைக்கு இடையே கடுமையான போட்டி நிலவுகிறது. பிரபல தேர்தல் வியூக வகுப்பாளர் பிரசாந்த் கிஷோரின் ஜன் சுராஜ் கட்சி மொத்தம் 238 தொகுதிகளில் தனித்து போட்டியிடுகிறது. இக்கட்சி பெரியளவில் தொகுதிகளை கைப்பற்றாவிட்டாலும், வாக்குகளை பிரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இன்று காலை 8 மணியளவில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கும். அந்த வகையில், அதிகளவிலான வாக்குப்பதிவு ஆட்சி மாற்றத்திற்கு வழிவகுக்குமா அல்லது தற்போதைய ஆட்சியை நீடிக்கச்செய்யுமா என்பது இன்று தெரிந்துவிடும்.

14 November, 2025

  • 06:10 AM

    Bihar Election Results 2025 Tamil | பீகார் முதல்வராக யார் முடிசூட்டப்படுவார்? 

    Bihar Election Results Today: பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தல் 2025 முடிவுகளுக்கான கவுண்ட்டவுன் தொடங்கிவிட்டது. வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்ததும், பீகார் முதல்வராக யார் முடிசூட்டப்படுவார் என்பது முடிவு செய்யப்படும். (மேலும் படிக்க)

  • 06:05 AM

    Bihar Election Results News | வாக்கு எண்ணிக்கை எத்தனை மணிக்கு?

    பீகார் தேர்தல் முடிவுகள் 2025: 243 தொகுதிகளுக்கான அதிகாரப்பூர்வ தேர்தல் முடிவுகள் எங்கு பார்க்கலாம்? வாக்கு எண்ணிக்கை எத்தனை மணிக்கு? (முழு விவரம்)

