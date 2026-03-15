  • Assembly Elections 2026 Poll Dates LIVE: 5 மாநில தேர்தல் தேதி - சற்று நேரத்தில் அறிவிக்கும் தேர்தல் ஆணையம்!

Assembly Elections 2026 Poll Dates LIVE: 5 மாநில தேர்தல் தேதி - சற்று நேரத்தில் அறிவிக்கும் தேர்தல் ஆணையம்!

Assembly Elections 2026 Poll Dates Announcement LIVE: தமிழ்நாடு, கேரளா, அசாம், மேற்கு வங்கம், புதுச்சேரி ஆகியவற்றின் சட்டப்பேரவை தேர்தல் அட்டவணையை தேர்தல் ஆணையம் இன்று மாலை 4 மணிக்கு அறிவிக்க இருக்கிறது. இதுகுறித்து அப்டேட்டை உடனுக்குடன் இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 15, 2026, 04:14 PM IST
    5 மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தல் அட்டவணையை தேர்தல் ஆணையம் இன்று மாலை 4 மணிக்கு அறிவிக்க இருக்கிறது.

Live Blog

Assembly Elections 2026 Poll Dates Announcement LIVE: தமிழ்நாடு, கேரளா, அசாம், மேற்கு வங்கம் ஆகிய மாநிலங்களுக்கும்; புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்திற்குமான தேர்தல் அட்டவணையை தேர்தல் ஆணையம் இன்று மாலை 4 மணிக்கு அறிவிக்க இருக்கிறது. தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார், தேர்தல் ஆணையர்கள் சுக்பிர் சிங் சந்து மற்றும் விவேக் ஜோஷி ஆகியோர் டெல்லியில் உள்ள விக்யான் பவனில் இன்று கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்திக்க இருக்கின்றனர். இதுகுறித்து அப்டேட்டை உடனுக்குடன் அறிய ZEE TAMIL NEWS சேனலுடன் இணைந்திருங்கள். 

 

15 March, 2026

  • 16:12 PM

    Total Number of Voters in 5 States | 5 மாநில மொத்த வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை?

    ஐந்து மாநிலங்களில் சுமார் 17.4 கோடி வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க உள்ளனர்.

     

  • 16:04 PM

    Schedule General Elections to Legislative | சட்டமன்றப் தேர்தல் கால அட்டவணை: ECI-இன் செய்தியாளர் சந்திப்பு

     

  • 16:02 PM

    தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெறும் தேதி, வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் தேதிகளின் விவரத்தை தேர்தல் ஆணையம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்து வருகிறது. 

  • 15:50 PM

    How Many Central Forces For Elections? | இந்தத் தேர்தல்களுக்காக எத்தனை மத்தியப் படைகள் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன?

    How many central forces have been deployed for these elections?: மேற்கு வங்கத்தில் சுமார் 480 பட்டாலியன் மத்தியப் பாதுகாப்புப் படைகள் ஏற்கனவே பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன. படைகளை எங்கு, எவ்வாறு பணியில் ஈடுபடுத்துவது என்பது குறித்த முடிவுகள், தேர்தல் ஆணையத்தால் நியமிக்கப்பட்ட காவல்துறைப் பார்வையாளர்களால், மாவட்ட அதிகாரிகளுடன் கலந்தாலோசித்த பிறகு எடுக்கப்படும்... (மேலும் படிக்க)

  • 15:49 PM

    How Many Phases Will West Bengal Elections Have? | மேற்கு வங்கத் தேர்தல்கள் எத்தனை கட்டங்களாக நடைபெறும்?

    தேர்தல் ஆணைய வட்டாரங்களின்படி, மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் தேர்தல் தொடர்பான வன்முறைச் சம்பவங்கள் நிகழ்ந்த வரலாறு காரணமாக, அங்கு மூன்று முதல் நான்கு கட்டங்களாகத் தேர்தல் நடைபெற வாய்ப்புள்ளது. மற்ற மாநிலங்களும் புதுச்சேரியும் ஒரே கட்டமாகத் தேர்தலைச் சந்திக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது... (மேலும் படிக்க)

  • 15:48 PM

    What is the Model Code of Conduct? | தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் என்றால் என்ன?

    தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் என்பவை, ஆளும் கட்சிகள் புதிய திட்டங்களை அறிவிப்பதையோ, அரசு இயந்திரத்தைப் அரசியல் நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்துவதையோ அல்லது வாக்காளர்களைப் பாதிக்கும் வகையில் வாக்குறுதிகளை அளிப்பதையோ தடை செய்யும் வழிகாட்டுதல்களின் தொகுப்பாகும். தேர்தல் தேதிகள் அறிவிக்கப்பட்ட உடனேயே இவை உடனடியாக நடைமுறைக்கு வருகின்றன... (மேலும் படிக்க)

  • 15:46 PM

    When will the Election Commission announce poll dates? | தேர்தல் ஆணையம் தேர்தல் தேதிகளை எப்போது அறிவிக்கும்?

    தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் கேரளா, அஸ்ஸாம், மேற்கு வங்கம், ஆகிய மாநிலங்களுக்கான தேர்தல் அட்டவணையை அறிவிப்பதற்காக, தேர்தல் ஆணையம் சனிக்கிழமை மாலை 4 மணிக்கு ஒரு செய்தியாளர் சந்திப்பிற்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளது... (மேலும் படிக்க)

  • 15:29 PM

    Election Code of Conduct | தேர்தல் நடத்தை விதி எப்பொழுது?

    ஐந்து மாநில சட்டசபை தேர்தல் அறிவிப்பு அடுத்து, ஐந்து பிராந்தியங்களிலும் ஆளும் கட்சிகள் புதிய திட்டங்களை அறிவிப்பதையோ அல்லது வாக்காளர்களைப் பாதிக்க அரசு இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதையோ தடைசெய்யும் வழிகாட்டுதல்களான "தேர்தல் மாதிரி நடத்தை விதி" அமல் செய்யப்படும்.. (மேலும் படிக்க)

  • 15:28 PM

    Election Schedule for 5 States | 5 மாநில தேர்தல் அட்டவணை

    இந்திய தேர்தல் ஆணையம் இன்று (சனிக்கிழமை) மாலை 4 மணிக்கு செய்தியாளர் சந்திப்பில்.. அசாம், மேற்கு வங்கம், தமிழ்நாடு, கேரளா மற்றும் புதுச்சேரி ஆகிய மாநிலங்களில் சட்டமன்றத் தேர்தல்களுக்கான அட்டவணையை அறிவிக்க உள்ளது... (மேலும் படிக்க)

  • 15:22 PM

    Key Highlights of Assam Election 2026 | அசாம் வங்கம் சட்டசபை தேர்தல் ஒரு பார்வை

    வடகிழக்கு இந்தியாவின் நுழைவாயிலான அசாம் மாநிலத்தில், அரசியல் களம் தற்போது மிகுந்த பரபரப்பாக உள்ளது. அசாம் சட்டசபையில் மொத்தம் 126 தொகுதிகள் உள்ளன. ஓங்கு ஆட்சியைப் பிடிக்க, ஒரு கட்சி அல்லது கூட்டணி 64 இடங்களில் வெற்றி பெற வேண்டும்.

    நேரடிப் போட்டி யார் யாருக்கு?: அசாமில் தற்போதைய ஆளுங்கட்சியான பாஜக கூட்டணிக்கும், காங்கிரஸின் தலைமையிலான எதிர்க்கட்சி கூட்டணிக்கும் இடையேதான் நேரடிப் போட்டி நிலவுகிறது... (மேலும் படிக்க)

  • 15:19 PM

    Key Highlights of West Bengal Election 2026 | மேற்கு வங்கம் சட்டசபை தேர்தல் ஒரு பார்வை

    கேரளாவைப் பொறுத்தவரை அரசியல் களம் எப்போதும் மற்ற மாநிலங்களை விட சற்று வித்தியாசமாகவே இருக்கும். கேரள சட்டசபையில் மொத்தம் 140 தொகுதிகள் உள்ளன. இங்கு ஆட்சியைப் பிடிக்க, ஒரு கட்சி அல்லது கூட்டணி பெரும்பான்மை பெற 71 இடங்களில் வெற்றி பெற வேண்டும்.

    நேரடிப் போட்டி யார் யாருக்கு?: கேரளாவில் வழக்கமாக இரண்டு பெரிய கூட்டணிகளுக்கு இடையேதான் பிரதானப் போட்டி இருக்கும். ஆனால், சமீபகாலமாக மூன்றாவது அணியும் வலுவாக களம் காண்கிறது.... (மேலும் படிக்க)

  • 15:17 PM

    West Bengal Election 2026 | மேற்கு வங்கம் சட்டசபை தேர்தல் ஒரு பார்வை

    மேற்கு வங்க சட்டசபையில் மொத்தம் 294 தொகுதிகள் உள்ளன. இந்த மாநிலத்தில் ஆட்சி பிடிக்க ஒரு கட்சி அல்லது கூட்டணிக்கு 148 இடங்களில் வெற்றி என்ற பெரும்பான்மையை பெற வேண்டும்.

    294 இடங்களைக் கொண்ட இந்தச் சட்டமன்றம், ஆளும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் (TMC) மற்றும் பாஜக ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான ஒரு கௌரவப் போட்டியாகவே நீடிக்கிறது. வாக்காளர் பட்டியலின் சிறப்புத் தீவிரத் திருத்தப் பணி நிறைவடைந்த நிலையில், தற்போது பதற்றம் நிறைந்த இம்மாநிலத்தில் அமைதியான முறையில் பல கட்டத் தேர்தலை நடத்துவதை உறுதி செய்வதன் மீதே அனைவரின் கவனமும் குவிந்துள்ளது... (மேலும் படிக்க)

  • 15:10 PM

    Key Highlights of the Puducherry Election 2026 | புதுச்சேரி சட்டசபை தேர்தல் ஒரு பார்வை

    புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தின் அரசியல் களம் தமிழகத்தைப் போலவே மிகவும் விறுவிறுப்பாக உள்ளது. புதுச்சேரி சட்டசபையில் மக்களால் நேரடியாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் தொகுதிகள் மொத்தம் 30. இது தவிர, மத்திய அரசால் 3 உறுப்பினர்கள் நியமிக்கப்படுவார்கள். எனவே மொத்தம் 33 இடங்கள் ஆகும். அதேநேரம் பெரும்பான்மை நிரூபிக்க 16 உறுப்பினர்களின் ஆதரவு தேவை. அதுவும் தேர்தலில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களின் ஆதரவு அவசியாமாகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

    புதுச்சேரியில் தற்போதைய ஆளுங்கட்சி கூட்டணிக்கும், எதிர்க்கட்சி கூட்டணிக்கும் இடையேதான் நேரடி மோதல் நிலவுகிறது. புதுச்சேரியில் காங்கிரஸ் + திமுக கூட்டணி vs என்.ஆர்.காங்கிரஸ் + பாஜக கூட்டணி கூட்டணி இடையே நேரடி போட்டி நிலவும். மேலும் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் + பாஜக கூட்டணியில் அதிமுக இடம் பெறலாம்.. (மேலும் படிக்க)

  • 15:06 PM

    Key Highlights of the Tamil Nadu Election 2026 | தமிழ்நாடு சட்டசபை தேர்தல் ஒரு பார்வை

    தமிழக அரசியலைப் பொறுத்தவரை, 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் ஒரு மிகப்பெரிய திருப்புமுனையாகப் பார்க்கப்படுகிறது. வழக்கமான இருமுனைப் போட்டி என்பது மாறி, இம்முறை மும்முனை அல்லது சதுரங்கப் போட்டியாக களம் மாறியுள்ளது.

    மொத்த சட்டசபை தொகுதிகள்: தமிழ்நாடு மாநிலத்தை பொறுத்த வரை மொத்தம் 234 உள்ளன. இந்த தொகுதிக்களுக்கான தேர்தல், வேட்புமனு தாக்கல் விவரம் வெளியாக உள்ளது. தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைக்க  ஒரு கட்சி அல்லது கூட்டணி கட்சிகள் சேர்ந்து 118 இடங்களில் வெற்றி பெற வேண்டும்.

    நேரடிப் போட்டி: தமிழகத்தை பொறுத்த வரை பிரதான கட்சிகளான திமுக கூட்டணி vs அதிமுக கூட்டணி இடையே தான் நேரடி போட்டி இருக்கும். தற்போது நடிகர் விஜய் "தமிழக வெற்றிக் கழகம்" என்ற கட்சியை ஆரம்பித்து அரசியலில் நுழைந்து உள்ளதால், தமிழக அரசியல் களம் மாறியுள்ளது.

    திமுக கூட்டணி விவரம் (DMK Allliance): முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் இந்த அணி தேர்தலைச் சந்திக்கிறது. இதில் காங்கிரஸ் (28 இடங்கள்), விசிக, சிபிஐ, சிபிஎம், மதிமுக மற்றும் பிற கட்சிகள் அங்கம் வகிக்கின்றன. 'திராவிட மாடல்' சாதனைகளை முன்வைத்து இவர்கள் களம் காண்கின்றனர்.

    அதிமுக கூட்டணி விவரம் (AIADMK Allliance): எடப்பாடி கே. பழனிசாமி தலைமையில் அதிமுக களம் இறங்குகிறது. கடந்த முறை இழந்த ஆட்சியை மீண்டும் பிடிக்க தீவிரமாகப் பணியாற்றி வருகின்றனர். இவர்களுடன் தேமுதிக மற்றும் சில சிறிய கட்சிகள் கூட்டணியில் இணைய வாய்ப்புள்ளதாகத் தெரிகிறது.

    தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): நடிகர் விஜய் தொடங்கியுள்ள இந்தப் புதிய கட்சி, 2026 தேர்தலில் ஒரு 'கேம் சேஞ்சராக' பார்க்கப்படுகிறது. "திமுகதான் எங்களது அரசியல் எதிரி" என நேரடியாக அறிவித்து, 234 தொகுதிகளிலும் தனித்துப் போட்டியிடும் முடிவில் விஜய் உறுதியாக உள்ளார். இது இளைஞர்கள் மற்றும் முதல்முறை வாக்காளர்களின் வாக்குகளைப் பிரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

    நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): அதேபோல சீமானின் நாம் தமிழர் கட்சி 234 தொகுதிகளிலும் தனித்து போட்டி நிலைப்பாடு என்பது வாக்கு சதவிகிதத்தில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். குறிப்பாக சீமானின் நாம் தமிழர் கட்சி தனித்துப் போட்டியிட்டு கணிசமான வாக்குகளைப் பிரிப்பது வழக்கம்... (மேலும் படிக்க)

  • 15:01 PM

    Key Highlights of the Five State Election | 5 மாநில தேர்தல் களம் தீவிரம்

    தமிழகம், கேரளா, மேற்கு வங்கம், அசாம் மற்றும் புதுச்சேரி ஆகிய 5 மாநிலங்களுக்கான தேர்தல் தேதிகள் இன்று மாலை 4 மணிக்கு அறிவிக்கப்பட உள்ளன. தேர்தல் ஆணையத்தின் இந்த அறிவிப்பை ஒட்டுமொத்த இந்தியாவே ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கிறது. இதனையடுத்து 2026 சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் களம் சூடுபிடிக்கத் தொடங்கிவிட்டது. (மேலும் படிக்க)

