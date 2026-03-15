Assembly Elections 2026 Poll Dates LIVE: 5 மாநில தேர்தல் தேதி - சற்று நேரத்தில் அறிவிக்கும் தேர்தல் ஆணையம்!

Key Highlights of the Tamil Nadu Election 2026 | தமிழ்நாடு சட்டசபை தேர்தல் ஒரு பார்வை
தமிழக அரசியலைப் பொறுத்தவரை, 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் ஒரு மிகப்பெரிய திருப்புமுனையாகப் பார்க்கப்படுகிறது. வழக்கமான இருமுனைப் போட்டி என்பது மாறி, இம்முறை மும்முனை அல்லது சதுரங்கப் போட்டியாக களம் மாறியுள்ளது.
மொத்த சட்டசபை தொகுதிகள்: தமிழ்நாடு மாநிலத்தை பொறுத்த வரை மொத்தம் 234 உள்ளன. இந்த தொகுதிக்களுக்கான தேர்தல், வேட்புமனு தாக்கல் விவரம் வெளியாக உள்ளது. தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைக்க ஒரு கட்சி அல்லது கூட்டணி கட்சிகள் சேர்ந்து 118 இடங்களில் வெற்றி பெற வேண்டும்.
நேரடிப் போட்டி: தமிழகத்தை பொறுத்த வரை பிரதான கட்சிகளான திமுக கூட்டணி vs அதிமுக கூட்டணி இடையே தான் நேரடி போட்டி இருக்கும். தற்போது நடிகர் விஜய் "தமிழக வெற்றிக் கழகம்" என்ற கட்சியை ஆரம்பித்து அரசியலில் நுழைந்து உள்ளதால், தமிழக அரசியல் களம் மாறியுள்ளது.
திமுக கூட்டணி விவரம் (DMK Allliance): முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் இந்த அணி தேர்தலைச் சந்திக்கிறது. இதில் காங்கிரஸ் (28 இடங்கள்), விசிக, சிபிஐ, சிபிஎம், மதிமுக மற்றும் பிற கட்சிகள் அங்கம் வகிக்கின்றன. 'திராவிட மாடல்' சாதனைகளை முன்வைத்து இவர்கள் களம் காண்கின்றனர்.
அதிமுக கூட்டணி விவரம் (AIADMK Allliance): எடப்பாடி கே. பழனிசாமி தலைமையில் அதிமுக களம் இறங்குகிறது. கடந்த முறை இழந்த ஆட்சியை மீண்டும் பிடிக்க தீவிரமாகப் பணியாற்றி வருகின்றனர். இவர்களுடன் தேமுதிக மற்றும் சில சிறிய கட்சிகள் கூட்டணியில் இணைய வாய்ப்புள்ளதாகத் தெரிகிறது.
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): நடிகர் விஜய் தொடங்கியுள்ள இந்தப் புதிய கட்சி, 2026 தேர்தலில் ஒரு 'கேம் சேஞ்சராக' பார்க்கப்படுகிறது. "திமுகதான் எங்களது அரசியல் எதிரி" என நேரடியாக அறிவித்து, 234 தொகுதிகளிலும் தனித்துப் போட்டியிடும் முடிவில் விஜய் உறுதியாக உள்ளார். இது இளைஞர்கள் மற்றும் முதல்முறை வாக்காளர்களின் வாக்குகளைப் பிரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): அதேபோல சீமானின் நாம் தமிழர் கட்சி 234 தொகுதிகளிலும் தனித்து போட்டி நிலைப்பாடு என்பது வாக்கு சதவிகிதத்தில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். குறிப்பாக சீமானின் நாம் தமிழர் கட்சி தனித்துப் போட்டியிட்டு கணிசமான வாக்குகளைப் பிரிப்பது வழக்கம்... (மேலும் படிக்க)